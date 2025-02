To je ženska, ki ima zdaj v lasti Luko Dončića

Zgodba o odhodu Luke Dončića iz Dallasa v Los Angeles je tudi zgodba o dveh pomembnih in vplivnih ženskah v ligi NBA. Prva je Miriam Adelson, lastnica Dallas Mavericksov, druga pa Jeanie Buss, ki ima v rokah škarje in platno pri Los Angeles Lakersih.

Ko je Luka Dončić leta 2018 postal član kluba Dallas Mavericks, je bil klub še v večinski lasti zdaj 65-letnega milijarderja Marka Cubana. Ta je leta 2023 večinski delež prodal družini Adelson. Glavno besedo v družini ima 79-letna Miriam Adelson, ki ima po oceni revije Forbes pod palcem 35,6 milijarde dolarjev (34,8 milijarde evrov).

Igralniški koncern

Temelj njenega bogastva je podjetje Las Vegas Sands, ki je med drugim največji upravljalec igralnic na svetu. Podjetje je leta 1988 ustanovil Sheldon Adelson. Ta je leto pozneje spoznal Miriam, ki je leta 1991 postala njegova druga žena. Njen dekliški priimek je Farbstein.

Rodila se je leta 1945 v Tel Avivu, ko je bilo območje, ki je zdaj del države Izrael, še britanski mandat Palestina. Njeni starši so še pred holokavstom v Palestino prišli iz Poljske. Po izobrazbi je zdravnica, specializirana za odvisnost od mamil.

Podpora Izraelu in republikancem

Tako kot zdaj Miriam je bil tudi Sheldon Adelson velik denarni podpornik republikanske stranke in zagovornik interesov države Izrael. Po smrti moža Sheldona januarja 2021 je Miriam prevzela popoln nadzor nad podjetjem.

Miriam Adelson je velika podpornica republikanca Donalda Trumpa. Foto: Guliverimage

Miriam Adelsona ima pet otrok, od tega tri s Sheldonom in dva s svojim prvim možem, izraelskim zdravnikom Arielom Ochshornom. Leta 1999 rojeni sin Matan Adelson je od leta 2023 lastnik izraelskega košarkarskega kluba Hapoel.

Velika podpornica Donalda Trumpa

Pred lanskimi volitvami je bila Miriam Sheldon ena največjih donatork za kampanjo republikanca Donalda Trumpa, pred njo sta bila le Elon Musk in Timothy Mellon. Ne preseneča, da jo je Trump povabil tudi na svojo inavguracijo. Že v svojem prvem mandatu ji je podelil predsedniško medaljo svobode.

Nova lastnica Dončića je 63-letna Jeanie Buss, ki je med drugim večinska delničarka kluba Los Angeles Lakers in ima po ocenah premoženje v višini okoli 700 milijonov dolarjev (683 milijonov evrov). Tako kot pri Miriam Adelson gre za podedovano premoženje. Jeanie Buss je namreč hčerka Jerryja Bussa, ki je bil lastnik Jezernikov od leta 1979 do svoje smrti leta 2013.

Očetova pot od revščine do bogastva

Buss se je rodil leta 1933 v Salt Lake Cityju v zvezni državi Utah, odraščal pa v Wyomingu. Rodil se je v revni družini: v času velike gospodarske krize je tako moral v vrsti čakati za hrano iz javne kuhinje.

Jerry Buss je lastnik kluba Los Angeles Lakers postal leta 1979 in iz propadajočega kluba naredil eno od najuspešnejših franšiz lige NBA. Leta 2006 je na hollywoodskem pločniku slavnih dobil tudi svojo zvezdo. Foto: Guliverimage

Doktoriral je iz kemije in se spustil v nepremičninske posle. Los Angeles Lakerse, hokejski klub Los Angeles Kings, športno areno Forum in ranč nekdanjega lastnika Jezernikov Jacka Kenta Cooka je kupil za takratnih 67,5 milijona dolarjev.

Jerry Buss popelje Jezernike k slavi in uspehom

V času njegovega vodenja so Jezerniki desetkrat postali prvaki NBA. Za klub so igrale največje zvezde, kot so Karem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, James Worthy, Byron Scott, Shaquille O'Neal in Kobe Bryant. Moštvo sta vodila tudi slovita trenerja Pat Riley in Phil Jackson.

Jeanie, ki se je rodila v Santa Monici, je svojemu očetu pomagala pri poslih že, ko je bila stara 19 let. Najprej se je posvetila očetovemu teniškemu klubu. Rodila se je v očetovem zakonu z JoAnn Mueller, ki je propadel leta 1972. Ločitev staršev naj bi jo čustveno zelo prizadela.

Jeanie prevzame vajeti v svoje roke

Ko je Jery Buss umrl leta 2013, je 66-odstotni večinski delež Jezernikov in drugih očetovih klubov prevzel družinski sklad, v katerem ima šest njegovih otrok enak delež.

Jeanie Buss je postala predsednica kluba Los Angeles Lakers leta 2013, že prej pa je bila podpredsednica. Fotografija iz leta 2010 je bila posneta na slavnostnem prejemu šampionskih prstanov. Foto: Guliverimage

Vodenje oziroma predsedništvo Los Angeles Lakersov je prevzela Jeanie, ki je leta 2020 postala prva ženska na položaju glavne lastnice, ki je svoje moštvo popeljala do naslova prvaka lige NBA. Je tudi solastnica podjetja Women of Wrestling, ki promovira žensko rokoborbo in služi s televizijskimi prenosi.

V času njenega lastništva so Jezerniki šestkrat postali prvaki lige NBA. Je ena od najvplivnejših žensk v ligi NBA.

Pestro zasebno življenje

Za sabo ima tudi pestro zasebno življenje. Med letoma 1990 in 1993 je bila poročena z ameriškim odbojkarjem Stevom Timmonsom, sicer dvakratnim dobitnikom zlate olimpijske medalje. Po njenih besedah je zakon razpadel, ker je dajala prednost poslu.

Med letoma 1999 in 2016 je bil njen partner trener Phil Jackson, leta 2023 pa se je poročila z igralcem Jayem Mohrom. Z njim je hodila od leta 2021, menda pa je iskrica prvič preskočila med njima že leta 2017.

Gole fotografije in spolno nadlegovanje

Leta 1995, ko je bila stara 32 let, se je gola fotografirala za revijo Playboy. Kot je pozneje povedala, si je to preprosto želela storiti. Istega leta naj bi doživela tudi spolno nadlegovanje predsednika enega od klubov v ligi NBA, ko jo je na srečanju upravnega odbora oziroma odbora guvernerjev NBA prijel za zadnjico.

Jeanie Buss o spolnem nadlegovanju:

Do dogodka je prišlo, medtem ko je med odmorom čakala v vrsti za kosilo. "Obrnila sem se in bila sem tako šokirana," je leta 2023 povedala v oddaji novinarja Grahama Bensingerja. Na vprašanje, kakšen je bil njen odziv, je dejala: "Grdo sem ga pogledala."