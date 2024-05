Izjemna naveza Dončić-Irving Dallas popeljala na prag raja!

Košarkarji Dallas Mavericks so po novi drami dobili še tretjo tekmo v konferenčnem finalu lige NBA in so tako z vodstvom 3:0 v seriji naredili odločen korak proti velikemu finalu lige NBA, sploh ob dejstvu, da se še nobeni izmed ekip v zgodovini lige NBA ni uspelo vrniti po zaostanku z 0:3 v seriji. Mavericks so pred domačimi navijači v American Airlines centru po novi dramatični končnici s 116:107 premagali Minnesoto Timberwolves, čeprav so že v prvem polčasu ostali brez Derecka Livelyja. Znova je blestela naveza Luka Dončić-Kyrie Irving, ki je skupaj dosegla 66 točk.

Dallas Mavericks : Minnesota Timberwolves 116:107 Strelci: Dončić (7 sk., 5 as.) in Irving 33, Washington 16, Jones Jr. 11, Hardy 7; Edwards 26 (9 sk., 9 as.), Conley 16 (4/7 za 3), McDaniels 15

Učinek Luke Dončića: 33 točk (5/9 za 2, 5/11 za 3, 8/10 prosti meti), 7 sk., 5 as., 5 ukr. žog, 1 blokada, 3 izg. žoge v 41:12

Ko se je v American Airlines centru nazadnje igral veliki finale lige NBA, je v dresu Dallasa še nastopal zdajšnji trener Jason Kidd, Mavs pa so se takrat na koncu tudi veselili šampionskega prstana. Kot vse kaže, bo trinajst let kasneje v Dallasu, če se ne bo pisala zgodovina, kmalu znova igralo zadnje prestižno dejanje NBA sezone, saj so Mavericks z novo šampionsko predstavo še tretjič v seriji na kolena spravili košarkarje Minnesote Timberwolves in v seriji povedli s 3:0.

Še toliko bolj lahko navijače Dallasa visoko vodstvo navdaja z optimizmom, saj se še nikoli v vsej zgodovini lige NBA ni zgodilo, da bi katera izmed ekip napredovala po zaostanku z 0:3 v seriji. Dallas bo pot do velikega finala in metle v zadnjem poglavju zahodne konference lovil v noči na sredo, ko bo v American Airlines centru ob 2.30 po slovenskem času na sporedu četrta tekma.

Vrhunci tekme:

A pot do tretje zmage je bila za Dallas vse prej kot lahka naloga, nasprotno, Mavericks so sicer za razliko od prvih dveh srečanj tokrat večino obračuna vodili, a se je Minnesota v zadnji četrtini vrnila in povedla. Zasedba iz Teksasa je sicer že v prvem polčasu ostala brez Derecka Livelyja II, ki je navduševal v uvodnem delu srečanja z dominantno igro pod košem, v boju za žogo pa je nato v eni izmed akcij z zadnjim delom glave trčil v koleno Karla-Anthonyja Townsa in zaključil srečanje. Kljub temu so Mavsi kljub šoku nadaljevali in vztrajali v visokem ritmu ter se na koncu na krilih Luke Dončića in Kyrieja Irvinga veselili velike zmage.

Oba sta bila znova izjemna, ko je bilo to najbolj potrebno, skupaj pa sta dosegla 66 od skupno 116 točk Dallasa. Irving je delo začel v uvodu v zadnjo četrtino, Dončić pa ga je nato skupaj s sedem let starejšim kolegom v končnici tudi zaključil. Slovenec je tekmo končal pri 33 točkah, zadel je pet trojk iz enajstih poskusov, sedmih skokih in petih asistencah, izvrstno delo je znova opravil tudi v obrambi, tekmecu je ukradel kar pet žog in podelil eno blokado. Vlogo prvega strelca sta si kot pravi vodji ekipe razdelila z Irvingom, ki se je prav tako podpisal pod 33 točk.

Luka Dončić in Kyrie Irving sta skupaj dosegla 66 točk Dallasa. Foto: Reuters

V tretje z odličnim uvodom

Košarkarji Dallasa so odlično odprli prvo domače srečanje v konferenčnem finalu, saj so Mavericks unovčili prve tri mete za tri točke. Po vrsti so zadeli P. J. Washington, nato pa še Derrick Jones Jr. in Dončić, ki je po dobrih dveh minutah in pol igre preluknjal mrežico za vodstvo z 9:5. Napram zadnjim tekmam so varovanci Jasona Kidda v prvih minutah zaigrali veliko hitreje, kar je prineslo tudi nekaj napak in zgrešenih metov, vendar je bil Dallas v prvih minutah veliko bolj prepričljiv pri skoku. Pod obema košema je svojo kakovost tudi v navezi z Dončićem, ki so ga volkovi tokrat še bolj trdo podvajali, blestel Dereck Lively II, ki je ob glasnem kriku navdušenja pet minut in pol pred koncem prvega dela po alley-oopu z Dončićem zabil za 19:13.

Že v prvi četrtini je gostom nekaj sivih povzročil Mike Conley, ki je zaradi težav s poškodbo ob koncu prve četrtine odšel v garderobo, a se je nato hitro vrnil na parket. Conley je sicer utrpel poškodbo mečne mišice že na četrti tekmi serije z Denverjem, zaradi katere je v seriji z Nuggets izpustil peto srečanje. Dallas je bil v prvih dvanajstih minutah ves čas pol koraka pred tekmecem, izid prve četrtine pa je v zadnji sekundi prve četrtine s trojko postavil Nickeil Alexander-Walker, ki je zaostanek Minnesote znižal na 25:31. Mavs so v prvi četrtini zadeli pet trojk, bili so boljši tudi pri skoku, a je še boljši izkupiček preprečilo pet izgubljenih žog.

Dončić je v prvem polčasu dosegel 15 točk. Foto: Reuters

Lively zaradi udarca v glavo zaključil s tekmo

Domača zasedba je na začetku druge četrtine tudi brez Dončića, ki je dobil nekaj počitka, letela po igrišču. Po tehnični napaki Kyla Andersona – ta se ni strinjal z odločitvijo sodnika, ki mu je prisodil osebno napako v napadu - je zgrešeni prosti met z zadetim poskusom iz igre popravil Kyrie Irving. Ta je devet minut pred koncem prvega polčasa zadel za prvo dvomestno prednost gostiteljev (43:33). Zatem je prišlo do daljše prekinitve, potem ko je ob boju za žogo z glavo v koleno Karla-Anthonyja Townsa priletel Lively. Mladi center je v bolečinah obležal na tleh, nato pa je zaradi protokola zaradi morebitnega pretresa možganov moral iz igre in predčasno sklenil srečanje.

Dereck Lively II je moral po slabih treh minutah in pol igre v drugi četrtini z igrišča in se ni več vrnil na parket. Foto: Guliverimage

To se je hitro poznalo v igri Dallasa pod košem, ob skromni predstavi Daniela Gafforda je priložnost za nekaj trenutkov dobil tudi Dwight Powell, kljub manku pod košem, pa so Mavsi, ki so v prvem polčasu zadeli deset trojk, držali prednost, na glavni odmor so se podali z vodstvom 60:52. Dončić je prvi polčas končal pri 15 točkah, eno manj je dodal Irving.

Minnesota izkoristila odsotnost Livelyja

Vrzel pod obema obročema od odsotnosti Livelyja pa je še toliko bolj zevala v tretji četrtini, ko ne Gafford, ne Powell nista mogla zakrpati luknje pod košema. Predvsem na račun tega je Minnesota nižala zaostanek, na polovici tretje četrtine je izjemno atraktivno za 73:77 preko Gafforda zabil Edwards, ki je nato s še štirimi zaporednimi točkami izid poravnal na 77:77. Po minuti odmora je nato slabe štiri minute pred koncem tretje četrtine za prvo vodstvo Minnesote po rezultatu 2:0 žogo skozi obroč položil Naz Reid (77:79). Dallas je nato odgovoril s šestimi zaporednimi točkami, a je nato znova sledil niz Timberwolvesov, izid pa je bil po 36 minutah igre poravnan na 87:87.

Irving je v uvodu v zadnjo četrtino dosegel izjemno pomembnih sedem točk Dallasa. Foto: Reuters

Irving začel, v navezi z Dončićem dokončal, na pomoč še Gafford

Kidd je na uvodu v zadnjo četrtino nekaj minut za počitek namenil Dončiću, ob njegovi odsotnosti pa je Dallas v igri držal Irving, ki je dosegel prvih sedem zaporednih točk za domačo ekipo, ob vrnitvi na parket pa je trojko v velikem loku devet minut pred koncem za 97:94 zadel Dončić. Sledilo je izjemno izenačeno nadaljevanje, v katerem sta ekipi dosegali točko za točko. 3:38 pred koncem je trojko s strani po asistenci Irvinga za vodstvo Dallasa s 107:104 zadel Washington.

Zatem je na sceno stopila, kdo drug kot naveza Dončić-Irving. Slovenski as je dobri dve minuti pred koncem prevzel odgovornost in v samostojni akciji iz težkega položaja iz fadewaya zadel za 109:105, v naslednji obrambni akciji pa se še požrtvovalno vrgel v boj za žogo z Edwardsom. Dogajanje v American Airlines centru je vrhunec doživelo dobro minuto pred koncem, ko je trojko za delni izid 9:1 dodal še Irving. Ko je 35 sekund pred koncem po podaji Dončića na alley-oop Gafford z agresivnim zabijanjem na noge spravil American Airlines Center, je bila tekma ob izidu 113:105 odločena. Dallas pa se je nato v zadnjih sekundah sprehodil do zmage s 116:107.

Dončić je 2:16 pred koncem zadel izjemno pomemben, a težak poizkus iz fadeawaya za vodstvo Dallasa s 109:105. Foto: Reuters

Poleg izjemnega dvojca Dončić-Irving sta bila dvomestna v zasedbi Dallasa še Washington s 16 točkami in osmimi skoki, enajst točk pa je dodal Jones Jr., ki je zadel tri trojke iz treh poskusov. Dallas je na koncu unovčil več kot 55 odstotkov vseh metov iz igre, s polovično uspešnostjo pa je metal za tri (14/28). Od odsotnosti Livelyja je bila Minnesota sicer na koncu boljša v skoku (44:38), a je izgubila več žog (14:10).

Pri gostih je bil na koncu s 26 točkami najučinkovitejši Edwards (11/24 met iz igre), k temu dosežku je dodal še devet skokov in devet asistenc. 16 točk je prispeval veteran Conley (4/7 za 3), petnajst pa Jaden McDaniels. Dodobra je znova zatajil Towns, ki je sicer tekmo končal pri dvojnem dvojčku - 14 točk, 11 skokov, a je zgrešil vseh osem poskusov za tri točke. Prav tako napram drugi tekmi v seriji met ni stekel Nazu Reidu, ki je ob eni trojki v petih poskusih prispeval 14 točk.

Kot že omenjeno, bo imel Dallas na naslednji tekmi v noči na sredo (2.30) v svojih rokah pred domačimi navijači zaključno žogo, da zaključi serijo in se še tretjič v zgodovini franšize (2006, 2011) zavihti v veliki finale lige NBA.

Liga NBA, 26. maj: