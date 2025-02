Navdušen nad odzivom Luke Dončića

Los Angeles Lakers so v noči na torek na domačem parketu s 132:113 premagali Utah Jazz, a vse oči so bile uprte v enega samega igralca – Luko Dončića, ki je prvič oblekel dres slovite franšize. Njegov trener JJ Redick, ki je pred leti nekaj tekem z njim odigral že v Dallasu, je bil po debiju slovenskega zvezdnika vidno zadovoljen.

Poglejte, kako so nad Dončićem navdušeni navijači:

"Poznam Luko. Ne glede na to, ali bo to priznal ali ne, sem prepričan, da je bil pred debijem nekoliko nervozen. Nenazadnje imajo navijači velika pričakovanja in naboj v tej dvorani je poseben," je dejal JJ Redick in dodal: "Mislim, da se je odlično znašel. Ni igral samo zase, ampak za ekipo. Ni bilo v ospredju to, da bi Luka bil Luka, ampak da igra dobro košarko."

Luka Dončić je zadnji teden spremljal ekipo s klopi in v tem času Lakersi niso izgubili. Manjkala sta tudi on in LeBron James, a so Jezerniki vseeno premagali Indiano, pri čemer je Austin Reaves zablestel s 45 točkami.

Luka je po prestopu iz vrst Dallas Mavericks naposled dočakal debi. Dočakali so ga tudi košarkarski privrženci. V areni Crypto.com, kjer je vladala navijaška evforija, vse oči pa so bile uprte v slovenskega košarkarskega dragulja, je bil pravi spektakel.

"Luka odlično bere igro. S soigralci bomo skupaj gradili kemijo. Da ustvariš identiteto ekipe, je proces, to ni vedno enostavno. Prihajajo trenutki bolečine in frustracij, a pomembno je, da ostanemo osredotočeni. Luka je motiviran, je tekmovalec, in takšno vzdušje pričakujem tudi po premoru za tekmo All-Star," je dodal Redick.

JJ Redick je vesel nad doprinosom Luke Dončića. Foto: Reuters

Trener Utaha Will Hardy je bil po tekmi prav tako poln hvale na račun Dončićeve igre in zlasti glede povezave z Jamesom, saj so se mnogi spraševali, kako bosta delovala skupaj: "Ne vidim scenarija, kjer to ne bi delovalo. Oba neverjetno hitro bereta igro in prepričan sem, da bosta našla pravo sinergijo."

Naslednji obračun Jezernikov bo v noči na četrtek, ko bodo gostovali v Salt Lake Cityju, tekmec pa bo drugič zapored Utah Jazz.