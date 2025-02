Dallasov novinar iz prve roke: Dončić je bil tik pred vrnitvijo

"Ne morem … ne morem verjeti," nam je v nedeljo, ko se je Slovenija prebujala v jutro in ko so v ZDA šele dodobra zakorakali v prve ure nedeljskega dne, na vprašanje, kaj za vraga se dogaja v Dallasu, odgovoril Dallasov novinar Grant Afseth. Menjava Luke Dončića iz Dallasa k LA Lakers je pretresla tako slovensko kot svetovno javnost, še bolj pa ameriško občinstvo. Nič manj pretreseni niso bili novinarji, ki so ves čas v neposredni bližini dogajanja v klubu Mavericksov.

Nekaj ur kasneje nam je iz Rocket Mortgage FieldHouse glede tega prikimal tudi Afseth, ki kot senca že nekaj sezon sledi dogajanju v moštvu Mavsov, z njimi pa je bil v nedeljo tudi v Clevelandu, kjer se nam je javil tik pred porazom Dallasa proti Cavaliers in takoj po novinarski konferenci, na kateri sta spregovorila generalni direktor Dallasa Nico Harrison in strateg Jason Kidd. "Mislim, da res nihče na tem svetu razen vpletenih ni pričakoval, da bodo Mavericks zamenjali Luko. To je bil res neverjeten šok tako za vse medije tu kot za vse navijače. Sam sem po mojem mnenju vsaj deset minut preverjal, da informacija ni lažna, in osveževal stran. Mislim, da to pove vse o veličini in šokantnosti te menjave," je bil še vedno v šoku Afseth, ki je zatem orisal tudi dogajanje na novinarski konferenci.

Jason Kidd in Nico Harrison sta pred tekmo sedla pred novinarje v Clevelandu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Ozračje je bilo zelo napeto," nam je iz prve roke povedal Afseth. "Vsi, s katerimi sem govoril, so bili naravnost šokirani nad dogajanjem. Če sem pri svojem izražanju mil in se malce potegnem nazaj, lahko rečem, da so bili razlogi in pojasnila tako Harrisona kot Jasona Kidda zelo zmedena, nerazumljiva, povsem nelogična, kot da tudi sama dva ne verjameta temu, kar govorita. Trenutno sem v Clevelandu, a po vseh informacijah in videih so navijači v Dallasu razjarjeni in ne deluje mi, da se bo vse skupaj kmalu pomirilo. Tudi košarkarji na ogrevanju so bili videti povsem iz sebe. Mislim, da bosta celotna drama in dogajanje trajala še zelo dolgo," je dejal ameriški novinar.

Current update of what the Dirk Nowitzki statue looks like outside of the AAC…



(📸: @tim_cato) pic.twitter.com/cXRQrn4wCs — MFFL NATION (@NationMffl) February 3, 2025

Grant Afseth Foto: osebni arhiv

Harrison je namreč z menjavo Luke Dončića iz Teksasa k Los Angeles Lakers poskrbel za eno najbolj neverjetnih menjav v zgodovini lige NBA. Menjava Dončića k Lakersom in prihod Anthonyja Davisa, ki sta glavna poudarka odmevnega dogajanja, je bila v ligi NBA v zadnjih tednih izjemno dobro varovana skrivnost. Kot je na novinarski konferenci še povedal Harrison, ki se je Dončiću precej hladno zahvalil za njegov doprinos k ekipi, za menjavo ni ničesar vedel niti glavni trener ekipe Jason Kidd, a da sta s strategom Mavsov na isti valovni dolžini. "Naj si bomo jasni. Jaz sem tisti, ki sprejema odločitve, J. (Jason Kidd, op. p.) pa jih podpira," je med drugim dejal generalni direktor zasedbe iz Teksasa, Kidd pa je ob potezah Harrisona pokazal palec gor.

Začudenost, jeza in bes tako že en dan vrejo izpod prstov in ust Dallasovih navijačev. Tudi Afseth je eden izmed zares široke množice javnosti, ki mu je dejanje vodstva kluba Dallasa povsem nerazumno. "Za moje pojme je ta menjava Dallasa povsem zgrešena. Luka je bil obraz te franšize, košarkar, ki je bil zadnjih nekaj let glavno ime. Po teh akcijah vodstva kluba imam občutek, da so ime Dallasa položili v roke Kyrieja Irvinga. Trenutna časovnica nekako nakazuje na to, da je to trenutek za Kyrieja, pred katerim je 'player option', torej se bo sam odločil, kakšna bo njegova usoda in bi poleti lahko zapustil Dallas. Tudi če Kyrie in Anthony Davis po koncu te sezone podpišeta novi pogodbi z Mavericksi, bosta oba pobrala velike vsote denarja, oba pa se tudi približujeta 35. letu starosti, zato mi je ta odločitev Dallasa še toliko bolj nerazumna," je vrelo iz Američana.

V Dallasu bo po novem zaigral Anthony Davis. Foto: Reuters

Ekipa brez prave priložnosti

Še bolj nenavadna je odločitev v Teksasu glede na to, da je Dončić v lanski sezoni ekipo popeljal do velikega finala lige NBA, z moštvom je imel velike načrte tudi za prihodnost, kot je dejal Harrison, pa ob tem Luka nikakor ni nakazal, da si želi zapustiti klub ali da v bližnji prihodnosti ne bi podpisal nove maksimalne pogodbe. Kako pomemben člen ekipe je slovenski košarkarski virtuoz, priča tudi dejstvo, da je Dallas, seveda ob predpostavki dodatnih številnih poškodb, v tem delu sezone bleda senca lanske zasedbe in se giblje v nevarnih vodah, da ostane celo brez končnice.

"S tem slovesom Dončića sam menim, da Dallas nima več ne poti ne možnosti, da osvoji naslov. Seveda ob tem izključujem možnost, da se zgodi še kakšna neverjetna menjava in se bo v Dallas preselil še kdo. Mislim, da vodstvo tej ekipi nikoli ni dalo prave možnosti. Po lanskem finalu in začetku letošnje sezone so rekli, da jim je pri uspehu manjkal le še košarkar tipa Klay Thompson. Ne razumem in zares nenavadno je, da vodstvo kluba ni pokazalo trohice potrpežljivosti, da bi videli to ekipo popolnoma zdravo, da bi zaigrala nekaj tekem zapored. Tudi menjava 25-letnega Luke za Davisa zdaj zahteva dodatne ukrepe. Ekipa je deveta na zahodu s številnimi poškodbami in luknjami, ta ekipa ni šampionska, ima težave in ni bila zgrajena za trenutno dogajanje," je bil jasen Afseth.

Foto: Reuters

Dončić tik pred vrnitvijo

Dončić se je medtem sicer z objavo na družbenih omrežjih že poslovil od Dallasa in odpotoval v mesto angelov, kjer bo zdaj nadaljeval svojo košarkarsko pot s številko 77 na hrbtu. Že v nedeljo je njegov oče Saša Dončić v studiu Arene Sport TV potrdil, da je Luka po poškodbi, zaradi katere je nazadnje igral na božični dan, že skorajda povsem nared, da je poškodba preteklost, je dodal tudi Afseth. Tako verjetno na njegov debi v dresu 18-kratnih prvakov lige NBA ne bo treba čakati (pre)dolgo, ob tem pa si zagotovo tudi Slovenec želi dokazati svojim nekdanjim delodajalcem, igralca kakšnega kova so izpustili iz svojih rok.

"Kot sem sam razumel, so Mavericks Lukovo vrnitev načrtovali za 8. februarja za tekmo proti Houston Rockets. To bi bil začetek domačega niza pred odmorom All-Star. Luka je, tudi kakor sem videl sam, dobro okreval in napredoval, bil je res izjemno motiviran, da se vrne na igrišče in da ekipo popelje nazaj na zmagovita pota. A tega, kar se je zgodilo zdaj, ni predvidel res nihče, če seveda odštejem vodilne v obeh klubih. Verjamem, da se Luka počuti izdanega, verjamem, da se podobno počutijo tudi vsi košarkarji v klubu, sploh zaradi pomanjkanja komunikacije in res napačnega odziva na celotno dogajanje."

V Dallasu so Lukovo vrnitev na parket načrtovali za osmega februarja. Foto: Reuters

Tik preden so košarkarji v Clevelandu prvič skočili za posest žoge, je Afseth še dodal: "To je najbolj šokantna menjava, odkar sam spremljam ligo NBA, in je skoraj zagotovo tudi med najbolj šokantnimi v celotni zgodovini lige NBA. Petkratnega člana najboljše peterke lige, ki ima pred sabo najboljša leta v košarki, enostavno ne menjaš. Drugače se tega ne da povedati. To ni normalno. In v klub pripeljati nekoga veliko starejšega ter po mojem mnenju in verjetno mnenju vseh še veliko manj talentiranega košarkarja zagotovo ni formula za zmagovanje ne zdaj ne v prihodnosti. V to sem prepričan," je še dodal razočarani ameriški novinar.

