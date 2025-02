Na nedavno in za vse nepričakovano menjavo Luke Dončića se je odzval tudi slovenski politični vrh. Predsednik vlade, sicer velik navdušenec nad košarko, Robert Golob je Dončiću namenil spodbudne besede, v koalicijski stranki Levica pa so v komentarju zapisali, da poleg politične demokracije potrebujemo tudi ekonomsko demokracijo.

V svetu odmeva novica o najbolj presenetljivi menjavi v zgodovini košarkarske lige NBA, v središču katere se je znašel slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić. Ta se iz kluba Dallas Mavericks seli k Los Angeles Lakers.

Novica je šokirala tudi predsednika vlade Roberta Goloba. "Šokantno! Najboljši košarkar lanske sezone v NBA dobil nov klub. Lukova čarovnija se seli v L. A. Gremo, Luka!" je na družbenem omrežju Instagram zapisal Golob.

Premier je ljubitelj košarke in velik Dončićev podpornik. S partnerko Tino Gaber sta si lani poleti v živo ogledala tretjo tekmo končnice NBA in navijala za slovenskega zvezdnika.

Foto: Robert Golob/Instagram/posnetek zaslona

Levica: Poleg politične potrebujemo ekonomsko demokracijo

Na družbenem omrežju Facebook se je oglasila tudi stranka Levica. V daljšem komentarju so povlekli vzporednice s položajem, v katerem se je znašel Dončić, ki še sam ni vedel, da se menjava pripravlja, s tistim, v katerem se znajdejo delavci, ko jim delodajalci z danes na jutri prekinejo delovno razmerje.

Spomnili so, da že danes obstajajo razlike med ameriškimi športnimi ligami s klubskimi franšizami in evropskimi modeli organizacije klubov. Enako obstajajo razlike med podjetji, "kjer je delavec samo blago, in drugačnimi oblikami organiziranja ekonomije, ki – četudi nepopolno – upoštevajo glas zaposlenih, kot sta na primer zadružništvo ali delavsko soupravljanje".

Poudarili so, da poleg politične demokracije potrebujemo tudi ekonomsko demokracijo.