Krsta pred areno Dallas Mavericks

Navijači Dallas Mavericks so v šoku po nepričakovani menjavi zvezdnika Luke Dončića v Los Angeles Lakers, kar mnogi označujejo za eno najslabših menjav v zgodovini NBA. Dogovor, ki je bil izpeljan v nedeljo, je vključeval Dončića, Maxija Kleberja in Markieffa Morrisa. Njih so poslali v Los Angeles v zameno za Anthonyja Davisa, Maxa Christija in izbor prvega kroga nabora leta 2029. Odločitev je med navijači sprožila ogorčenje in žalost.

Kot odziv na menjavo so se številni navijači zbrali pred dvorano American Airlines Center in priredili simbolični pogreb za Luko Dončića. Na tem žalnem dogodku so trije posamezniki prinesli krsto in predvajali pesem See You Again (Se spet vidimo), kar je še dodatno poudarilo, kako pomemben je bil Dončić za franšizo. Eden izmed navijačev je ganjeno pripomnil: "Počivaj v miru, Mavs," medtem ko so se množice poslavljale od svojega ljubljenega junaka.

Čustveni odzivi so bili izjemno močni, mnogi so ta dan označili za najslabši dan v zgodovini Dallas Mavericks. Pred dvorano so pustili različne spominske predmete, kot so cvetje, pločevinke piva in napise RIP Mavs, ob katerih so bile narisane nagrobne plošče. Med izjavami navijačev prevladuje občutek izdaje in zmede, mnogi pa obžalujejo, da franšize ne vodi več Mark Cuban, saj so prepričani, da takšne poteze ne bi nikoli dovolil.

