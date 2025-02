Luka Dončić je že prispel v Los Angeles #video

Le nekaj ur za tem, ko je zapisal ganljivo sporočilo

Naš najboljši košarkar je v mesto angelov prispel z letalom, kjer so ga novi delodajalci lepo sprejeli. Slovenski košarkar je bil videti sproščen in že poziral tamkajšnjim fotografom. Nekaj ur pred tem je 25-letni Ljubljančan na družbena omrežja zapisal ganljivo sporočilo in se tako poslovil od Dallasa.

A v profesionalnem športu je tako, da je treba že zelo kmalu obrniti nov list. In tudi Luka Dončić ga je moral, ko je že prispel v Los Angeles, kjer bo igral za znamenito franšizo Los Angeles Lakers. V ekipi ga verjetno že težko pričakujejo novi soigralci na čelu z LeBronom Jamesom.

Luka Dončić je še pred kratkim sedel na klopi Dallas Mavericks, zdaj pa bo oblekel rumeni dres LA Lakers. Foto: Reuters

Luka prihaja v znameniti klub

Los Angeles Lakers je ena najuspešnejših franšiz v zgodovini košarkarske lige NBA, saj so osvojili skupno 17 naslovov v ligi NBA in so trenutno izenačeni z Boston Celtics. Klub je skozi vsa leta imel številne košarkarske legende. Mednje zagotovo spadajo Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal, Kobe Bryant in trenutno še aktivni LeBron James. Se bo med ta velika imena zapisal tudi Luka Dončić, ki trenutno velja za enega najboljših košarkarjev na svetu?

Bo čez tri tedne že zaigral proti nekdanjim soigralcem?

Čez tri tedne (25. februar) se v Los Angelesu obeta še kako zanimiva tekma, saj bodo Jezerniki gostili Dallas. Luka Dončić, če bo do takrat saniral poškodbe, se bo prvič srečal in pomeril s košarkarji, s katerimi je nameraval igrati do konca kariere.

