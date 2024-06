Na tretji tekmi končnice NBA sta za slovenskega košarkarskega zvezdnika Luko Dončića navijala tudi predsednik vlade Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber. Na svojih družbenih omrežjih sta delila trenutke s tekme, ki pa se za Dončića in njegovo ekipo ni razpletla po načrtih. Izgubili so tretjo tekmo in proti nasprotniku Boston Celtics klonili z 99:106.