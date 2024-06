Dallas z razočaranim Dončićem po nori tekmi reši le še čudež

Košarkarji Dallas Mavericks z Luko Dončićem so po nori tekmi v American Airlines Centru izgubili tudi tretjo tekmo finalne serije lige NBA. Mavs so proti Boston Celtics, ki so igrali brez Kristapsa Porzingisa, enajst minut pred koncem zaostajali že za 21, nato pa uprizorili neverjetno vrnitev, se vrnili v igro, v tesni končnici pa brez Luke Dončića, ki je moral zaradi šestih osebnih napak štiri minute pred koncem na klop, klonili z 99:106. Dallas je tako v boju za šampionski prstan v izgubljenem položaju, sploh ob predpostavki, da se nobeni izmed ekip v zgodovini še ni uspelo vrniti v seriji po zaostanku z 0:3. Luka Dončić je srečanje končal pri 27 točkah, šestih skokih in šestih asistencah.

Dallas Mavericks : Boston Celtics 99:106 Strelci: Irving 35 (4/6 za 3), Dončić 27 (6 sk., 6 as.), Washington 13 (8 sk.), Lively 11 (13 sk.); Tatum 31, Brown 30 (8 sk., 8 as.), White 16Holiday in Hauser 9

Učinek Luke Dončića: 27 točk (10/20 za 2, 1/7 za 3, 4/4 prosti meti), 6 sk., 6 as., 1 ukr. žoga, 3 izg. žoge v 37:44

Če se v ligi NBA ne bo pisala zgodovina in če se ne bo zgodila velikanska senzacija, potem bodo Dallas Mavericks letošnjo sezono lige NBA končali brez tako želenega šampionskega prstana. V najmočnejši košarkarski ligi na svetu se namreč še nobena izmed ekip v končnici ni vrnila po zaostanku z 0:3 v seriji, v vseh 156 primerih do zdaj je napredovala ekipa, ki je dobila prve tri tekme, glede na prevlado Bostona v finalu pa je težko verjeti, da bi to uspelo tudi Dallasu. Še več, le štirim ekipam je do zdaj v takšnih primerih uspelo izsiliti sedmo tekmo.

Dallas je bil sicer v domači dvorani po odlični prvi četrtini, na koncu zadnjega dela tekme že v povsem izgubljenem položaju, saj je enajst minut pred koncem zaostajal za 21, a nato uprizoril neverjetno vrnitev z delnim rezultatom 22:2, vendar se v končnici tudi v tretjem poskusu ni izšlo. Za nameček je štiri minute pred koncem moral na klop Luka Dončić, ki je prejel šesto osebno napako, tekmo pa je končal pri 27 točkah in bil ob prebujenem Kyrieju Irvingu znova gonilna sila ekipe Dallasa. Irving je obračun končal pri 35 točkah, zadel je štiri trojke iz šestih poskusov in bil prvi strelec tekme. A Mavs so se znova vse preveč zanašali le na individualne predstave svojih dveh superzvezdnikov, ki sta skupaj dosegla kar 62 od skupno 99 točk domačega moštva.

Boston brez Porzingisa

Medtem ko so v Dallasu pred tekmo predvsem iskali rešitev, kako zaustaviti najboljšo ekipo rednega dela lige, pa so se z drugačnimi težavami ubadali pri Celticsih, ki so dve uri pred tekmo dokončno prečrtali možnost igranja Kristapsa Porzingisa. Njegov nastop ob poškodbi leve noge, ki jo je staknil na drugi tekmi ob trku z Dereckom Livelyjem, je bil dolgo časa pod vprašajem, dokončna odločitev pa je bila sprejeta tik pred začetkom tretje tekme. "Za to ekipo bi tudi umrl na igrišču. Upam, da mi ne bo treba dobesedno umreti, a če to pomeni, da bomo zmagali, sem pripravljen tudi na to," je bil dan pred tekmo jasen Porzingis, ki pa je nato ostal na stranskem tiru.

Kristaps Porzingis Foto: Reuters "Pri Kristapsu se odločamo dan za dnem, zdravniška služba pa je danes odločila, da ni nared za igro. Videli bomo kako se bo počutil jutri in se potem odločili, kdaj se bo vrnil na parket," je pred tekmo dejal strateg Bostona Joe Mazzulla. Nekdanji član Dallasa po odhodu iz Dallasa še ni zaigral na gostovanju proti svoji nekdanji ekipi, ki jo je zapustil februarja 2022. V dresu Washingtona je nato po odhodu 24. januarja 2023 zaradi poškodbe gležnja izpustil obračun v American Airlines centru, v dresu Bostona pa je nato izpustil tudi letošnji obračun zaradi poškodbe kolena. "Mogoče je to kakšna črna magija, prekletstvo," je na vprašanje, kaj meni o tem, da od odhoda iz Dallasa še ni igral v American Airlines centru v smehu odgovoril Porzingis. "Po toliko poškodbah je težko, sploh ko se komaj vrneš na parket, pa se takoj zgodi nekaj takšnega. To je težek trenutek, a vrnil se bom še to serijo," je še dodal Porzingis. Nekateri viri blizu lige NBA sicer poročajo, da je praviloma dolžina okrevanja ob tovrstni poškodba ocenjena na šest do osem tednov, tako da je Porzinigisova vloga v tem finalu pod precejšnjim vprašajem.

Energičen začetek, a hiter odgovor Bostona

Dallas je za razliko od prvih dveh tekem s povsem drugačno energijo krenil v tretje srečanje, ki ga je s polaganjem odprl do te tekme dolžnik finalne serije Kyrie Irving, v naslednjem napadu pa je svojo prvo trojko na obračun dodal še Dončić. Mavs so na krilih domačih navijačev leteli po igrišču, tako da je Mazzulla po slabih dveh minutah igre in vodstvu Dallasa z 9:2 že posegel po prvi minuti odmora. A tudi zatem so bili boljši gostitelji, ki so po novem košu Irvinga 6:37 pred koncem prve četrtine prvič na tekmi povedli z dvomestno razliko (17:7), Irving pa je nato po kar devetih zgrešenih zaporednih poskusih v finalni seriji v deseto vendarle unovčil svoj prvi met za tri in Mavse popeljal v vodstvo s 25:12.

Dallas je povedel s 25:12, a je nato sledil odgovor Bostona. Foto: Guliverimage

Jason Kidd je nato iz igre potegnil Dončića in P. J. Washingtona, Boston pa je tudi na račun tega odgovoril z delnim izidom 13:0, niz gostov pa je nato ob vrnitvi na parket s košem za 27:23 vendarle prekinil Dončić, ki se je v prvih dvanajstih minutah podpisal pod 13 točk. Celtics so nato nadaljevali na krilih igre zadnjih minut, sekundo pred koncem pa je z zabijanjem izid prve četrtine postavil Jayson Tatum, ki je kelte približal na 30:31.

Prebujenje Irvinga in Tatuma Kyrie Irving je v prvem polčasu dosegel 20 točk, za tri je metal 4/5. Foto: Reuters

Slabih deset minut pred koncem prvega polčasa je Boston po košu Jaylena Browna prvič na tekmi povedel (32:31). Dallasu se je nato povsem ustavila igra v napadu, vse preveč so se zanašali na igro ena na ena, Mavs pa so držali stik predvsem na račun Irvinga, ki je v drugi četrtini dosegel tri trojke, od tega dve zapored slabe štiri minute pred koncem prvega polčasa za vodstvo domačih s 44:40. Dallas je po izenačenem nadaljevanju prvi polčas dobil z 51:50, od tega sta se kar pod 37 točk podpisala Irving (20 točk) in Dončić (17). Če se je pri Dallasu razigral dolžnik prvih dveh tekem, je podobnemu zgleda sledila zasedba Bostona, pri kateri je Tatum v prvih 24 minutah dosegel 20 točk.

Boston letel, Dallas povsem ugasnil

Tretja četrtina se je nato začela povsem po notah Bostona, Dallas je sicer po dveh zadetih prostih metih Dončića še povedel s 57:56, a je nato Boston odgovoril z delnim izidom 15:4 in po polovici tretjega dela obračuna prvič na obračunu povedel z desetimi točkami prednosti (71:61). Tretja četrtina se je nato začela povsem po notah Bostona, Dallas je sicer po dveh zadetih prostih metih Dončića še povedel s 57:56, a je nato Boston odgovoril z delnim izidom 15:4 in prvič na obračunu povedel z desetimi točkami prednosti (71:61). Zatem so Celtics stvari prevzeli povsem v svoje roke, Dallas z individualnimi vložki ni imel odgovora na igro razigranih gostov, ki so po koncu tretje četrtine vodili s 85:70.

Jayson Tatum je bil z 31 točkami prvi strelec Bostona. Foto: Reuters

Nor povratek Dallasa, Dončić zaradi osebnih napak na klop

Kot da bi bili že povsem vdani v usodo, so gostitelji odprli tudi zadnjo četrtino srečanja, ki jo je Boston odprl silovito v slogu tretje četrtine, po delnem izidu 6:0 pa je prednost enajst minut pred koncem narasla na 91:70. Nato pa je sledil scenarij, v katerega zagotovo niso verjeli niti najbolj goreči pristaši zasedbe iz Teksasa. Mavs so namreč odgovorili z delnim rezultatom 12:0, ki ga vmes ni ustavila niti minuta odmora Mazzulle. Ob vodstvu z 91:82 je nato nalet gostiteljev s košem vendarle prekinil Brown. A Dallas se ni ustavil, nasprotno, sedem minut pred koncem je trojko za -6 zadel Washington (87:93), zatem pa je ob prekršku Jrueja Holidaya ob metu Irvinga za tri točke, ta unovčil še tri poskuse iz prostih metov, ki so Dallas približali na 90:93.

Ob nekaj zapravljenih priložnostih Dallasa v napadu za popoln preobrat je nato štiri minute pred koncem šesto osebno napako ob postavljanju v obrambi proti Tatumu prejel Dončić, ki je ob nestrinjanju s sodniškim kriterijem jezno zapustil parket. Jason Kidd je nato zahteval pregled situacije z videoposnetkom, a je obveljala prvotna sodniška odločitev, tako da je Slovenec tekmo končal predčasno. Kljub temu je tri minute in pol pred koncem Irving zadel za 92:93 oziroma delni izid Dallasa 22:2.

Dončić je moral zaradi šestih osebnih napak predčasno na klop. Foto: Reuters

Lively zabil za -2, a ...

Boston je nato odgovoril s petimi zaporednimi točkami za vodstvo z 98:92, a se Dallas ni predal. 1:20 pred koncem je za znižanje zaostanka za 98:100 zabil Dereck Lively, vendar so košarkarji Bostona zatem odgovorili z delnim izidom 6:0, bili so natančni tudi s črte prostih metov in se na koncu veselili zmage s 106:99. Pri Dallasu sta bila poleg Irvinga in Dončića dvomestna še Washington s 13 točkami (8 skokov) in Lively z dvojnim dvojčkom (11 točk, 13 skokov). Pri Bostonu je prebujeni Tatum prispeval 31 točk, točko manj je ob osmih skokih osmih asistencah dosegel Brown, pri 16 se je ustavil Derrick White.

Četrta in morebiti tudi že zadnja tekma v finalni seriji bo v Dallasu v noči na soboto ob 2.30 po slovenskem času.

Dončićev nekdanji trener: Najbolj me navdušuje igrivost Pred tretjo tekmo v Dallasu je za Sportal o Dončiću spregovoril njegov nekdanji trener iz mlajših selekcij, Rok Dežman. "Že v mladosti se je nekako nakazovalo, da bo Luka nekaj posebnega, nihče pa si po mojem mnenju ni upal pomisliti na kaj takšnega, kar počne trenutno. Takoj se je opazilo, da se Luka z žogo giblje povsem naravno, prav tako je vedno znal najti način, kako 'prelisičiti' nasprotnika. V vsaki igri je želel biti najboljši in zmagati, kar lahko opazimo tudi sedaj, še najbolj pa to vidimo skozi izražanje njegovih čustev med samo tekmo. Najbolj pa me navdušuje igrivost, ki jo izkazuje na treningih, ogrevanjih pred tekmami …, ko izvaja mete iz nenavadnih položajev ter na svojevrstne načine. To počne že od nekdaj, predvsem je vedno poskušal kaj, kar se je zdelo na prvi pogled skoraj nemogoče."

Liga NBA, finale, 12. junij:

Liga NBA, finale: Boston Celtics (1) – Dallas Mavericks (5) /3:0/ // Izid v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

