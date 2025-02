Kaj imajo Olimpija, Real in Dallas, dozdajšnji klubi Luke Dončića, skupnega v svojih imenih? Dve skupni črki! L in A. Torej ravno tisti črki, ki označujeta ameriško velemesto Los Angeles. Kot da bi bilo zapisano v zvezdah, da se bo slovenski virtuoz preselil v mesto angelov.

Na dan, ko je športni svet šokiral najbolj neverjeten dogovor o selitvah v zgodovini lige NBA, s tem pa v košarkarski javnosti, zlasti v Sloveniji, Dallasu in Los Angelesu, poskrbel tako za ogromno presenečenje kot tudi stresne trenutke navijačev, smo se v šali poigrali s črkami. Prečesali smo dozdajšnjo športno pot Luke Dončića in prišli do zanimivega zaključka.

Kaj imajo skupnega? L in A!

Luka Dončić bo konec meseca dopolnil 26 let. Prvič, odkar praznuje rojstne dneve v ZDA, ga bo praznoval kot košarkar LA Lakers. Foto: Reuters V imenih njegovih klubov, upoštevali smo celo Atlanto, ki ga je izbrala pred sedmimi leti na naboru lige NBA, a ga nato ekspresno preselila v Teksas, obenem pa tudi reprezentanco Slovenije, s katero je dosegel že ničkoliko odmevnih podvigov, smo poiskali skupne točke.

Ugotovili smo, da imajo vsa imena (Olimpija, Real, Atlanta, Dallas in Slovenija) dve skupni črki. L in A. Kot da bi bilo torej že vnaprej usojeno, kam se bo v ligi NBA preselil eden najboljših in najbolj priljubljenih košarkarjev, kar jih pozna svet.

Slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić bo konec meseca dopolnil šele 26 let, Dallas pa po šokantni rošadi zamenjal z Los Angelesom. Ko si bo povsem pozdravil poškodbo leve mečne mišice, bo nosil dres slovitih Lakersov, kjer si bo delil slačilnico, če ne bo v prihodnjih dneh prišlo še do kakšnih presenečenj, z enim izmed svojih vzornikov, velikim LeBronom Jamesom.

Los Angeles je mesto z bogato športno tradicijo. Leta 2028 bo znova gostil olimpijske igre. Foto: Guliverimage

Luka Magic prihaja tja, kjer je blestel prvi Magic

Anže Kopitar je že dolgo hokejski ponos Los Angelesa. Foto: Reuters Mesto angelov, ki ga je nedavno prizadel grozoviti požar, tako da se je na naslovnicah pojavljal zlasti zaradi manj prijetnih tem, ima zelo pozitivne izkušnje s slovenskimi športnimi asi.

Saša Vujačić je svojčas pomagal Jezernikom do dveh naslovov v ligi NBA, hokejist Anže Kopitar pa si je pri Los Angeles Kingsih, kjer je že vrsto let kapetan, ustvaril kultni status. Slovenija tako v drugem največjem ameriškem mestu, od njega ima na drugi strani velike luže več prebivalcev le New York, dobiva še enega izjemnega športnega ambasadorja majhne, a toliko bolj srčne in ponosne Slovenije.

V Los Angeles je prišel Luka. Prinaša številne košarkarske vragolije, s katerimi si je v ligi NBA pridobil tudi vzdevek Luka Magic.

Luko Dončića so že kmalu po prihodu v ligo NBA zaradi čarobnih potez, zlasti nepredvidljivih in atraktivnih asistenc, poimenovali Luka Magic.

Zdaj bo nosil dres kluba, ki je v zgodovini lige NBA osvojil drugo največje število lovorik, pri njem pa je pred desetletji blestel tudi prvi, še danes najbolj znani košarkarski Magic vseh časov, Magic Johnson. Obetajo se čarobni časi. Tako je pač, če se še enkrat pošalimo, hotela tudi usoda. Neverjetno naključje, igra zgolj dveh črk, na katere je Los Angeles še kako navezan, je naredila svoje.