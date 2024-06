Nikakor si košarkarji Dallas Mavericks na čelu z Luko Dončićem niso predstavljali takšnega uvoda v veliki finale lige NBA. Boston Celtics so v domačem TD Gardnu s 107:89 poleteli do zmage. Ključno delo in razliko so na krilih nekdanjega člana Mavs Kristapsa Porzingisa naredili v prvem polčasu, v katerem so vodili že za 29 točk. Slovenski košarkar je s 30 točkami sicer dvoboj končal z najboljšim točkovnim dosežkom, a igra Dallasa ni bila na ravni prejšnjih dvobojev v končnici. Zato pa je bila obramba Bostona, ki je onesposobila igro gostov, ki so imeli v prvih treh četrtinah v statistiki vknjiženih vsega pet asistenc. Druga tekma finala, ki se igra na štiri zmage, bo v noči na ponedeljek.

Boston Celtics : Dallas Mavericks 107:89 (37:20, 63:42, 86:66) /1:0 izid v zmagah/ Luka Dončić 30 (met za 3 4/12, za 2 8/14, prosti meti 2/5) 10 sk., 1 as., 2 ukr. žogi, 4 izg. žoge v 38 min. Strelci: Brown 22, Porzingis 20, 6 sk., Tatum 16, 11 sk., 5 as., White 15, 5 as., Holiday 12, 8 sk., 5 as.; Dončić 30, 10 sk., Washington 14, 8 sk., Hardy 13, Irving 12 (met za 3 0/5)

Katastrofalna uvodna četrtina

Boston Celtics do 18. ali Dallas Mavericks do 2. naslova lige NBA? To je glavno vprašanje zaključne serije lige NBA. Za Boston bi imela lovorika izdatnejšo težo, saj bi postal najbolj trofejni klub – trenutno si deli prvo mesto z Los Angeles Lakers.

Jason Kidd je veliki finale začel s preverjeno začetno peterko: Luka Dončić, Kyrie Irving, Derrick Jones Jr., P. J. Washington in Daniel Gafford.

Al Horford je bil mož, ki je z zabijanjem odprl točkovni lov velikega finala, na strani Dallasa pa se je trojke razveselil Jones jr. Trojke so sicer eno od glavnih orožij Bostona. Gostitelji so začeli v tem slogu in veliko poizkušali z meti z razdalje, vendar sprva zadeli vsega eno trojko iz šestih poizkusov. Reševali so se s skoki in kar trikrat pobrali odbito žogo v napadu.

Ker met z razdalje sprva ni stekel, je Dallas povedel z 9:5, nakar je sledil delni izid 7:0 domačih. Irving, nekdanji član Celtics, ki ni priljubljen pri navijačih in je bilo to slišati z negodovanjem ob njegovem vsakem dotiku z žogo - največkrat so se drli "Kyrie je zanič" -, je z dvema zadetima metoma Dallas spet popeljal do vodstva s 13:12.

Kai is really like that 👀 pic.twitter.com/VMPFL7nADV — Dallas Mavericks (@dallasmavs) June 7, 2024

Vroči Porzingis in zakon bivšega

Ko je svoje v naslednjem napadu pristavil še Dončić, je Dallas zadnjič vodil v prvi četrtini in na koncu se je izkazalo, da tudi zadnjič na tekmi. Štiri trojke so nato zadeli domači, dve zaporedni v režiji Derricka Whitea. Nato je glavno besedo dobil Kristaps Porzingis. Nekdanji član Dallasa je vstopil v igro v peti minuti in tako zaigral prvič po mesecu odsotnosti zaradi težav s kolenom.

Hitro je navdušil vse v dvorani, tudi nogometnega trenerja Manchester Cityja Pepa Guardiolo, ki je v puloverju Boston Celtics spremljal obračun tik ob parketu. Prav pet minut je potreboval, da je dosegel osem točk, njegovo moštvo pa je vodilo z lepo prednostjo 10 točk (28:18).

Kristaps Porzingis je po mesecu odsotnosti zaradi težav s kolenom spet na parketu in je nemudoma zablestel. Foto: Reuters

Porzingis se ni ohladil niti po minuti odmora, ki jo je zahteval Kidd. Priključil se je Jasonu Tatumu pri zadetem metu izza črte 7,25 metra. Ko je že sedmo trojko za Boston zadel še rezervist Sam Hauser, je Boston vodil za velikih 17 točk (37:20). Obramba Dallasa, ki je bila v preteklih serijah zaščitni znak, je v uvodnih 12 minutah padla na testu, prav tako pa v napadu igra ni stekla.

Dončić je bil s sedmimi točkami sicer prvi strelec gostujoče zasedbe, a so ga domači dobro zaustavili. Zadel je le eno trojko iz štirih poizkusov, izgubil dve žogi, predvsem pa ni mogel razigrati soigralcev.

Vrhunec tekme med Boston Celtics in Dallas Mavericks

Igra gostov ni stekla

Vse, kar so se košarkarji Bostona dotaknili, se je pozlatilo. Predvsem Porzingis, ki je bil nezaustavljiv. Zakon bivšega je v njegovem primeru prišel do izraza. Tako ga v dresu Dallasa nismo videli igrati. Zadeval je izjemno težke mete prek dvignjenih rok obrambnih košarkarjev. Sredi druge četrtine je bil pri 15 točkah, ko je Boston vodil z 21 točkami naskoka (48:27) in še enkrat prisilil Kidda, da je vzel minuto odmora. Več vprašanj kot odgovorov je imel gostujoči trener, saj njegovi košarkarji niso izžarevali prave energije. Za številne je to prvi veliki finale, kar ne moremo reči za domače. Večina je namreč igrala v finalu pred dvema letoma, ko so morali z 2:4 priznati premoč Golden State Warriors.

V obrambnih nalogah so se na Luki Dončiću menjavali številni košarkarji. Foto: Reuters

Igra gostov še naprej ni stekla. Zadeli so vsega dve trojki iz enajstih poizkusov, medtem domači 8 iz 20, kar je podatek, ki je dajal veliko težo za tako visoko vodstvo domačih, ki so dobesedno leteli po parketu.

Če k temu dodamo še učinek posameznikov, ki so prišli na parket s klopi, dobimo nov odgovor, zakaj je bila prednost domačih takšna. Porzingis in Hauser sta se lahko pohvalila z 21 točkami, pri gostih pa je enkrat zadel le Jaden Hardy.

Dončić v zaključku polčasa nekoliko omilil zaostanek

Prednost je rasla in rasla ter bila kmalu že neverjetnih +29, ko je na semaforju TD Gardna kazalo 58:29. Videti je bilo, da so se gostje ustrašili izziva, saj so bili bleda senca Dallasa, ki ga v tej končnici poznamo. Pet porazov so imeli do začetka finala v letošnji končnici, najbolj pa jih je na prvi tekmi konferenčnega polfinala porazila Oklahoma s 117:95, medtem ko so ostale tekme izgubili po težkem boju.

Foto: Reuters

Če k temu dodamo vsega pet asistenc v prvem polčasu in petnajst domačih, je jasno sporočilo, da igra v napadu ni stekla, kot je v navadi. Dončić je bil po koncu obračuna pri vsega eni, a je sicer najboljši podajalec lige NBA. Slovenski košarkarski virtuoz se je v zaključku druge četrtine napadalno prebudil, zadel tudi drugo trojko, po kateri je bil pri 17 točkah, in pred odhodom na nekoliko daljši počitek nekoliko omilil zaostanek na 21 točk (42:63).

Besede Kidda v slačilnici prebudile njegove izbrance

"Zabavajmo se. Videti je, kot da se ne. Dobili bomo tretjo četrtino in gradili na njej. Nato bomo dobili še četrto," je v umirjenem tonu razlagal Kidd v slačilnici.

Luka je imel glavno besedo tudi ob vstopu v drugi polčas in zadel prvi koš. S povsem drugačnimi obrazi so prišli tokrat na parket gostje. Videti so bili bolj željni igre. Ta je stekla hitreje. In hitro so prišli "le" do 16 točk zaostanka (52:68). Irving se je deloma predramil, potem ko je šel po dobrem začetku očitno na nekoliko daljši spanec.

Naveza Dončić – Irving se je razigrala in v osmih minutah zrežirala delni izid 22:9. Dončić je s četrto trojko in 27. točko približal Dallas na vsega osem točk zaostanka (64:72) in v TD Gardnu je zavladala tišina. Videti je bilo, da smo spet dobili tekmo. Če bi Irving, ki je bil pri 12 točkah, zadel vsaj kakšnega izmed petih metov za tri točke, bi bil Dallas še bližje.

Prehitro zapravili pridobljeno

Zato pa ga je zadel Tatum in vsi prisotni v areni so lahko spet nekoliko lažje zadihali pri 80:64. Po minuti odmora je trojko sprva zadel 38-letni veteran Horford, ki je zanimivo starejši od svojega trenerja Joa Mazzulle (35), nato še Brown in Boston je po hitrem postopku spet prišel do visoke prednosti višje od dvajsetih točk (86:64). Delni izid 14:0 so tako zrežirali v pičlih štirih minutah, v zadnjo četrtino pa vstopili ob rezultatu 86:66.

Boston se je dobro pripravil na napad Dallasa, ki je zabeležil neslaven rekord zadnjih treh sezon

Obramba domačih je bila na zelo visoki ravni. Zelo dobro so zaprli raketo, podelili tudi devet blokad. Nismo videli tradicionalnih podaj Dončića ali Irvinga na Gafforda in Derecka Livelyja II, ki nato zabijata žoge v koš. Vsega sedem asistenc – Luka eno, Irving dve - so imeli ob zaostanku s 75:94, kar je zgovoren podatek, da se je Boston zelo dobro pripravil na napadalne različice Dallasa.

Foto: Guliverimage

Statistiki v NBA so hitro izbrskali podatek, da je Dallas v uvodnih treh četrtinah imel pičlih pet asistenc, kar je najmanj v zadnjih treh sezonah v ligi NBA.

Dallas has five assists through 3 quarters.



That's the fewest any NBA team has had, in any game, through 36 minutes in the last 3 seasons. — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) June 7, 2024

Teksašanom ni stekel niti met za tri točke, da bi lahko posledično bolj odprli domačo raketo. Le pet so jih do takrat zadeli, od tega Dončić štiri, ki je slabih pet minut pred koncem ob zaostanku s 75:100 ostal na klopi in se ni več vrnil na parket. To je bil znak, da je Kidd dokončno pomahal z belo zastavo in priznal poraz.

Veliko dela ga bo čakalo v naslednjih dneh, da bo pripravil košarkarje na drugi obračun v Bostonu, ki bo v noči na ponedeljek.

Liga NBA, finale, 6. junij

Liga NBA, finale: Boston Celtics (1) – Dallas Mavericks (5) /1:0/ // Izid v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

