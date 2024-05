Boston ponovil scenarij Dallasa

Košarkarji Boston Celtics so dobili še tretjo tekmo finala vzhodne konference. Celtics so v Gainbridge Fieldhousu - tako kot Dallas proti Minnesoti dan prej - nadoknadili 18 točk zaostanka in na koncu s 114:111 premagali Indiano Pacers ter tako povedli s 3:0 v seriji. V noči na torek bodo tako že imeli priložnost in prvo zaključno žogo, da se uvrstijo v veliki finale.

Košarkarji Indiane Pacers so bili na tretji tekmi konferenčnega finala in prvi v seriji pred svojimi navijači najbližje uspehu, a je na koncu Boston slavil s 114:111 in prišel še to tretje zmage v seriji. Pacers so v drugi četrtini vodili že z 18 točkami naskoka, a so Celtics po notah Dallasa, ki mu je enak podvig uspel dan prej, zatem nadoknadili zaostanek in ujeli tekmeca.

Indiana ja dobre tri minute pred koncem še vodila s 107:99, a je Boston srečanje končal z delnim izidom 13:2 in še petič zapored v končnici zmagal na tekmi v gosteh. Pacers, ki so igrali brez poškodovanega prvega zvezdnika Tyresa Haliburtona, so imeli 39 sekund pred koncem ob zaostanku s 111:112 še napad, a je najprej trojko zgrešil Andrew Nembhard, na drugi strani pa je bil nenatančen Jayson Tatum. Osem sekund pred koncem je nato odbito žogo pobral Nembhard, a mu jo je nato ukradel Jrue Holiday, Pascal Siakam pa je nad njim storil osebno napako. Holiday, ki je igral bolan, je nato s črte prostih metov dvakrat meril v polno. Indiana je nato v zadnjem napadu preko Aarona Nesmitha še poskušala z metom za tri, da bi izsilila podaljšek, a žoga ni našla poti skozi obroč, zmage pa se je veselil Boston.

