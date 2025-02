Navijači Luke Dončića se že zbirajo pred dvorano v Dallasu #video

Po šokantni menjavi, ki je košarkarski svet zatresla prejšnjo nedeljo in v kateri je generalni direktor moštva Dallas Mavericks Nico Harrison z Los Angeles Lakers izvedel menjavo ter slovenskega superzvezdnika Luko Dončića v LA poslal v zameno za Anthonyja Davisa, so navijači Mavericks ponoreli. Danes svojo nejevoljo izražajo s protestnim shodom pred dvorano American Airlines.

Barikade pred dvorano American Airlines:

9:30 am (4.5 hours ahead of tip off) and there are barricades up with police presence outside of the American Airlines Center. pic.twitter.com/77pm24jYXr