Konec zadnje ruske letalonosilke, ki so jo imeli na tarči Ukrajinci? To je znano.

Ruska letalonosilka Admiral Kuznjecov je od leta 2017 v popravilu v ladjedelnici v Murmanski. A dela na letalonosilki so zdaj ustavili in verjetno bo šel nekdanji ponos sovjetske in ruske mornarice v razrez.

Končno odločitev o usodi edine ruske letalonosilke naj bi v bližnji prihodnosti sprejeli predstavniki mornarice in Združene ladjedelniške korporacije. Po mnenju številnih vojaških strokovnjakov je nadaljnja obnova zastarele ladje ekonomsko in tehnično nepraktična, poroča ruski medij Izvestija.

Bo Rusija še imela letalonosilke?

"To je preteklost. Ruska mornarica ne potrebuje klasičnih letalonosilk," je dejal nekdanji poveljnik Pacifiške flote Sergej Avakjanc.

Hkrati drugi analitiki, vključno z Iljo Kramnikom, raziskovalcem na Inštitutu za svetovno gospodarstvo in mednarodne odnose, menijo, da rusko vojaško ladjevje potrebuje sredstva za zračno podporo na dolge razdalje in da bi morala Kuznjecova nadomestiti nova ladja, zgrajena ob upoštevanju pridobljenih izkušenj.

Kramnik: Zgraditi je treba novo, sodobno letalonosilko

Glede dotrajane letalonosilke je Kramnik dejal: "Gre za fizično precej staro plovilo. Ima zastarelo zasnovo in ne najbolj zanesljivo elektrarno. Čez deset let bo ladja stara 50 let. Tudi če bo služila do leta 2040, to ni dolgo. Zato je treba glede na izkušnje, pridobljene z upravljanjem Kuznjecova, zgraditi novo ladjo. To lahko storimo – imamo ladjedelnice, ki so sposobne graditi ladje tega razreda."

Letalonosilko Admiral Kuznjecov so začeli graditi že v času Sovjetske zveze, in sicer v črnomorski ladjedelnici v ukrajinskem mestu Mikolajiv. Splovili so jo leta 1985. Najprej se je imenovala Leonid Brežnjev, nato Tbilisi in na koncu Admiral Kuznjecov. V ruski mornarici je v uporabi od leta 1995. Od leta 2017 je na popravilih. Foto: Guliverimage

Med popravilom je Admiral Kuznjecov večkrat postal tarča odmevnih nesreč. Leta 2018 se je poškodoval med pristajanjem, naslednje leto je prišlo na krovu do večjega požara. 2021 je bil direktor enega od ladjedelniških obratov v Murmanski regiji aretiran zaradi suma poneverbe sredstev, namenjenih za popravilo ladje, piše norveški medij Barents Observer.

Rusi trdijo, da so Ukrajinci načrtovali napad na letalonosilko

Maja 2018 so prišli na dan podatki, da naj bi za popravilo Admirala Kuznjecova porabili približno 60 milijard rubljev. K temu je mogoče dodati še 70 milijonov rubljev, ki so bili namenjeni za sanacijo škode, nastale med nesrečo na plavajočem doku oktobra 2018.

Pred enim letom je ruska obveščevalna služba FSB poročala o preprečenem poskusu terorističnega napada na letalonosilko. Po njihovi različici je ukrajinska obveščevalna služba marca 2024 prek kurirjev stopila v stik z ruskim vojakom, ki je služil na ladji, in ga poskušala prepričati, naj izvede eksplozijo.

Ruski vojak postane dvojni agent

Sestavni deli za zažigalno napravo so bili verjetno prepeljani prek logističnega podjetja. Vojak je, kot trdi FSB, sam prijavil stik in postal del operativne igre, katere rezultat je bil začetek kazenskega postopka proti domnevnemu ukrajinskemu agentu, ki je snubil ruskega vojaka za napad na ladjo.