Katastrofa v Dallasu! Boleč poraz in nova poškodba. #video

Nico Harrison se je tako sprehodil po dvorani pred začetkom srečanja, po katerem je postalo jasno, da se je na seznamu poškodovanih znašel še eden izmed centrov. Foto: Reuters Začelo se je spodbudno za Dallas. Kiddova četa si je v uvodni četrtini priigrala prednost pred gosti iz Sacramenta (35:27), občinstvo v dvorani American Airlines Center pa je še dodatno v dobro voljo spravila novica, da bo namesto poškodovanega soigralca na bližajoči se All-Star tekmi v San Franciscu zaigral Kyrie Irving. To bo deveti nastop priljubljenega Američana na zvezdniškem srečanju.

Ni manjkalo dosti, pa bi Irving (30 točk) večer kronal še s pomembno zmago Dallasa proti Sacramentu, s katero bi si izboljšal položaj na lestvici zahodne konference. Tako pa je Dallas v naelektrenem vzdušju, kjer gledalci znova niso smeli izražati protestnih misli proti vodstvu kluba oziroma generalnemu menedžerju Nicu Harrisona, kar nekaj obiskovalcev pa je moralo zaradi tega zapustiti tribune, doživel boleč poraz (128:129). To pa še ni bilo vse. Dallas je hkrati izgubil še Daniela Gafforda.

Daniel Gafford si je poškodoval desno koleno na začetku druge četrtine. Usoden je bil trk z Malikom Monkom:

BREAKING: Daniel Gafford went down with an apparent knee injury after the play.



If he is out for some time, Dallas will be without their star center trio of Anthony Davis, Dereck Lively II & Daniel Gafford.



Get well soon, Gafford! 🙏 pic.twitter.com/MHPGpermu0 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) February 11, 2025

Junak srečanja je postal DeMar DeRozan. Vroči strelec Sacramenta je dosegel kar 42 točk, največ v tej sezoni, poskrbel pa tudi za odločilni koš, ko je dobri dve sekundi pred koncem podaljška utišal občinstvo in popeljal moštvo iz Kalifornije do zmage. Pred tem se je Dallasu že nasmihal uspeh. Osem minut pred koncem rednega dela je imel v žepu lepo prednost (103:91), a jo zapravil.

V podaljšku so v zadnjo minuto bolje vstopili gostje (123:127), a je Klay Thompson s trojko deset sekund pred koncem popeljal gostitelje v vodstvo (128:127). Poskrbel je za delirij v dvorani, ki pa jo je nato umiril izkušeni DeRozan. Ustaviti sta ga skušala kar dva košarkarja Dallasa, a je pretental obrambo in z atraktivnim "floaterjem" dve sekundi pred koncem popeljal Kralje do zmage.

Vrhunci dvoboja v Dallasu:

Dallas ostal brez najvišjih igralcev

Dallas je po poškodbi Gafforda večino srečanja odigral brez višjih igralcev. Zaradi zdravstvenih razlogov namreč ni bilo na parketu P. J. Washingtona Jr. (poškodba desnega gležnja), manjkal je tudi poškodovani novinec Caleb Martin. Irving je na parketu prebil ogromno časa, skoraj 44 minut, ob metu iz igre 11/25 prispeval 30 točk, 9 skokov in 7 asistenc, ukradel še tri žoge, a so gostitelji na koncu vendarle ostali za točko prekratki. Spencer Dinwiddie je dosegel 20 točk, Klay Thompson jih je dodal 19 (trojke 5/10), mejo 15 točk pa sta pri poražencih presegla še Olivier-Maxence Prosper (16) in novinec Max Christie (15).

Kyrie Irving je na parketu prebil skoraj 44 minut in dosegel 30 točk. Foto: Reuters

Pri Sacramentu je poleg DeRozana pričakovano blestel tudi litovski center Domantas Sabonis. Le dve asistenci sta ga delili od novega trojnega dvojčka (16 točk, 15 skokov in 8 asistenc), tako da se je moral zadovoljiti s 47. dvojnim dvojčkom na 50 nastopih v tej sezoni. V tej statistični prvini je vodilni v ligi NBA. Malik Monk in novinec Zach LaVine, ki se je tako med prestopnim rokom pridružil nekdanjemu soigralcu iz Chicaga DeRozanu, sta dodala 17 točk. Gostje so bili premočni pod košem in spretno izkoristili odsotnost poškodovanih domačih centrov. Zbrali so kar 17 skokov več od Dallasa (50 proti 33).

Še Golden State, nato pa počitek

Kdaj se bo lahko vrnil na parket Daniel Gafford? Foto: Guliverimage Po tekmi so v dvorani prevladovali mešani občutki. Kiddovi izbranci so izgubili ravno v trenutku, ko je v Los Angelesu v dresu Jezernikov debitiral donedavni ljubljenec občinstva in paradni konj franšize Dallas Mavericks Luka Dončić, po socialnih omrežjih pa znova ni manjkalo zapisov o tem, kako si je generalni menedžer Nico Harrison privoščil najslabšo menjavo vseh časov. Nekateri so šli celo tako daleč, da so pripisali, kako moštvo z vsemi poškodbami in udarci, ki jih v zadnjem tednu doživlja Dallas, plačuje davek karmi.

Zdesetkani Dallas čaka v noči na četrtek nova zahtevna preizkušnja. Gostili bodo Golden State, neposrednega tekmeca za mesta, ki vodijo v končnico, nato pa sledi krajši premor, saj bo konec tedna na sporedu spektakel All-Star.