Luka Dončić izlil dušo in se odločno posvetil največjemu cilju!

Luka Dončić se je prvič, odkar je po šokantni menjavi zapustil Dallas in spravil v solze in bes številne navijače teličkov, predstavil javnosti kot član Los Angeles Lakers. "Ni bilo lahko. Najprej sem pomislil, da je prvi april," je dal vedeti, kako težko mu je bilo v nedeljo, ko se je podobno kot cel svet zbudil ob bizarni novici, da odhaja v Los Angeles. Napovedal je, kako bo užival v tako velikem klubu kot je LA Lakers, s katerim ne skriva cilja. Želi postati prvak lige NBA! Kaj kmalu bi se lahko tudi vrnil na parket ...

Prišlo je do manjše zamude, nekaj minut po 18. uri pa so ljubitelji košarke le dočakali zgodovinsko novinarsko konferenco, na kateri se je Luka Dončić predstavil javnosti prvič z dresom LA Lakers in strnil prve občutke po tem, ko se je moral nepričakovano iz Dallasa preseliti v Kalifornijo. Najprej pa je dobil besedo športni direktor Jezernikov Rob Pelinka in izrazil izjemno zadovoljstvo, da bo lahko v mestu angelov občudoval čarovnije slovenskega asa.

Luka Dončić se je predstavil prvič v Los Angelesu po šokantnem odhodu iz Dallasa. Foto: Reuters "Imamo 25-letnega globalnega superzvezdnika, ki predstavlja svetovni brand. Združili smo skupaj dve supersili (v mislih je imel še LeBrona Jamesa), ki skrbita za užitek. Luka igra za užitek. Otroci v Barceloni, Buenos Airesu, Šanghaju ali Sydneyju bodo odslej nosili dres Lakersov s številko 77. Imamo enega največjih superzvezdnikov lige NBA. To bo nekaj posebnega. Nekaj, kar svet še ni videl," je uvodna misel na druženju s sedmo silo pripadla funkcionarju LA Lakers.

Dončić: Uresničile so se mi sanje

Z LeBronom Jamesom sta večkrat zaigrala skupaj na tekmah All-Star. Foto: Reuters Prvo vprašanje, ki je doletelo Luko, se je nanašalo na njegovo prvo gostovanje v Los Angelesu, ko ga je med srečanjem v slovenskem jeziku ogovoril žal že pokojni Kobe Bryant. "Tega trenutka se dobro spominjam. Takšnih stvari ne pozabiš nikoli. To je bil čudovit trenutek. Res škoda, da ni zdaj tukaj med nami Kobeja. Komaj čakam, da začnem novo poglavje," je priznal novopečeni Jezernik, ki ni pričakoval, da se bo uvodne novinarske konference udeležilo toliko ljudi.

A tudi to je bil dodaten dokaz o tem, kakšno tradicijo in košarkarsko veljavo uživa franšiza LA Lakers. Dončić se tega dobro zaveda, še bolj pa mu je všeč, da bo zaigral skupaj z vzornikom LeBronom Jamesom. "Uresničile so se mi sanje. Tako veliko stvari je, ki se jih lahko od njega naučim," je bil iskren Dončić. ''Verjamem, da bova znala dobro igrati skupaj in naredila ekipo še boljšo. Oba imava velik košarkarski inteligenčni kvocient. Komaj čakam, da bova začela. Vsak dan bo bolje.''

Za njim je zelo stresno in zahtevno obdobje. Moral se je posloviti od Dallasa, kjer je vzpostavil izjemen odnos s soigralci, trenerji, najbolj pa je izpostavil navijače. "Vedno so me podpirali. A zdaj me čaka novo poglavje," sprva ni hotel veliko govoriti o odhodu, zlasti pa odnosu z generalnim direktorjem Nicom Harrisonom, idejnim vodjo šokantne menjave, ki je zatresla športni svet in ligo NBA, kot še nobena do zdaj. "Tako so se pač odločili. Ne vem, zakaj so se tako odločili, a ... Nič ne morem več narediti," je stežka sprejel novo realnost, saj se je moral odpraviti v Los Angeles.

"V nedeljo so bili vsi presenečeni. Lahko si predstavljate, kako presenečen sem bil šele sam. Ko sem se zbudil, sem najprej mislil, da je 1. april. To so bili težki trenutki," je izlil dušo 25-letni Ljubljančan, ki že dolgo opravlja vlogo prvega slovenskega športnega ambasadorja in najbolj prepoznaven slovenski obraz na svetu. Na vprašanje, ali misli, da je za vsem tem stala odločitev vodstva Dallasa, da se izogne plačilu rekordne ''supermaks" pogodbe, je Dončić odvrnil: "Absolutno ne".

Foto: Reuters

Všeč mu je, da je končno ob morju

"Težko je bilo in čustveno. Zadnjih 48 ur je trajalo kot en mesec. Najtežji je bil prvi dan. Danes mi je že boljše. Zdaj sem srečen, da sem tukaj in so mi LA Lakers, eden najboljših klubov v zgodovini košarke, ponudili to priložnost. Komaj čakam, da oblečem dres in zaigram za tako velik klub," se veseli nadaljevanja kariere v drugem največjem ameriškem mestu, kjer mu je všeč predvsem to, da bo končno živel v mestu ob morju. V karieri ima s tem opravka prvič, saj Ljubljana, Madrid in Dallas ne ležijo ob morju. "Tu je ocean," se je zasmejal Dončić, ko je našteval prednosti Los Angelesa. Med njih uvršča tudi zveste navijače, saj prisega na lojalnost, zelo pa ga navdušuje tudi število naslovov LA Lakers. osvojli so jih kar 17, le enega manj od rekorderja Bostona (18), ki je lani v boju za naslov spravil v slabo voljo prav Dončića in druščino.

Direktor Pelinka je pojasnil, kako je prišlo do dogovora z Dallasom tudi zaradi njegovega dobrega odnosa s Harrisonom, s katerim je sodeloval že v preteklosti (Nike) zlasti zaradi Kobeja Bryanta. Vedel je, da bo zahtevno izpeljati tako odmeven posel, po treh tednih pogovorov je že mislil, kako tega ne bo moč narediti, a se je zadeva vendarle izpeljala. Ko je prvič prejel ponudbo, da bi v Los Angeles prišel Luka Dončić, je o tem takoj obvestil lastnico kluba Jeanie Buss. ''Bila je navdušena. Rekla je, da gremo do konca. In nam je uspelo,'' je dejal Pelinka, ki sta ga pri Dončiću očarali zlasti dve stvari. ''Ima kombinacijo uživanja v igri in ubijalski nagon, kar je zelo redko v svet košarke,''

Novinarska konferenca:

Jezerniki po najodmevnejši menjavi v zgodovini lige NBA ne skrivajo zadovoljstva, da so v svoje vrste dobili enega najboljših in najbolj priljubljenih košarkarskih asov na svetu. Luka Dončić bo konec meseca dopolnil šele 26 let, v mestu angelov pa so se hitro pohvalili z njegovo bogato statistiko, v kateri izstopa na drugi strani velike luže.

Številke so osupljive in navijače Lakersov spravljajo v dobro voljo, privrženci Mavericks pa so tako razočarani in razjarjeni nad potezo generalnega direktorja Dallasa Nica Harrisona, da se na socialnih omrežjih že vrstijo pozivi k bojkotu ali organiziranem protestu v soboto, ko bodo "prevetreni" Mavericks prvič nastopili na domači tekmi v Teksasu. Tudi z Anthonyjem Davisom, najbolj zvenečim novincem v dresu teličkov v bizarnem poslu, v katerega je bil poleg LA Lakers in Dallasa vpletel še Utah.

25 years old with quite the resume 👀 pic.twitter.com/AyUMOwz4ZO — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 4, 2025

Kaj vse je Dončić, prvi košarkar, ki bo pri slovitih Jezernikih nosil dres s številko 77, že dosegel v karieri? Lahko se pohvali z drugim najboljšim povprečjem števila točk v končnici lige NBA, kjer je lani popeljal Dallas v veliki finale, tretje najboljše število točk v povprečju na tekmo v rednem delu sezone, šesto največje število trojnih dvojčko v play-offu in sedmo mesto na večni lestvici košarkarjev, ki so na tekmah rednega dela lige NBA dosegli največ trojnih dvojčkov. Petkrat je bil izbran v prvo postavo lige NBA, petkrat je zaigral na zvezdniškem spektaklu All-Star, leta 2019 pa je bil izbran za najboljšega novinca sezone.

Navijači Dallasa so odhod največjega ljubljenca sprejeli z ogromnim nezadovoljstvom. Najbolj so jezni na vodstvo, da je dopustil Nicu Harrisonu potezo, s katero je poskrbel za najbolj šokantno menjavo v zgodovini lige NBA. Foto: Reuters

Kdaj se bo Luka vrnil na parket?

Luka Dončić je hotel iti po stopinjah Dirka Nowitzkega, a se je vodstvo kluba odločilo drugače. Foto: Getty Images Leto 2025 je v njegovi karieri prineslo ogromno spremembo. Iz Dallasa, kjer je želel igrati vse do konca in posnemati nekdanjega mentorja Dirka Nowitzkega, a se mu je klub odrekel zaradi domnevnih skrbi o njegovem zdravju in kondicijski pripravi, Harrison pa se je želel izogniti tudi plačilu ogromnega zneska, ki bi Dončiću pripadel v naslednjih petih letih zaradi izpolnjenih pogojev za rekordno "supermaks" pogodbo, se je preselil k drugemu najbolj trofejnemu klubu v ligi NBA (17 naslovov).

Zdaj si slačilnico deli s 40-letnim velezvezdnikom LeBronom Jamesom, katerega bo lahko prvič spremljal na delu kot soigralec v noči na sredo, ko čaka Jezernike prestižni mestni spopad s Clippersi.

Poraja se vprašanje, kdaj bi lahko Dončić prvič zaigral za novega delodajalca. Zaradi poškodbe leve mečne mišice je odsoten vse od 25. decembra, a se njegovo stanje, to je potrdil tudi njegov oče Saša Dončić, zelo izboljšuje. V Kaliforniji zdaj prevladujejo namigi, da bi se lahko prvič zaigral v novem dresu že konec tedna ali pa morda prihodnji teden.

Zadnjo tekmo v dresu Dallasa je odigral 25. decembra 2024, ko se je po odlični prvi četrtini poškodoval na božičnem spektaklu proti Minnesoti. Foto: Reuters

Tudi o tem bo najverjetneje tekla beseda na novinarski konferenci, za katero vlada veliko zanimanje, Slovenija pa se bo lahko še enkrat več prepričala, kako pomemben športni ambasador za majhno evropsko državo kot je dežela na sončni strani Alp, predstavlja LD77.

Več sledi …