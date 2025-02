Nedeljska menjava v ligi NBA med moštvoma Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers, v kateri sta kluba zamenjala košarkarska zvezdnika Luka Dončić in Anthony Davis, je popolnoma osupnila tudi legendarnega ameriškega košarkarja Charlesa Barkleyja. "Štirideset let sem že v tem poslu in česa takšnega še nisem doživel," je povedal v oddaji GameTime na NBA TV.

Kar nekaj stvari je pri tej menjavi šokantnih, pravi Charles Barkley. "V prvi vrsti ta, da nikoli ne menjaš zvezde za zvezdo. Mislim, da je to prvič, odkar pomnim, da sta bila v menjavo vpletena dva 'all NBA' igralca." Presenetilo ga je tudi, da Dallas ni niti "potipal" trga in izvedel, kaj vse bi lahko dobil za svojega največjega zvezdnika.

"Najbrž že vedo nekaj, česar mi ne"

A obenem poskuša razumeti tudi generalnega direktorja Dallasa Nica Harrisona. "Mavericks so morali sprejeti odločitev, saj bi morali Luki poleti ponuditi 350 milijonov dolarjev za naslednjih pet let. To pa je veliko denarja za nekoga, za katerega ne verjameš, da bo ta čas ostal v dobri formi. Verjemite mi, nihče ga ne pozna bolje kot ljudje, ki so bili z njim vsak dan v zadnjih letih. Najbrž že vedo nekaj, česar mi ne."

Kako se bosta ujela Dončić in James?

Sicer pa je Dallas z Anthonyjem Davisom dobil izjemnega igralca, ki se bo zlahka vključil v sistem, in z njim so Mavericks že v tej sezoni kandidati za naslov, še meni Barkley. "Oklahoma zame ostaja najboljša ekipa zahoda, ampak katera pa je druga? Upal bi si trditi, da je Dallas zdaj vložil resno kandidaturo za to mesto." Tudi Lakers so z Dončićem dobili naslednika LeBrona Jamesa, ki bo znamenito kalifornijsko franšizo vodil naslednjih nekaj let, še razmišlja član hiše slavnih.

A ga tudi skrbi, kako se bosta Dončić in James ujela kot soigralca. "Oba imata rada žogo ves čas v rokah. Luka se ne zna premikati brez žoge, prav tako ne LeBron," pravi. Sam je bil predvsem šokiran nad tem, da je do menjave prišlo v popolni tišini, nihče ni niti slutil česa takšnega. Pretresena sta zagotovo tudi oba vpletena superzvezdnika. "Luka je zagotovo v šoku, a ne pozabimo na Anthonyja, tudi njega je vse skupaj zagotovo presenetilo."

Luka Dončić je predvsem investicija v prihodnost slavne kalifornijske košarkarske franšize LA Lakers, je prepričan Barkley. Foto: Guliverimage

Kdo je zmagovalec zgodovinskega posla?

In kdo je v tem poslu zmagovalec? "Obe ekipi morata dobiti prvenstvo, da lahko trdita, da sta v tem poslu zmagali. Obe! V Dallasu imajo krajše okno za to, ampak kdorkoli osvoji prvenstvo, bo zmagovalec tega posla, preprosto."

Pri teksaški ekipi so kot enega od razlogov, da so se razšli s 25-letnim Ljubljančanom, navajali njegove nenehne težave s fizično pripravljenostjo. V zadnjem času se je omenjalo prekomerno telesno težo. "Morda Luka s svojim odnosom ni ustrezal tej 'kulturi', ki jo je vse od svojega prihoda v Dallas izpostavljal Harrison. Luka mora brez dvoma bolje skrbeti za svoje telo. Če o tem govorijo vsi, je zagotovo nekaj narobe."

"Luki si tega nihče ni upal povedati ..."

"Luka je upravičeno jezen, saj so ga ozmerjali, da je len in debel," pravi Barkley, ki je imel sam v času kariere nekaj težav s prekomerno težo, ob tem pa meni, da človek ne bi smel biti preveč jezen, ko mu nekdo pove resnico. "To zgodbo sem povedal že večkrat. Ko sem prvič prišel v ligo NBA, mi je Moses Malone rekel, da sem len in debel. Ne bom lagal, jokal sem. Ampak sem bil res len in debel. Moses me je vzel pod okrilje, izgubil sem 23 kilogramov in postal igralec za v hišo slavnih. Luki si tega nihče ni upal povedati, čeprav ni nobena skrivnost. Mavs so sprejeli odločitev, da mu ne dajo 350 milijonov dolarjev, češ če že zdaj ni v formi, kako bo šele v prihodnje, ko bo starejši."

