Luka Dončić in soigralci so se vrnili domov, kjer se finale lige NBA med Dallas Mavericks in Boston Celtics s tretjo tekmo nadaljuje v noči na četrtek. Dallas je prvi dve izgubil z 98:105 in 89:107. Dončić pravi, da ni težava v obrambi, ampak v slabem metu. Svojega zdravja ne postavlja v ospredje, trdi, da se počuti v redu. Je pa za tretjo tekmo vprašljiv center Bostona Kristaps Porzingis, ki si je na drugi resno poškodoval mečno mišico.

Luka Dončić prvič igra v finalu. Foto: Reuters Dan pred tretjo finalno tekmo lige NBA med Dallas Mavericks in Boston Celtics so imeli domači v American Airlines Areni odprti trening. Novinarjev, snemalcev in fotografov je bilo precej več kot košarkarjev in strokovnega štaba Mavericksov. Tolikšno zanimanje velja v teh dneh za košarko v Teksasu. Vse pa najbolj zanima, kako je z Luko Dončićem, ki so ga poleg težav z gležnjem in kolenom na prejšnji tekmi ovirale še bolečine v hrbtu. Tik pred začetkom tekme je bil še povit s hladnimi obkladki.

A sam poškodbe oziroma poškodb, ki so tudi posledica agresivne igre nasprotnika, ne izpostavlja kot izgovora za poraza in zaostanek v finalu z 0:2 v zmagah. "Prvič, počutim se dobro, v podrobnosti ne bi rad šel. Drugič, igra je res bolj fizična. Oboji smo to sezono odigrali veliko tekem, a tako agresivno še nismo igrali." A novinarji, ki so bili prisotni na treningu in novinarski konferenci, tudi Brad Townsend, ki Maverickse spremlja na dnevni bazi, poročajo, da Luka z besedami, da se počuti dobro, ni bil najbolj prepričljiv. To lahko razberemo tudi iz njegovega tona. Kje ga najbolj boli, najverjetneje noče povedati niti zato, da ne bi nasprotnik še bolj napadal teh delov njegovega telesa.

ESPN poroča, pri tem navaja svoje vire, da je Dončić na drugi tekmi prejel protibolečinsko injekcijo, da mu je omrtvičilo razbolel prsni koš. In da bo tako tudi pred tretjo tekmo.

"Počutim se dobro." Te besede objavljajo prav vsi ameriški novinarji:

Without being specific, Doncic said he feels fine. Not too convincing, IMO. pic.twitter.com/Vb4VIni6Di — Brad Townsend (@townbrad) June 11, 2024

Kako se vrniti po zaostanku z 0:2? Drugi zvezdnik Mavericksov Kyrie Irving odgovarja: "Začne se pri meni. Svojemu bratu sem povedal, da moram zanj igrati bolje, skupaj z njim, saj bomo samo tako izpolnili cilj. Povedal sem mu, da sem jaz kriv. Sprejel sem odgovornost, ker nisem igral posebej dobro. Obenem pa morava zaupati tudi svojim soigralcem." Z besedo brat je mislil na Dončića.

"Ne moremo zadeti. To je trenutno naša glavna težava."

Dončića vsega ne more sam. Enostavno potrebuje več košev soigralcev, med dolžniki je tudi P.J. Washington. Foto: Reuters "Še naprej moramo iskati odprte mete. Mislim, da naša obramba ni bila slaba. Samo ne moremo zadeti. To je trenutno naša glavna težava. A imamo odprte mete. Verjamemo, da lahko vsak v ekipi zadene. Samo verjeti moramo," je Luka ponovil besede, ki jih je izrekel že po drugi tekmi, ko je zaradi slabega odstotka meta (tudi prostih metov) in preveč izgubljenih žog (kar osem) del odgovornosti prevzel tudi na svoja pleča.

A predvsem so zatajili njegovi soigralci. Kyrie Irving na dveh tekmah finala sploh še ni zadel meta za tri točke. Dallas je na drugi tekmi za tri metal 23-odstotno (6/26). P.J. Washington je zadel eno trojko iz petih poskusov, Derrick Jones nobene iz treh. Premalo so dali tudi košarkarji s klopi – na drugi tekmi samo sedem točk (na prvi 20). Trener Jason Kidd pravi, da bo na domačem parketu drugače: "Kliše je, da pomočniki zvezdnikov doma igrajo bolje. Bomo videli, ali to res drži." Svoje pomočnike spodbuja tudi Dončić: "Mečite še naprej. Verjamemo v te mete. Tako smo prišli v finale. Tako smo igrali celotno sezono. Verjamemo v te fante. Če si odprt, samo meči, saj boš začel zadevati."

Poglejte, koliko je zanimanja za Dallas Mavericks dan pred tekmo: