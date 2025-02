Knicks in Pacers želijo potrditi, da ciljajo visoko

Po vroči ponedeljkovi noči, vsaj za navijače Luke Dončića, bo torkova v ligi NBA nekaj mirnejša. Igrajo se štiri tekme, od ekip, ki ciljajo na šampionski prstan, med seboj igrata New York Knicks in Indiana Pacers. Los Angeles Lakers z Luko Dončićem in njegovi nekdanji soigralci Dallas Mavericks bodo znova na parketu v noči na četrtek.

Indiana Pacers (29 zmag in 22 porazov) so trenutno četrta ekipa vzhodne konference lige NBA, New York Knicks, ki gostujejo v Indianapolisu, pa imajo na tretjem mestu 34 zmag in 18 porazov. Oboji so na zadnjih desetih tekmah zmagali sedemkrat. Prvo ime Indiane je Pascal Siakam, ki v povprečju daje 20,7 točke in ima še 7,4 skoka na tekmo, pri New Yorku pa izstopa nekdanji član Mavericksov Jalen Brunson s 26,3 točke in 7,5 asistence na tekmo.

Pred All Star premorom imajo Los Angeles Lakers še eno tekmo, v noči na četrtek proti Utah Jazz še v gosteh. Nekdanji Lukov klub Dallas Mavericks pa igra še dvakrat, v noči na četrtek gosti Golden State Warriors, dan pozneje še Miami Heat.

Ingram podpisal triletno pogodbo s Torontom

Brandon Ingram, ki je pred tednom dni iz New Orleans Pelicans, kjer je igral šest sezon, prišel k Toronto Raptorsom, se je s svojim novim klubom dogovoril za novo pogodbo. Podpisal je za tri leta in za 120 milijonov ameriških dolarjev (115 milijonov evrov). Zaradi poškodbe gležnja sicer Ingram že od sedmega decembra ne igra, a naj bi se v kratkem vendarle vrnil na parket. V noči na sredo Raptors igrajo proti Philadelphii 76ersom.

Liga NBA, 11. februar:

Lestvica: