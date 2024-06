Luka Dončić pojasnil, kaj jih je najbolj bolelo

Finalna serija lige NBA se za Dallas Mavericks ni začela najbolje, potem ko so na gostovanju pri Boston Celtics doživeli poraz z 89:107. Luka Dončić je po porazu spregovoril o tem, kaj je šlo narobe in kaj morajo s košarkarji do naslednjega obračuna spremeniti, da bo tudi zgodba na parketu videti drugačna.

Ko prvo četrtino izgubiš z 20:37 in ko v drugi zaostajaš 29 točk, je težko pričakovati, da se bo tekma končala v tvojo korist. Ne glede na to, da se je Dallas v tretji četrtini nato približal Boston Celtics na vsega osem točk zaostanka (64:72). "Igrali smo našo košarko. Nismo jim dovolil napadalnega skoka. Nekaj trenutkov je bilo, ampak jih mora biti več," se je Luka Dončić dotaknil krajšega svetlega obdobja na tekmi.

A je bilo jasno, da bodo košarkarji Boston Celtics spet našli svoj ritem in zadeli kakšno od trojk, pri katerih so najboljši v ligi NBA. In to se je tudi zgodilo, nato se je odprla pot do prve zmage velikega finala.

Dončić razložil, zakaj je bilo tako malo asistenc

"Njihovo odpiranje prostora je dobro. Dobre strelce imajo in na nas je, da v prihodnje ne bodo tako zadevali trojk," je dejal Luka.

Vrhunci dvoboja med Bostonom in Dallasom

S 30 točkami je bil najboljši strelec tekme, z desetimi skoki je osvojil dvojni dvojček, a ob tem le eno asistenco. "Večinoma so igrali ena na ena. Ni bilo podvajanja, zato je bilo tako," je obrazložil, zakaj pri Dallasu niso imeli več asistenc in zakaj jih tudi sam ni imel.

Po treh četrtinah so jih imeli le pet, na koncu, ko je bil že znan zmagovalec, pa devet. Na drugi strani so se lahko košarkarji Bostona, pri katerih je žoga lepo krožila, pohvalili s 23 asistencami.

"To nas je najbolj bolelo"

V prvem polčasu je gostom sive lase povzročal njihov nekdanji član Kristaps Porzingis, ki se je vrnil po enomesečnem prisilnem počitku zaradi poškodbe kolena: "Ko sem vstopil v dvorano, mi je pomagalo, da sem doživel takšno podporo. Adrenalin je divjal po žilah. Nisem imel občutka, da sem bil toliko časa odsoten. Psihološko sem se pripravil na tekmo." Z 20 točkami je bil tudi drugi strelec Bostona in Luka je njegovo igro pohvalil: "Odlično je igral, dobro zadeval, blokiral naše mete. Na obeh straneh je bil dober."

Kristaps Porzingis je bil vroč. Foto: Guliverimage

O tem, kaj bodo morali v nadaljevanju serije spremeniti, da se bo spremenil tudi zmagovalni trend v korist Dallasa, je Luka dodal: "Najboljše moštvo pri metih za tri točke. Vsak lahko zadene. Trojke jim moramo vzeti. To nas je najbolj bolelo."

Počitek in analiza

Velik dolžnik s prve tekme je zagotovo Kyrie Irving, ki ni zadel nobenega od petih metov za tri točke. Tudi sam se zaveda, da bo moral v nadaljevanju serije pokazati več: "Vesel sem za izkušnjo. Veliko čustev je bilo. Nismo igrali, kot smo v preteklosti igrali. Začenši z mano. Prehitro so nas zadeli v prvem polčasu. Morali bomo igrati bolj čvrsto. Preveč trojk so zadeli."

Kyrie Irving ni imel svojega večera. Foto: Guliverimage

V prvih dveh serijah letošnje končnice z Los Angeles Clippers in Oklahoma City Thunder so Dallas Mavericks obakrat izgubili uvodni obračun in nato napredovali. "Ne spomnim se, kako je bilo z Oklahomo in LA Clippers, ko smo zaostajali z 0:1 v serijah. Fokus je na naslednji tekmi," je Dončić odgovoril na vprašanje, ali se spomni, kako je bilo po tistih dveh zaostankih, in glede naslednjega dvoboja povedal: "Počitek je najpomembnejši, gledanje videoanalize, da vidimo, kaj smo naredili narobe."

Boston je tako povedel z 1:0 v serijah na štirih dobljene tekme. Naslednja bo prav tako v TD Gardnu, in sicer v noči na ponedeljek ob 2. uri.