Novo razočaranje za načetega Dončića

Košarkarji Dallas Mavericks so izgubili tudi na drugi tekmi finala lige NBA. Po precej bolj izenačenem obračunu kot na prvi tekmi v TD Gardnu so Mavs proti Bostonu klonili z 98:105 iz se tako v domači Teksas vračajo z zaostankom z 0:2 v seriji. Slovenski as Luka Dončić, ki je vsem poškodbam pred tekmo dodal še bolečine v prsnem košu, zaradi katerih je bil vse do prvega skoka za žoga vprašljiv za nastop, znova ni imel prave pomoči na terenu. 25-letni Ljubljančan je tekmo končal s trojnim dvojčkom - 32 točk, 11 skokov, 11 asistenc.

Boston Celtics : Dallas Mavericks 105:98 Strelci: Holiday 26 (11 sk.), Brown 21, Tatum (9 sk. 12 as.) in White 18; Dončić 32 (11 sk., 11 as.), Washington 17 (7 sk.), Irving 16, Gafford 13 8 (9 sk.), Jones Jr. 11

Učinek Luke Dončića: 32 točk (8/12 za 2, 4/9 za 3, 4/8 prosti meti), 11 sk., 11 as., 4 ukr. žoge, 8 izg. žog v 42:18

Košarkarji Dallas Mavericks so se pred odhodom na gostovanje v Boston nadejali, da se bodo v Teksas vrnili z drugačno popotnico, a se v domače mesto vračajo praznih rok in zaostankom z 0:2 v finalni seriji. Čeprav je serija še daleč od odločene, pa je statistika pred nadaljevanjem finala zdaj konkretno na strani Bostona. Do zdaj je bilo v končnici lige NBA odigranih 458 serij, v katerih je eni izmed ekip uspelo povesti z 2:0, kar 424 od teh ekip oziroma več kot 92 odstotkom teh ekip pa je nato uspelo tudi napredovati. V NBA finalih je bilo v 36 takšnih serijah nato uspešnih 31 ekip, Dallas pa zdaj čaka izjemno težka naloga, če bodo želeli postati šele šesta ekipa, ki je nadoknadila slab uvod v serijo, ob tem pa bodo v Dallasu morali staviti na prebujenje še kakšnega košarkarja poleg Luke Dončića, ki je bil tokrat večino srečanja znova precej osamljeni jezdec v boju z najboljšo ekipo rednega dela sezone.

Slovenski as je bi z 32 točkami, enajstimi skoki in enajstimi asistencami najboljši posameznik srečanja, a je izgubil kar osem žog, ob tem je bil le polovično uspešen s črte prostih metov (4/8). Tudi sicer je Dallas unovčil le 16 prostih metov iz 24 poskusov, izgubil je 15 žog, na drugi strani ji je Boston deset. Kljub bolj enakovredni predstavi Mavsov napram prvi tekmi, pa je ob morebitnem upanju na uspeh manjkala boljša ekipna predstava, znova je veliki dolžnik ostal Kyrie Irving (16 točk, 7/18 met iz igre), ki je v finalni seriji še brez zadete trojke (0/9). Na drugi strani je zgledu Kristapsa Porzinigsa s prve tekme tokrat sledil Jrue Holiday, ki je bil s 26 točkami in enajstimi skoki najboljši posameznik Bostona. Prvič v letošnji končnici pa se je zgodilo, da je Dallas izgubil drugo tekmo v seriji.

Vrhunci tekme:

Dončić vse do začetka pod vprašajem

Brez težav bi lahko dejali, da Dončić po izjemno naporni in fizični končnici praktično nima več dela telesa, s katerim Slovenec ne bi imel težav oziroma v katerem ne bi imel bolečin. Po prvem dejanju finalne sage so se seznamu težav po trku z Jaylenom Brownom na prvi tekmi pridružile še bolečine v prsnem košu, ki so Slovenca vidno ovirale že na sobotnem treningu. Že tako ima Ljubljančan že dlje časa hude težave z s kolenom in gležnjem, tako da je bil njegov nastop ob dodatnih problemih vse do konca ogrevanja proti Bostonu pod vprašajem (pred tem je bil verjeten), še tik pred začetkom je bil Ljubljančan kot "mumija" ovit v vrečke ledu, a je nato stisnil zobe in že od prve minute stopil na parket, nato pa se že po nekaj sekundah igre kot prvi s košem iz fadeawaya vpisal med strelce za vodstvo Dallasa z 2:0 in hitro dokazal, da bo kljub bolečinam glavno orožje gostov.

Dončić tik pred začetkom tekme ovit v led. Foto: Reuters

Tudi sicer je bil 25-letni slovenski reprezentant lahko zadovoljen z začetkom tekme svoje ekipe, po košu Kyrieja Irvinga za vodstvo s 13:6 po slabih štirih minutah igre pa je strateg Bostona Joe Mazzulla posegel po prvi minuti odmora. Zatem je v ogenj poslal tudi junaka prve tekme Keltov Kristapsa Porzingisa, Boston pa je tudi na račun napak Mavsov odgovoril z delnim izidom 6:0. V odgovoru na niz Bostona je nato v ospredje s košem in trojko v ospredje stopil tudi Dončić, ki je bil s 13 točkami v prvih minutah najbolj zaslužen, da je bil Dallas ves čas v rahlem vodstvu, a se je dobri dve minuti pred koncem usedel na klop. Nato je minuto pred koncem prve četrtine na 22:22 poravnal Porzinigs, izid prve četrtine pa je s črte prostih metov po prekršku latvijskega orjaka ob metu za tri točke nad Joshom Greenom desetinko pred koncem prvega dela z dvema zadetima prostima metoma postavil avstralski košarkar (28:25).

Dallas je sicer v prvi četrtini unovčil le štiri proste mete iz devetih poskusov, Celtics so bili nezgrešljivi (10/10), so pa šele v devetem poskusu zadeli prvo trojko na tekmi, ob tem je Dallas v prvih dvanajstih minutah zbral dvakrat več skokov (18:9).

Kyrie Irving je v prvem polčasu dosegel deset točk ob metu iz igre 5/10. Foto: Reuters

Po res kratkem odmoru se je na začetku druge četrtine na parket vrnil Dončić, ki se je takoj podpisal pod sedem točk svoje ekipe, po katerih je Dallas povedel s 35:29. A zgolj izjemni Slovenec ni bil dovolj za domačo zasedbo, ki je osem minut pred koncem prvega polčasa po trojki Derricka Whita prvič na obračunu povedla (36:35).

Več kot štiriminutni strelski post in delni izid Bostona z 9:0 je nato po hudih mukah na polovici druge četrtine s košem vendarle prekinil Green, ki je zadel za 37:38. Za razliko od prvega srečanja Dallas predvsem na plečih Dončića ni dopustil, da bi se tekmec odlepil, gostitelji so po precej izenačenem nadaljevanju na glavni odmor odnesli prednost s 54:51. Boston je bil v prvem polčasu nezgrešljiv s črte prostih metov (13:13), medtem ko jih je Dallas izvajal le s 45-odstotno uspešnostjo (5/11), Mavsi so ob tem izgubili osem žog, a imeli za odtenek boljši uspeh meta iz igre.

Dončić je v prvem polčasu dosegel skoraj polovico vseh točk svoje ekipe, ustavil se je pri 23 točkah, a ni imel prave pomoči v svoji ekipi, dvomesten je bil še Irving z desetimi točkami. Pri Bostonu je vlogo prvega strelca prevzel Jrue Holiday s 17 točkami.

Jrue Holiday je bil nerešljiva uganka za Dallas. Foto: Reuters

Boston ušel na dvomestno prednost

Dallas je spodbudno odprl tretji del srečanja, z delnim izidom 4:0 pa so gostje znova prešli v vodstvo (55:54). A zatem je korak pred tekmece znova stopil Boston, ki je ob nerazpoloženosti Dallasovega napada pet minut pred koncem tretje četrtine po košu Jaylena Browna povedel z 69:63. Jason Kidd je nato takoj ukrepal z minuto odmora, a ta ni obrodila sadov, saj Dallas še naprej ni našel odgovora na granitno obrambo Bostona, ob tem pa so Mavs kot po tekočem traku grešili tudi še vse odprte mete.

Po delnem izidu 10:0 je prednost Celticsov dobre tri minute pred koncem tretje četrtine prvič narasla na dvomestno (75:63). V zaključku tretjega dela je nato Dallas le nekoliko strnil vrste, po dveh zadetih prostih metih Irvinga je 74:80 je že delovalo, da se bodo Mavs v zadnjo četrtino podali s prepolovljenim zaostankom, a je nato v zadnji sekundi igralnega časa s trojko praktično iz polovice igrišča od table izid tretje četrtine postavil Payton Pritchard (83:74).

Payton Pritchard at the buzzer 🚨



Celtics lead by nine heading into the final quarter.



🎥 @NBApic.twitter.com/bNwx4XNjAi — The Athletic (@TheAthletic) June 10, 2024

Dallas v zaključku do priložnosti za priključek na -3, a ...

Boston je tudi v zadnji četrtini ves čas držal prednost okoli desetih točk. Dallas tudi ob zgrešenih poskusih Bostona v napadu ni našel odgovora v napadu. Slabih pet minut pred koncem je asistenco Irvinga ob podaji na alley-oop unovčil Daniel Gafford in Mavse približal na 89:97. Po minuti odmora na zahtevo Mazzulle pa je sledil že viden scenarij, saj je najprej trojko zadel Holiday, nato pa je še eno za vodstvo s 103:89 zadel še White. A Mavs se niso predali, odgovorili so z delnim izidom 9:0, ki jih je 1:15 pred koncem s košem in zadetim dodatnim prostim metom kronal Dončić, ki je goste popeljal na zaostanek z 98:103.

Zatem je imel Dallas še eno lepo priložnost, potem ko je met Tatuma na drugi strani blokiral Jones Jr., a je poskus Washingtona na drugi strani 51 sekund pred koncem, ki bi Mavse popeljal le na tri točke zaostanka, ob agresivni obrambi zaustavil White. Pol minute pred koncem pa je nato prednost Bostona po košu Browna narasla na 105:98 in tekma je bila odločena.

Ena od izjemnih asistenc Dončića proti Jonesu Jr. Foto: Reuters

Dončićevim 33 točkam je pri Dallasu s 17 sledil P. J. Washington s 17 točkami in sedmimi skoki (1/5 za 3), 16 jih je dodal Irving, 13 pa Gafford, ki je ujel še devet odbitih žog. Pri Bostonu je blestel že prej omenjeni Holiday s 26 točkami in enajstimi skoki (11/14 met iz igre), Brown je dosegel 21 točk, le skok je na koncu zmanjkal Jaysonu Tatumu do trojnega dvojčka (18 točk, 9 sk., 12 as.), pod 18 točk se je podpisal tudi White (4/10 za 3).

Serija se zdaj iz Bostona seli v Dallas, kjer bo v noči na četrtek ob 2.30 po slovenskem času na sporedu tretja tekma finala.

Liga NBA, finale, 9. junij:

Liga NBA, finale: Boston Celtics (1) – Dallas Mavericks (5) /2:0/ // Izid v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

