Letošnja zimska tržnica v ligi NBA je postregla s številnimi neverjetnimi menjavami, na čelu katere je še vedno Luka Dončić, ki je postal član Los Angeles Lakers. Velike korake k preobrazbi moštva so tako storili tudi v njegovem nekdanjem klubu Dallas Mavericks, kamor sta se preselila Anthony Davis in Caleb Martin, ob tem pa so si v moštvu močno prizadevali, da bi ekipi dodali še eno zvezdniško ime – Kevina Duranta.

Najbolj opevano ime zadnjih 24 ur prestopnega roka je bil zagotovo član Phoenix Suns Kevin Durant, ki so si ga v svojih vrstah želele številne ekipe lige NBA, a je na koncu izkušeni Američan ostal v največjem mestu zvezne države Arizona, a naj bi bil precej nezadovoljen, da je bil sploh omenjen pri možnostih menjave, zato bi se njegova pot pri Phoenixu končala že poleti.

The Dallas Mavericks were very aggressive in exploring pathways to acquire Kevin Durant, per @IanBegley



(🎥 @sny_knicks )



pic.twitter.com/cGDmxQrwTl — NBACentral (@TheDunkCentral) February 6, 2025

Kot poroča novinar SNY Ian Begley, so bili v zadnjem dnevu pestrega dogajanja na tržnici pri želji po uslugah Duranta najvztrajnejši in najbolj željni ravno pri bivšem klubu Luke Dončića Dallas Mavericks. Ameriški mediji so zapisali, da so bili Mavs na čelu z generalnim direktorjem Nicom Harrisonom v lovu za Durantom "zelo agresivni". V posel za Duranta naj bi si prizadevali na vsak način pridobiti tudi druge ekipe, da bi se menjava vendarle zgodila in bi matematika posla delovala, a so bili njihovi trudi na koncu zaman.

Viri blizu dogajanja v ligi NBA so ob tem še poročali, da je nekaj časa kazalo, da se bo menjava zgodila na relaciji Miami Heat – Phoenix Suns oziroma Jimmy Butler – Kevin Durant, a Heat niso zadostili željam in zahtevam Suns, zato se posel ni zgodil. "Pogovore glede prihodnosti Duranta lahko znova pričakujemo že poleti," so si enotni insiderji lige NBA.

