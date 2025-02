Luka Dončić se je poslovil od Dallasa s srce parajočim sporočilom

Šele po tekmi Dallasa v Clevelandu, prvi, ki je Luka Dončić, odkar je prišel v ZDA, ni spremljal kot član franšize iz Teksasa, na njej pa so varovanci Jasona Kidda brez številnih igralcev doživeli hud poraz (101:144), so navijači dočakali težko pričakovane besede 25-letnega Slovenca. Ni mu lahko, slovo od Dallasa je bilo nepričakovano in kruto. Tudi o tem je izlil dušo v sporočilu, s katerim se je zahvalil celotni skupnosti Dallasa, najbolj pa navijačem, ki so ga vzeli za svojega in ga doživljali kot paradnega konja franšize.

Zapušča mesto, ki ga doživlja kot svoj dom

Dres Dallasa je želel nositi do konca kariere, a se mu želja ni izpolnila. Foto: Guliverimage Dončić je priznal, kako je mislil, da bo vso kariero odigral v dresu Dallasa in s tem posnemal imenitno kariero njegovega predhodnika in mentorja Dirka Nowitzkega. Najhuje pa mu je, da ga je vodstvo kluba prekinilo pri nameri, s katero se ubada vse od začetka, ko se je pridružil ligi NBA.

Ne skriva namreč cilja, da bi postal prvak. V prejšnji sezoni je Dallas, čeprav je bil izčrpan in načet, popeljal do velikega finala. Morda mu uspe tudi v tej sezoni, kjer pa bo v nadaljevanju združil moči s košarkarji Los Angeles Lakers in morda na poti do čimboljšega dosežka v končnici naletel prav na donedavne soigralce iz Dallasa. Kdo ve.

Dragulj slovenske košarke je dal vedeti, kako je vzljubil Dallas in ga doživljal kot dom. Tako se bo vedno rad vračal v mesto, ki ga je bil primoran zapustiti z nedokončanimi sanjami. Njegovo srce parajoče sporočilo je na socialnem omrežju X v dveh urah zbralo kar 10 milijonov ogledov.

Kako se je Luka Dončić poslovil od Dallas Mavericks: "Dragi Dallas. Pred sedmimi leti sem prišel kot najstnik z namenom, da uresničim sanje in igram košarko na najvišji ravni. Mislil sem, da bom tukaj preživel vso svojo kariero. Tako zelo močno sem vam želel prinesti naslov prvaka. Dali ste mi ljubezen in podporo, večjo od tega, o čemer sem lahko pred tem le sanjal. Kot majhen fant iz Slovenije, ki je prvič prišel v ZDA, sem se na severu Teksasa počutil kot doma. V dobrih in slabih časih, od poškodb do finala lige NBA, je vaša podpora vselej ostala enaka. Hvala vam ne le za to, da sem lahko z vami v naših najlepših trenutkih delil radost, ampak tudi, da ste me dvignili, ko sem to najbolj potreboval. Hvala vsem organizacijam, s katerimi sem sodeloval v skupnosti Dallasa. Hvala vam, da ste mi dovolili, da sem lahko prispeval k vašem pomembnem delu in se vam pridružil pri iskanju lepše prihodnosti tistim, ki jo potrebujejo. Ker odpiram novo poglavje mojega košarkarskega potovanja, zapuščam mesto, ki ga bom vedno doživljal kot dom stran od doma. Dallas je posebno mesto in navijači Mavericksov so posebni navijači. Hvala vam iz dna srca" Luka Dončić

Dončić: Košarka mi pomeni vse

Pri Jezernikih bo sodeloval z LeBronom Jamesom. Foto: Reuters Eden največjih zvezdnikov lige NBA, ki v tem koledarskem letu še ni stopil na parket, saj si je 25. decembra poškodoval levo mečno mišico, bo tako kariero nadaljeval pri Los Angeles Lakers. Te čaka prva naslednja tekma v noči na sredo, ko se bodo v mestnem derbiju obračunali s Clippersi. Na tej tekmi bo še kako slavnostno, saj bo na njej, najverjetneje zgolj kot gledalcev, tudi Dončić, ki se že veseli skupnega igranja z enim izmed vzornikom, mladostnim veteranom LeBronom Jamesom.

''Hvaležen sem vam za to čudovito priložnost. Košarka mi pomeni vse, ne glede na to, kje jo bom igral, bom to počel z enakim veseljem, strastjo in ciljem, da osvojim prvenstvo,'' je dal vedeti, kako želi osvajati lovorike. Tiste z ekipo. Za ostale zaradi premajhnega števila odigranih tekem v sezoni niti ne more kandidirati. Najbolj pomembno pa je, da bo v najboljši formi takrat, ko se bo odločalo o naslovu. To pa je končnica.

Grateful for this amazing opportunity. Basketball means everything to me, and no matter where I play the game, I’ll do so with the same joy, passion and goal - to win championships. https://t.co/psfgI5o9Pn — Luka Doncic (@luka7doncic) February 2, 2025

Dallas v slovenskem jeziku: Hvala, Luka

Kmalu po tem, ko je Dončić v čustvenem posvetilu izlil dušo, so se mu končno zahvalili za vse, kar je storil za Dallas, pri zdaj že nekdanjem delodajalcu. Zahvalil so se mu za vso čarovnijo, s katero je navduševal vsa ta leta, in dodali, kako ga ne bodo nikoli pozabili. Da bo številka 77 ostala del družine Mavsov.

Bo prvi košarkar, ki bo na dresu Los Angeles Lakers nosil številko 77. Foto: Reuters

Dodali so še slovenski besedi ''Hvala, Luka'' in moder srček. Dodali so, da je bil eden največjih igralcev, kar jih je kdajkoli obleklo dres franšize Dallas Mavericks, in se mu zahvalili, da je igral s tako velikim veseljem in tekmovalnostjo. ''Hvala za vso čarovnijo, 77,'' so se mu zahvalili za vse.

🪄Rookie of the Year

🪄5x All-Star

🪄5x All-NBA First Team

🪄WCF MVP

🪄23-24 Scoring champion



Your impact on this team & this city will never be forgotten, 77. Mavs family for life. Thank you for the magic.



Hvala, Luka 💙 #MFFL pic.twitter.com/vtfRRStLAN — Dallas Mavericks (@dallasmavs) February 2, 2025

Čez tri tedne se tako v Los Angelesu obeta tekma, prepolna čustev. Jezerniki bodo pričakali Dallas, Luka Dončić, če mu bo takrat zdravje dovoljevalo, se bo prvič srečal in pomeril s košarkarji, s katerimi je mislil igrati do konca kariere. Navijači Lakersov in Mavericksov so si zato z debelo črto zaokrožili datum, 25. februar. Luka bo le tri dni pozneje proslavljal 26. rojstni dan. Prvič kot Jezernik!