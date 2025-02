Nekdanji soigralec Dončića: Luka nam je poslal sporočilo

Pred tekmo Cleveland Cavaliers in Dallas Mavericks sta se pred ameriške predstavnike medijev usedla generalni direktor Dallasa Nico Harrison in trener Jason Kidd, ki sta predstavila ozadje bombastične menjave Luke Dončića k Los Angeles Lakers. Kot je pred srečanjem s Cavaliers povedal član Dallasa Naji Marshall, se je Dončić ob novici v skupinskem pogovoru ekipe od ekipe poslovil in se jim zahvalil za vse.

"Zavedamo se velikosti in odmevnosti dogajanja," je uvodoma dejal direktor Dallasa Nico Harrison, ki je z menjavo Luke Dončića iz Teksasa k Los Angeles Lakers poskrbel za eno najbolj neverjetnih menjav v zgodovini lige NBA, ki je dodobra zatresla celoten športni svet. "V Lukovi pogodbi je bilo nekaj unikatnih stvari, ki smo jim morali nameniti pozornost," je še dodal Harrison. Luka, ki mu aktualna pogodba z Dallasom poteče po sezoni 2026/27, bi namreč z Dallasom poleti sklenil novo maksimalno petletno pogodbo, v kateri bi v petih letih zaslužil 345 milijonov dolarjev, a je vse skupaj zdaj padlo v vodo.

Menjava Dončića k Lakersom in prihod Anthonyja Davisa, ki sta glavna poudarka odmevnega dogajanja, je bila v ligi NBA v zadnjih tednih izjemno dobro varovana skrivnost. Kot je na novinarski konferenci še povedal Harrison, ki se je Dončiću precej hladno zahvalil za njegov doprinos k ekipi, za menjavo ni ničesar vedel niti glavni trener ekipe Jason Kidd, a da sta s strategom Mavsov na isti valovni dolžini. "Naj si bomo jasni. Jaz sem tisti, ki sprejema odločitve, J (Jason Kidd, op. p.) pa jih podpira," je še zatrdil Harrison, ki je trenutno verjetno eden najbolj osovraženih likov v Dallasu. Harrison je ob tem še zatrdil, da so bili Lakers edina ekipa, s katero se je pogovarjal o menjavi Dončića in zanikal govorice, da je bil v računici še ena izmed franšiz.

Jason Kidd Foto: Reuters

Zatem je besedo dobil še Kidd. Ta je stopil v bran Harrisonovi odločitvi. Dodal je, kako je bil počaščen, da je lahko treniral igralca takšnega kalibra kot je bil Dončić, a da povsem podpira vizijo Harrisona o tem, kako želi zgraditi moštvo. "Bil sem počaščen, da sem lahko treniral igralca kova Luke Dončića, a ko pogledaš vizijo ekipe in kaj Nico hoče zgraditi, se s tem strinjam," je še dodal Harrison. Kidd je ob tem še povedal, da je skušal kontaktirati Dončića, a se ta tako kot ob klicih Harrisona ni odzval.

Naji Marshall Foto: Reuters

Je pa Luka v kontakt stopil s svojimi soigalci. Kot je pred srečanjem s Clevelandom povedal Naji Marshall, da sam osebno ni govoril z Dončićem, je pa zdaj že njegov nekdanji soigralec poslal sporočilo v skupinski klepet ekipe in napisal le: "Hvala za vse." Nato je Marshall dodal, da je novica tako kot vse ostale, tudi njega izjemno presenetila. "Res je odličen človek, odličen soigralec. Veselil sem se, da bom igral z njim," je še dodal Marshall.

Pozno zvečer so se oglasili tudi iz Real Madrida Na dogajanje so se sicer odzvali tudi pri nekdanjem klubu Dončića, Real Madridu. "Dragi Luka, želimo ti veliko sreče in uspehov na novi poti v dresu LA Lakers. Med tvojo kariero si dokazal, da zate ni meja. Vsi "Madridistas" smo ponosni nate in ti bomo stali ob strani v tem novem poglavju," so zapisali v klubu, iz katerega je slovenski košarkarski virtuoz odšel čez lužo. View this post on Instagram A post shared by Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Preberite še: