Navijači Dallas Mavericks, ki so besni zaradi naravnost šokantne menjave Luke Dončića, prvega zvezdnika franšize, pričakujejo odgovore, zakaj takšna menjava in kdo vse se je zanjo odločil.

Vsekakor to ni bil Mark Cuban, nekdanji večinski lastnik Dallasa, ki je leta 2020 izjavil, da bi se raje ločil od žene kot od Dončića. Cuban je to potrdil v pogovoru za lokalno TV-postajo WFAA v Dallasu.

Cuban, ki je ekipo Dallas Mavericks kupil leta 2000 in bil najbolj zaslužen za to, da je Dončić oblekel dres Mavs, je svoj večinski delež prodal leta 2023, s tem pa je nadzor nad franšizo prevzela družina Miriam Adelson, ki vodi igralniško podjetje Las Vegas Sands.

Petinšestdesetletni Cuban je ostal manjšinski lastnik, vendar ne sodeluje pri vsakodnevnih košarkarskih operacijah, poročajo ameriški mediji.

Generalni menedžer ekipe Mavericks Nico Harrison, ki je odgovoren za menjavo, ki je v svetu NBA sprožila pravo histerijo, je medtem za Dallas Morning News povedal, da je guverner ekipe Patrick Dumont, ki je zet Miriam Adelson in na nek način naslednik Cubana, odločitev o menjavi Dončića in prihodu Anthonyja Davisa podprl in to že pred tedni.