Dončić ob igrišču pospremil šov LeBrona Jamesa in dejal, da se vsak dan počuti bolje

Četrtek v ligi NBA je prinesel šest tekem. Na delu je bil tudi novi klub Luke Dončića Los Angeles Lakers, ki je za četrto zaporedno zmago s 120:112 premagal Golden State Warriors. Blestel je LeBron James, ki je tekmecem nasul 42 točk, temu pa dodal kar 17 skokov in osem asistenc. Dončić, ki je srečanje pospremil kot gledalec, prvič bi lahko zaigral v soboto, je v intervjuju pred tekmo dejal: "Z vsakim dnem, ki gre mimo, se počutim bolje. Je pa, kot bi bil sredi mesec dolgega procesa, a vsak dan je zame boljši." Tudi Bojevniki so v izdihljajih prestopnega roka okrepili svoje vrste, saj so v klub pripeljali zvezdnika Jimmyja Butlerja. Na delu je bil tudi nekdanji Dončićev klub, Dallas Mavericks, za katerega Anthony Davis še ni zaigral, so pa Teksašani v ponovitvi lanskega finala dosegli veliko zmago, s 127:120 so slavili na terenu druge ekipe vzhoda Bostona in končali njihov zmagoviti niz.

V ligi NBA je za klubi in košarkarji izjemno pestro dogajanje na tržnici, ki je poskrbelo za kar nekaj rošad in selitev. Najodmevnejša je z naskokom še vedno selitev Luke Dončića k LA Lakers, kjer bi Slovenec svoj debi lahko dočakal že v soboto, ko bodo Lakers ob 22.00 po slovenskem času gostili Indiano Pacers. Še pred tem so gostili Golden State Warriors in na domačem parketu dosegli še četrto zaporedno zmago, potem ko so na zadnjih tekmah po vrsti premagali Washington Wizards, New York Knicks in nazadnje že pred očmi Dončića tudi Los Angeles Clippers.

Lakersi so zmagali na krilih 40-letnega LeBrona Jamesa, ki je v 38 minutah tekmecem nasul 42 točk, v statistiko pa vpisal kar 17 skokov in dodal še osem asistenc. James je ob Michaelu Jordanu edini košarkar, ki je pri 40 letih dosegel 40 točk. Austin Reaves je k 30. zmagi sezone dodal 23 točk. Kalifornijska zasedba je peta na zahodu.

Warriors so dan pred koncem prestopnega roka v zamenjavi za usluge Jimmyja Butlerja ostali brez Andrewa Wigginsa, Kyla Andersona in Dennisa Schröderja, tako da so nastopili precej "oslabljeni." Pri poražencih je bil prvo ime Steph Curry, ki se je ustavil pri 37 točkah. Luka Dončić je novo zmago novega moštva pospremil kot gledalec, prvič bi lahko zaigral v soboto. Foto: Guliverimage

Dončić je dvoboj spremljal med gledalci, pred srečanjem so ga pri TNT vprašali, ali že bolje dojema, da je postal član Lakersov, 25-letnik pa je odgovoril, da se še vedno počuti, kot da je del daljšega, enomesečnega procesa, a da se vsak dan v Kaliforniji počuti bolje.

"Everyday's getting better for me."



Luka Dončić on his transition to the Lakers ✨



(🎤: @JaredSGreenberg) pic.twitter.com/8DWL3FTKoT — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 7, 2025

Dallasu ponovitev lanskega finala

Na delu so bili tudi Dallas Mavericks. V TD Gardnu v ponovitvi finala lanske sezone proti Boston Celtics še niso mogli računati na Anthonyja Davisa, a so kljub vsemu dosegli veliko zmago. Slavili so s 127:120 in s tem končali svoj niz treh porazov ter prvakom preprečili četrto zaporedno zmago. Klay Thompson je k zmagi prispeval 25 točk, Spencer Dinwiddie 22, Naji Marshall 20, Kyrie Irving pa 19. Dallas je dosegel veliko zmago, na kolena so spravili Boston, Klay Thompson je k zmagi prispeval 25 točk. Foto: Reuters

To je bilo za Mavse zadnje gostovanje v nizu petih zaporednih tekem, zdaj jih čaka vrnitev domov, v soboto (21.00) pa bodo proti Houstonu prvič igrali v American Airlines areni po slovesu Dončića.

Jokić do trojnega dvojčka že po treh četrtinah

Denver Nuggets, pri katerih je Vlatko Čančar še vedno na seznamu poškodovanih, je proti Orlandu znova blestel Nikola Jokić. Srb je 24. trojni dvojček dosegel že v prvih treh četrtinah, tako da v zadnji sploh ni stopil na igrišče. Ob zmagi s 112:90 je končal z 28 točkami, desetimi skoki in 12 asistencami.

Nikola Jokić je vpisal nov trojni dvojček. Foto: Reuters

Ob peti zaporedni zmagi tretje ekipe zahoda je bil ob Jokiću vlečni konj Michael Porter s 30 točkami.

A triple-double without even touching the court in the 4th quarter



Nikola Jokić everyone. pic.twitter.com/2W1bjN9ZoL — Denver Nuggets (@nuggets) February 7, 2025

Minnesota je podaljšala črn niz četrte ekipe zahoda Houstona, slavili so s 127:114, prvi mož zmage je bil Anthony Edwards z 41 točkami.



Indiana Pacers so s 119:112 ugnali LA Clippers, Pascal Siakam je 33 točkam dodal še 11 skokov, Portland pa je zmago s 108:102 na svojem igrišču dosegel proti Sacramento Kings.

Liga NBA, 6. februar:

Lestvica:

Preberite še: