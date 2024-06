Novinarji NBC Sports Boston so se lani poleti delali norca, ko je prišla novica, da sta se Kyrie Irving in Dallas Mavericks dogovorila za triletno podaljšanje pogodbe v višini 126 milijonov ameriških dolarjev.

"Veliko denarja za Kyrieja in verjamem, da bo prišlo do številnih dram," je ob tem dejala novinarka, kolega pa dodal: "Fascinantno bo videti, če stvari ne bodo šle dobro. Ali bo Luka ali Kyrie prvi zahteval menjavo? Luka ali Kyrie bosta zahtevala menjavo do februarja. To ne bo šlo. Zahteval bo menjavo in Dallasu bo bolje."

Pot Luke Dončića in Irvinga je šla v povsem drugačno smer. Pozitivno. Odlično se razumeta in sta pravi vodji na parketu, Dallas pa bo od petka naprej igral veliki finale lige NBA. In to prav proti Boston Celtics.

Avgusta 2017 prišel kot junak

Verjetno se sprašujete, zakaj so se novinarji, zadolženi za pokrivanje zgodb v povezavi z Boston Celtics, norčevali iz Irvinga? Irving in Boston Celtics imajo namreč zgodovino. Navijači najboljše ekipe v rednem delu letošnje sezone nimajo lepih spominov na branilca Dallasa, ki lahko spet pričakuje številne žvižge, ko bo imel žogo v svoji posesti.

Z LeBronom Jamesom sta leta 2016 sta osvojila naslov prvaka lige NBA. Foto: Guliverimage/Getty Images

Avgusta 2017 so Celtics in Cleveland Cavaliers naznanili menjavo med kluboma. Irving je prišel v Boston, v nasprotno smer so potovali Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Žižić in dva izbora na naboru. Menjava je bila na kratko ogrožena zaradi Thomasove poškodbe kolka, vendar so Celtics dodali še izbor v drugem krogu. In posel je bil sklenjen.

Uvodna sezona je potekala sanjsko. Celtics so prišli vse do finala 7. tekme vzhodne konference – v rednem delu prav po zaslugi Irvinga, ki je imel ob sebi novinca Jaysona Tatuma. Slednji je zdaj gonilna sila Bostona.

Navijačem dal vedeti, da bo ostal

A je poškodba kolena Irvinga oddaljila od končnice. Marca je odšel na operacijo in se ni mogel pravočasno vrniti, da bi pomagal soigralcem. Cavaliers so na krilih LeBrona Jamesa v odločilni sedmi tekmi premagali tekmeca in napredovali. Foto: Getty Images

Pred naslednjo sezono so odmevale Irvingove obljube, ko je nagovoril imetnike sezonskih vstopnic pred dvorano TD Garden. Dal jim je vedeti, da bo ostal v Bostonu, čeprav do konca sezone ne bo mogel podpisati pogodbe. "Če me boste še želeli imeti, nameravam podpisati," je dejal navdušeni množici privržencev.

Durant priznal, da sta se dogovarjala

Njegova navezanost na Boston pa se je hitro znašla na majavih temeljih. Težave je imel kot vodja ekipe in februarja so ga vprašali, če ima še vedno v načrtu nadaljevati zgodbo s Kelti: "Nikomur nič ne dolgujem. Vprašajte me 1. julija," je bil takrat njegov odgovor bolj odrezav.

Foto: Reuters

Med tekmo All-Star so kamere opazile, kako se je na hodniku pogovarjal s Kevinom Durantom, takratnim članom Golden State Warriors. Ko so ga vprašali, če sta se kaj pogovarjala na temo o morebitni selitvi, je dejal: "Kar počnem v svojem življenju, je moja stvar, torej ni vaša, ni nikogaršnja. To ni stvar od nikogar. Videli ste video mene in enega mojih najboljših prijateljev, kako se pogovarjava. In potem se to spremeni v pogovor glede poletne tržnice? Razumete to? In potem me sprašujete o tem?"

Čeprav je zanikal pogovore o zamenjavi kluba, je Durant leta 2020 priznal, da sta se pogovarjala o tej temi: "Takrat je bilo potrjeno, da nekam greva. Ne še kam, vendar da bova nekje igrala skupaj."

Navijači bili besni

Julija 2019 je tako Irving podpisal pogodbo z Brooklyn Nets za štiri leta v višini 142 milijonov ameriških dolarjev. Z Durantom sta združila moči, vendar do naslova prvaka skupaj nista prišla.

Foto: Reuters

Besni navijači Celtics so želeli pokazati Irvingu, kako se počutijo, ker jih je zapustil, vendar lep čas niso imeli te priložnosti.

Irving je prvi obisk leta 2019 zaradi poškodbe izpustil, a so navijači navkljub njegovi odsotnosti, ko so Nets gostovali, izustili eksplicitne vzklike.

Naslednja sezona je bila zaradi pandemije COVID-19 posebna in navijačev ni bilo v dvoranah. Preden je gostoval pred polnim TD Gardnom, je minilo kar nekaj časa. Končnica 2021 je bil čas za njegovo snidenje z navijači. Dvoboj med Brooklyn Nets in Boston Celtics. Upal je, da ne bo nič eskaliralo: "Upam, da ne bo rasizma, prikritega rasizma. Da ljudje s tribun ne bodo vpili grdih stvari."

Irving ve, da bo do konca kariere tako

Na drugi tekmi v Bostonu je bil navijač aretiran, ker je v Irvinga vrgel pijačo, ko je le-ta zapuščal igrišče. Kyrie je prišel na naslovnice medijev tudi z gesto, ki je še izdatneje razjezila navijače Bostona. Stal je namreč na sredini igrišča, ko je s supergo podrgnil po tleh. In to ravno na logotipu kluba, kar so navijači vzeli za provokacijo.

"Vem, da bo tako v preostanku moje kariere, ko bom prihajal sem. To je tako kot užaljeno dekle, ki hoče razlago, zakaj sem odšel, vendar še vedno upa na odgovor na sporočilo," je bil nazoren Irving. "Jaz rečem, da je bilo zabavno, dokler je trajalo."

Brooklyn je takrat napredoval s 4:1 v zmagah, nakar ga je v konferenčnem polfinalu zaustavila zasedba Milwaukee Bucks, ki je tudi osvojila prvenstvo.

Žvižganje, negodovanje, sredinec

Brooklyn in Boston sta se v končnici pomerila tudi leta 2022. Serija se je začela z zmago Celtics s košem ob zvoku sirene. Irving je bil z 39 točkami najboljši strelec, navijači Bostona pa so mu dodobra zlezli pod kožo.

Vsakič, ko se je dotaknil žoge, so negodovali in ga izžvižgali. Večkrat je bilo videti, kako je navijačem pokazal srednji prst.

"Ko se te navijači lotijo na takšen način, jih vzameš za tekmeca. Za nas košarkarje pa se pričakuje, da bomo mirni, ponižni," je po tisti tekmi dejal.

Boston je s 4:0 odpihnil Brookyln in na koncu v velikem finalu z 2:4 izgubil proti kasnejšim prvakom Golden State Warriors.

To sezono je skoraj v celoti izpustil, ker se ni želel cepiti zoper COVID-19, kar je bil pogoj lige. Prav tako je bil suspendiran zaradi podpore antisemitskemu filmu.

Z Dončićem odlično funkcionirata

Februarja 2023 je Irving dal vodstvu kluba vedeti, da želi menjavo. Njegovo novo domovanje so postali Dallas Mavericks.

Z osrednjim zvezdnikom Luko Dončićem sta našla vez. Izkušeni Irving se je podredil slovenskemu košarkarskemu dragulju in se odlično dopolnjujeta. Velikokrat smo že videli, kako je prav Irving v končnici reševal kožo Dallasa. Prepustita dirigentsko palico drug drugemu, če vidita, da je nekdo vroč.

Foto: Guliverimage

In na njunih krilih je Dallas poletel do velikega finala, v katerem bodo nasproti stali Boston Celtics. Glede na vso zgodovino lahko v noči na petek Irving pričakuje nov val negodovanja navijačev Bostona, ki bodo v velikem finalu še toliko bolj našpičeni in glasnejši. Njihovemu klubu se odpira pot do zgodovinskega mejnika v ligi NBA. Skupaj z Los Angeles Lakers so namreč kot vodilni pri 17 lovorikah, medtem ko je Dallas pri eni iz leta 2011.