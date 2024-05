Luka Dončić, Kyrie Irving in ekipa so v velikem slogu v peti tekmi na gostovanju v Minneapolisu premagali Minnesoto Timberwolves s 124:103 in v finale lige NBA napredovali s skupnim rezultatom 4:1 v zmagah. Slovenski košarkarski virtuoz je že v prvi četrtini, v kateri je dosegel 20 točk, dal vedeti, da je vrag vzel šalo.

Ko se je v nadaljevanju razigral še Irving – skupno sta dosegla 72 točk, vsak po 36 –, je bilo jasno, da Dallas potuje proti velikemu finalu.

Dve tekmi in dva skalpa Bostona

Slavje v taboru Mavs se je lahko začelo, Luka pa je v svoje roke prejel lovoriko, ki je še ni imel v lasti. Naziv MVP (najkoristnejši košarkar) zahodne konference, ki nosi ime po Magicu Johnsonu.

Foto: Guliverimage

Danes bodo košarkarji uspeh zagotovo proslavili, že jutri pa misli usmerili proti zadnjemu tekmecu v sezoni: Boston Celtics. Najboljši ekipi v rednem delu sezone. Pohvalili so se lahko s 64 zmagami, Dallas jih je imel 50.

Ekipi sta se dvakrat tudi pomerili in obakrat so imeli razlog za veselje košarkarji Bostona. Na gostovanju so premagali Dallas s 119:110, na domačem parketu pa jih povsem razorožili s 138:110. Na zadnjem obračunu sta igrala tudi novinca P. J. Washington in Daniel Gafford, a takrat Dallas še ni prišel do zmagovitega naleta, zato lahko pričakujemo drugačne obračune v finalu.

Neprivlačne ure, Boston za zgodovino

Pri Bostonu, ki je v finalu vzhoda s 4:0 premagal Indiana Pacers, upajo, da se bo do prvega obračuna z Dončićem in ekipo sestavil nekdanji Mavericks Kristaps Porzingis, ki ima težave z mečno mišico in je že približno mesec zunaj tekmovalnega pogona.

Pred dnevi so se košarkarji Bostona veselili naslova prvaka vzhodne konference. Foto: Guliverimage

Dobrodošlo v finalu bo, da si ne bodo vse tekme sledile na dva dni, kot je bilo to v konferenčnem finalu. Za slovenske ljubitelje košarke pa ure ne bodo prijazne, saj bodo v večini ob 2.30 ponoči – dve ob 2. uri.

Če bi Bostonu uspel veliki met, bi postala ekipa z največ naslovi v ligi NBA. Trenutno so tako kot Los Angeles Lakers pri številki 17. Dallas je na drugi strani enkrat stopil na vrh klubske košarke. To se je zgodilo leta 2011 in takrat je bil del zasedbe tudi zdajšnji trener Jason Kidd.

Finalna serija se bo tako kot vse v končnici igrala po sistemu 2-2-1-1-1, kar pomeni, da bosta prvi dve tekmi v Bostonu, Dallas pa bo moral na prvo domačo počakati do 13. junija (spored finala je povsem spodaj v novici, op. a.). Kako dobro branijo svojo trdnjavo Kelti, pove podatek, da so v rednem delu na domačem parketu le štirikrat izgubili, zmagali pa na kar 37 tekmah.

Izkušnje na strani Bostona

Izkušnje so zagotovo na strani Bostona. V obeh taborih imajo po enega košarkarja, ki sta se že veselila naslova prvaka. Pri Bostonu je to Jrue Holiday, ki je bil z Milwaukee Bucks najboljši pred tremi leti, v vrstah Dallasa pa ima šampionski prstan Irving, ki mu je veliki met uspel leta 2016 s Cleveland Cavaliers.

Statistika košarkarjev Bostona v končnici lige NBA

Košarkar Minute Sk. As. Uk. ž. Bl. Izg. ž. Os. nap Točke Jayson Tatum 40.5 10.4 5.9 1.1 0.7 2.4 3.1 26.0 Jrue Holiday 37.9 5.6 4.6 1.3 0.6 1.6 1.9 12.7 Jaylen Brown 36.7 6.1 2.6 1.1 0.6 2.6 2.5 25.0 Derrick White 35.1 4.1 4.6 0.9 1.3 0.7 2.4 17.8 Al Horford 30.4 7.3 1.9 0.6 0.9 0.6 1.4 9.9 Kristaps Porziņģis 26.3 5.0 1.8 1.3 1.5 1.0 2.5 12.3 Payton Pritchard 20.9 2.1 2.3 0.2 0.0 0.8 1.1 7.5 Sam Hauser 14.6 1.9 0.6 0.3 0.2 0.2 0.9 4.4 Luke Kornet 11.8 3.9 0.5 0.0 0.5 0.6 0.9 3.7 Xavier Tillman Sr. 8.3 1.5 0.3 0.5 0.2 0.3 0.7 1.0 Oshae Brissett 5.3 1.6 0.0 0.4 0.1 0.1 0.3 1.3 Jaden Springer 4.7 0.3 0.3 0.0 0.3 0.7 0.3 1.3 Neemias Queta 4.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 Svi Mykhailiuk 3.6 0.6 0.2 0.2 0.0 0.4 0.6 0.6 Jordan Walsh 3.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Jayson Tatum je ključen mož Bostona. Foto: Reuters

Zato pa je kar nekaj košarkarjev Bostona že igralo v velikem finalu. Pred dvema letoma so morali priznati premoč Golden State Warriors in si takrat nabrali nekaj izkušenj, ki so lahko v takšnih serijah jeziček na tehtnici. Vseh sedem košarkarjev, če izvzamemo Holidaya, ki takrat ni bil član Celtics, in so aktivni v letošnji končnici, so že igrali takrat in bili pomemben del zasedbe. Jasno je, da čaka Dallas težka prepreka.