Bucks brez Giannisa, ki izpušča All Star, dali 135 točk

Damian Lillard je dal 43 točk. Foto: Reuters Milwaukee Bucks (28 zmag, 23 porazov) so tako kot tokratni nasprotnik Philadelphia 76ers (20-32) to sezono precej dolžni. Bucks sicer navdušujejo s trojkami, saj jih v povprečju na tekmo dajo kar 14. Seveda pa navdušuje tudi Giannis Antetokounmpo, ki ima povprečje 31,8 točke, 12,2 skoka in 5,9 asistence na tekmo. A grški orjak ne igra že teden dni, saj ima podobno kot Luka Dončić težave z mečno mišico. Izpustil pa ni le nedeljske tekme, temveč po poročanju Shampsa Charanie tudi bližajočo se All Star tekmo. Na parket naj bi se vrnil 20. februarja, ko bodo Bucks gostili Los Angeles Clippers. Tudi prvi center Sixersov Joel Embiid ima težave in sicer z levim kolenom, a je vseeno igral. Dal je 27 točk in imel še 12 skokov. A Sixers so vseeno izgubili, s 127:135. Pri Bucksih je s 43 točkami izstopal Damian Lillard.

Preostali dve nedeljski tekmi so dobili Houston Rockets in Detroit Pistons.

