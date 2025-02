Los Angeles Lakers so že sredi noči objavili prve posnetke in fotografije Luke Dončića, ko je priletel v mesto, zdaj pa so na družabnih omrežjih delili še prve Lukove besede navijačem. "Navijači Lakersov, sem v Los Angelesu, komaj čakam, da vas srečam." Kot član Lakersov se bo novinarjem in javnosti prvič predstavil v torek ob devetih zjutraj po lokalnem času, torej ob 18. uri po srednjeevropskem.

Odhod Luke Dončića iz Dallas Mavericksov v Los Angeles Lakersom je zatresel tudi družabna omrežja. Da so Mavericks na Instragmu izgubili že skoraj 800 tisoč sledilcev, smo že pisali. In koliko so jih dobili Lakers? Skoraj 200 tisoč novih. Luka Dončić pa je na svojem profilu na Instagramu dobil 400 tisoč novih sledilcev.