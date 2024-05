V noči na torek je postal znan prvi finalist v ligi NBA. Boston Celtics so v četrti tekmi finala vzhodne konference s 105:102 premagali Indiano Pacers in se s skupnim izidom 4:0 v zmagah zavihteli v veliki finale, kjer zdaj čakajo na boljšega iz para Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves. Mavs bi se jim z morebitno zmago lahko pridružili že v noči na sredo. Trofejo Larryja Birda za naziv najkoristnejšega košarkarja finala vzhodne konference je prejel Jaylen Brown.

Boston Celtics so se še drugič v zadnjič treh sezonah zavihteli v veliki finale lige NBA, osemnajstič v zgodovini pa so osvojili vzhodno konferenco. Na izenačenem obračunu v Gainbridge Fieldhousu so zmagali še drugič zapored in napredovali brez praske. Odločilno trojko za zmago s 105:102 je na zelo izenačeni tekmi, na kateri nobeden izmed tekmecev ni vodil z več kot devetimi točkami naskoka, 45 sekund pred koncem z metom iz kota prispeval Derrick White, ki je pred tem za tri zadel le en met iz osmih poskusov. Na drugi strani je za Indiano, ki je vnovič pogrešala Tyresa Haliburtona, skušal vrniti Andrew Nembhard, a je bil nenatančen. Žogo je pod košem pobral Jayson Tatum, ki je osem sekund pred koncem skušal potrditi zmago Bostona s trojko, a ni bil natančen, zmagovalca pa je s skokom v napadu dokončno odločil Jrue Holiday.

Zaključek tekme:

Jaylen Brown je ob zmagi svoje ekipe dosegel 29 točk, po tekmi pa je prejel tudi priznanje Larryja Birda za najkoristnejšega košarkarja finala vzhodne konference. V seriji z Indiano je v povprečju prispeval 29,8 točke, pet skokov, tri asistence in dve ukradeni žogi na srečanje. Na drugi tekmi se je izkazal s 40 točkami, v prvi tekmi pa je zadel trojko, s katero je Boston izsilil podaljšek, nato pa tekmo tudi dobil. "Tega res nisem pričakoval," je potem dejal Brown. Tatum je srečanje končal pri 26 točkah, 13 skokih in osmih asistencah. Na drugi strani je Nembhard 24 točkam dodal deset asistenc, Pascal Siakam pa je ob 19 točkah ujel še deset odbitih žog.

"Fantje so naredili, kar so lahko. Celticsom je treba čestitati in dati zasluge za nekatere stvari, ki so jih storili v končnicah na dveh tekmah, enostavno so bili v ključnih trenutkih boljši," je po zadnji tekmi sezone dejal strateg Pacersov Rick Carlisle.

Foto: Guliverimage

Boston Celtics, ki so dobili zadnjih sedem tekem v končnici, zdaj čakajo na drugega finalista. Zelo blizu boja s kelti so Dallas Mavericks na čelu z Luko Dončićem, ki proti Minnesoti Timberwolves vodijo s 3:0 v zmagah, v noči na sredo (2.30) pa bodo imeli tako kot Boston priložnost, da pometejo s tekmecem in si zagotovijo prvi finale po letu 2011.

Liga NBA, 27. maj: