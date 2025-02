Na nedavno in nepričakovano menjavo slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića, ki se iz kluba Dallas Mavericks seli v Los Angeles Lakers, se je odzvala tudi njegova dolgoletna izbranka in zaročenka Anamaria Goltes.

V objavi na družbenem omrežju Instagram je zapisala "Hvala" in dodala emotikon modrega srca. Delila je tudi Dončićevo poslovilno objavo od kluba Dallas Mavericks in uradno objavo Lakersov, da je Luka Dončić postal član njihovega kluba.

Objava, ki jo je na družbenem omrežju Instagram delila Anamaria Goltes. Foto: Instagram/Anamaria Goltes

Menjava slovenskega košarkarskega asa bo vplivala tudi na njegovo družino, ki se bo morala iz Dallasa, kjer živijo od leta 2020, preseliti v Los Angeles. Dončić in Anamaria Goltes sta sicer par že od najstniških let. Julija leta 2023 sta se zaročila na idilični lokaciji na Bledu, konec novembra pa postala starša deklici Gabrieli. Njuno družino sestavljajo tudi kužki Hugo, Gia in Viki.

Poleg očeta Saše Dončića, ki je o nepričakovanem prestopu svojega sina spregovoril v košarkarskem studiu Arena Sport TV, se je odzvala tudi njegova mama Mirjam Poterbin, ki je na svojih družbenih omrežjih delila sinovo poslovilno objavo, izsek iz televizijske oddaje, ki nakazuje, da je bil Dončić nad menjavo presenečen, ter fotografijo mladega košarkarja, ko je igral še za španski klub Real Madrid. Dodala je emotikona zahvale in srca.

