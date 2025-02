"Vstani in poglej bombo na spletu." S temi besedami se je začelo nedeljsko jutro. V središču pozornosti ni bilo politično dogajanje v ZDA, ki je ob prihodu Donalda Trumpa postalo nepredvidljivo, temveč Luka Dončić. Ne zaradi težko pričakovane vrnitve po poškodbi, temveč zaradi šokantne menjave – Luko so poslali v Los Angeles Lakers. In to ne po lastni volji, kar je dvignilo veliko prahu onkraj Atlantika.

Dolgo je veljalo, da so superzvezdniki v NBA zaščiteni kot kočevski medvedje in sami odločajo, kje bodo igrali, preostali košarkarji pa morajo imeti kovček vedno pripravljen. Tokrat se je to zgodilo Dončiću – ne le zvezdniku Slovenije in Dallasa, temveč tudi eni izmed osrednjih osebnosti lige NBA. Košarkarskega sveta.

Kar smo spremljali v nedeljo in se nadaljuje v ponedeljek, je velik znak, da Luka Dončić ni zgolj vrhunski košarkar, ampak prava športna ikona, ki presega meje igrišča. Njegova menjava je dobesedno pretresla košarkarski svet – ne le v ZDA, temveč tudi v Sloveniji, kjer se od nedelje govori skoraj izključno o njem. Takšnega medijskega viharja verjetno ne bi povzročil noben drug športnik iz naših krajev in hkrati razburkal javnost do te mere, da je osrednja tema pogovorov v domovih, lokalih in na družbenih omrežjih.

Luka je superzvezdnik v pravem pomenu besede – vsak njegov korak spremlja množica navijačev, novinarjev in analitikov. Njegov prestop k Lakersom ni le športna novica, ampak dogodek globalnih razsežnosti.

Kaj mu menjava prinaša?

V luči osebnostnega razvoja bi selitev v Kalifornijo lahko bila pozitivna. Zakaj? Za začetek bo imel pri menjavi okolja nekaj olajševalnih okoliščin. V ekipi ga bosta pričakala nekdanja soigralca pri Dallas Mavericks Dorian Finney-Smith in J. J. Redick, ki je zdaj glavni trener LA Lakers.

Po drugi strani bo imel Luka zdaj ob sebi enega največjih vseh časov – LeBrona Jamesa. Njuno spoštovanje je obojestransko, kar smo se lahko že večkrat prepričali. James goji simpatije do Dončića in Luka goji simpatije do LeBrona, ki je njegov vzornik. James je štirikratni prvak NBA, štirikratni MVP lige, MVP finala in trikratni olimpijski prvak. Kdo bi bil boljši mentor, da tudi sam morda nekoč popelje ekipo na vrh lige NBA?

Foto: Reuters

A pri Jamesu ne gre le za dosežke. Pri 40 letih še vedno igra na vrhunski ravni. Njegova skrb za telo je edinstvena, kar zahteva izjemno disciplino. Na tem področju bo lahko Luka od njega veliko odnesel. Prav tako se bo naučil, kako voditi ekipo, ki cilja na naslov, kako deliti žogo z zvezdnikom in kako premagovati ovire na poti do vrha.

Tekmovalno gledano prestop k Lakersom povečuje njegove možnosti za osvojitev naslova prvaka NBA. Lakers imajo bogato zgodovino – za Bostonom, ki ima lovoriko več, so s 17 naslovi drugo najuspešnejše moštvo v zgodovini lige. Dallas? Le enkrat je bil prvak.

Seveda pa ne bo šlo brez dela, zlasti če bodo želeli že letos napasti vročo Oklahomo City Thunder, Denver Nuggets in druge velike tekmece v zahodni konferenci – LA Lakers so na petem mestu na Zahodu. V Kaliforniji so izgubili enega najboljših skakalcev lige – Anthony Davis je povprečno dosegal 25,7 točke, 11,9 skoka (šesti skakalec lige) in 2,1 blokade na tekmo. Vprašanje je, kdo bo zapolnil to vrzel. Pred zaprtjem prestopnega roka 6. februarja krožijo govorice o prihodih Nikole Vučevića, Walkerja Kesslerja, Nica Claxtona, Roberta Williamsa ali Jonasa Valančiunasa.

Finančni udarec, a nova priložnost

Lukov odhod iz Dallasa pa ima finančno težo v negativnem pogledu. Poleti ne bo mogel podpisati supermaksimalne pogodbe, vredne do 345 milijonov dolarjev v petih letih – največje v zgodovini NBA. Pri Lakersih bo lahko podpisal največ 229 milijonov dolarjev. Poleg tega zapušča davčno ugodni Teksas in se seli v Kalifornijo, znano po visokih davkih.

Foto: Reuters

A Los Angeles je eden največjih medijskih trgov na svetu. Še večja prepoznavnost mu bo odprla nova vrata in povečala možnosti za sponzorske pogodbe, kar bi lahko delno nadomestilo izgubljene milijone.

Dejstvo je, da je Dončić prejel močen udarec pod pasom, ki ga ni pričakoval praktično nihče. Finančno bo izgubil veliko, a po drugi strani je prestop k Lakers njegova največja priložnost za osvojitev naslova prvaka. Ključno bo, kako se bo odzval. Če bo svojo jezo in razočaranje preusmeril v dodatno motivacijo, bi lahko z LeBronovo pomočjo stopil povsem na vrh.