Izjemni Dončić po zgodovinskem dosežku padel v objem očeta #video

Zagotovo najbolj čustven trenutek po tekmi in uvrstitvi v veliki finale je Luka Dončić v Target Centru podelil z očetom Sašo, ki je po nekaj zapletih med tekmo prišel v dvorano in v družbi predsednika KZS Mateja Erjavca pospremil veličastni trenutek v karieri svojega sina. Po koncu tekme sta si padla v dolg objem in si izmenjala nekaj besed. "Veliko mi pomeni, da je tukaj. Let so jim prestavili za sedem ur, a na koncu mu je uspelo in res sem vesel, da je bil tukaj," je bil vidno presrečen Dončić, ki se je v svoji šesti sezoni v najmočnejši košarkarski ligi na svetu prvič prebil do zadnjega koraka v boju za šampionski prstan.

Posebno sporočilo je svojemu izbrancu iz Dallasa poslala tudi zaročenka Anamaria Goltes, s katero sta konec lanskega leta postala starša mali Gabrieli. "Bravo, ljubavi. Tvoji punci ponosni na tebe do neba," je na Instagramu zapisala Anamaria.

25-letni košarkar si je po koncu srečanja privoščil pivo v družbi očeta, nato pa mu je ob čestitkah ob uvrstitvi v finale pivo iz rok vzel podpredsednik košarkarskih zadev pri Dallas Mavericks Michael Finley, Dončić pa je ob tem le skomignil z rameni in se ni dal pretirano motiti. Kapetan slovenske izbrane vrste je v finalni seriji zahoda v povprečju dosegal 32,4 točke, 9,6 skoka in 8,4 asistence na tekmo, na zadnji tekmi se je podpisal pod 36 točk in deset skokov, kar 20 točk je dosegel v prvih desetih minutah, prvo četrtino pa končal pri več točkah kot celotna ekipa Minnesote.

Trenutek, ko je Dončić ostal brez piva:

Luka Doncic and his father, Sasa, after the Dallas Mavericks clinched a spot in the NBA Finals. pic.twitter.com/fbqhft2G6B — Grant Afseth (@GrantAfseth) May 31, 2024

Dončić: Sploh se še ne zavedam

Slovenec si je s svojimi predstavami prislužil tudi priznanje za najkoristnejšega košarkarja konferenčnega finala zahoda in tako v svoje roke prijel lovoriko, poimenovano po Magicu Johnsonu, ki je lani pripadla Nikoli Jokiću, pred tem pa Stephenu Curryju, ki sta nato s svojima ekipama tudi postala prvaka lige NBA. Slovenski košarkarski as je takoj po uvrstitvi v veliki finale gostoval v studiu oddaje Inside the NBA, kjer se je pogovarjal s Shaquillom O'Nealom, Erniejem Johnsonom, Kennyjem Smithom in Charlesom Barkleyjem. "Ne zavedam se še, kaj nam je uspelo. A delo še ni opravljeno, želimo doseči še štiri zmage, a to, kar nam je uspelo, je izjemno. Mislim, da moramo uživati v tem dnevu, ker je to nekaj posebnega. Sploh na zahodu je bila konkurenca res huda, prestali smo ogromno, skozi sezono smo imeli ogromno vzponov in padcev, a smo ostali skupaj," je dejal Dončić.

Veselje Irvinga in Dončića ob uvrstitvi v finale:

Slovenec, ki je postal MVP finala zahodne konference, je po koncu serije priznal, da še posebej uživa v gostujočih tekmah, kjer s svojimi predstavami dan za dnem ob živce spravlja domače navijače. "Ne bom lagal, utišati občinstvo je res dober občutek. Na parketu igramo pet proti petim, a dogajanje med gledalci me le še spodbudi," je dejal Dončić, ki je imel sploh v začetku srečanja poseben obračun z enim izmed navijačev, ki mu je med drugim pomahal z robčkom kot znak, da se slovenski košarkar ves čas pritožuje nad sodniškimi odločitvami. "Ne morem povedati, za kaj je šlo, ker bi ga lahko tožil. Storil sem, kar sem storil," je bil zadovoljen Dončić.

Dončić želel dokazati svoje

Ta se je po četrti tekmi, ki jo je sicer končal pri trojnem dvojčku, a je njegova ekipa izgubila, posipal s pepelom in zatrdil, da bo na naslednji tekmi zaigral veliko bolje in z več energije. Obljubo je več kot izpolnil, že v prvih desetih minutah je dosegel 20 točk in postavil ton igri, v kateri je Dallas nato več kot le prevladoval vse do zadnjega piska sirene.

"Po takšnih tekmah, kot je bila četrta v tej seriji, je moja miselnost jasna. Vedel sem, da če bom v prvi četrtini igral slabo, me bodo nehali podvajati, kar bi pomenilo, da bi bilo težje za vse. S celotno ekipo smo se ogromno pogovarjali že pred začetkom končnice, ker veliko naših košarkarjev sploh še nikoli ni igralo v play-offu. Morali smo narediti ogromno, da smo prišli do sem. Zdaj je čas, da nadaljujemo delo," je bil jasen Dončić. "Tudi Jason Kidd je opravil odlično delo. Veliko nam pomaga, sploh meni in Kaiju. Bil je v tej situaciji kot košarkar, tako da razume vse, kar se dogaja. Zna voditi tekmo, razume nas in veseli smo, da ga imamo," je svojega trenerja pohvalil Dončić.

"Po takšnih tekmah, kot je bila četrta v tej seriji, je moja miselnost jasna," je dejal Dončić. Foto: Guliverimage

Obliž na lanske rane in pogled proti Bostonu

Po lanskem klavrnem koncu sezone, ko je ekipa po mizernem zaključku ostala brez končnice, je tako Dallas letos naredil ne le enega, temveč kar nekaj korakov naprej, s tem pa je Dončić dobil tudi obliž na rane, ki jih je slovenski košarkar, ki res ne mara izgubljati, dobil lani. "Letos imamo res odlično ekipo, a bolj kot to je pomembno, da so vsi čudoviti ljudje. Od igralcev do vsega strokovnega štaba, osebja. Imamo odlične ljudi. Ves čas stojimo skupaj in igramo košarko. Premagali smo tri izjemne ekipe, ki so imele prednost domačega igrišča. Res mi pomeni ogromno, ni bilo preprosto priti do točke, kjer sem zdaj. Bila je težka pot, a zdaj smo tu. Nismo še končali, a danes mislim, da lahko uživamo," je še dodal Slovenec.

Na vprašanje, kdo mu bo pomagal pri pripravi in iskanju miru pred začetkom finala lige NBA, je Dončić hladnokrvno odgovoril: "Jaz. To moram storiti sam," pravi 25-letni Ljubljančan, ki se je obrnil tudi proti finalu z Bostonom. "Tudi v finalu bo naše najboljše orožje naša obramba. Boston je najboljša ekipa lige, imeli so najboljši izkupiček rednega dela, imajo nekaj res izjemnih košarkarjev. Ključ bo naša obramba. Skušal bom igrati na svoj način in uživati na parketu," je še dodal Dončić, ki ga zdaj do začetka finalne serije čaka nekaj dni počitka in priprav do začetka serije z Bostonom. Ta se bo začela v noči na prihodnji petek ob 2.30 po slovenskem času v TD Gardnu.

Spored velikega finala lige NBA: Prva tekma, petek, 7. junij:

2.30 Boston Celtics – Dallas Mavericks Druga tekma, ponedeljek, 10. junij:

2.00 Boston Celtics – Dallas Mavericks Tretja tekma, četrtek, 13. junij:

2.30 Dallas Mavericks – Boston Celtics Četrta tekma, sobota, 15. junij:

2.30 Dallas Mavericks – Boston Celtics Morebitna peta tekma, torek, 18. junij:

2.30 Boston Celtics – Dallas Mavericks Morebitna šesta tekma, petek, 21. junij:

2.30 Dallas Mavericks – Boston Celtics Morebitna sedma tekma, ponedeljek, 24. junij:

2.00 Boston Celtics – Dallas Mavericks

