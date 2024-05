"Videl sem nekaj prostora in si pripravil prostor za step back. To je vse," je v svojem slogu po odločilni trojki za zmago s 109:108 na drugi tekmi konferenčnega finala lige NBA dejal Luka Dončić. Ta je proti Minnesoti Timberwolves s svojimi soigralci pripravil veliki preobrat, potem ko je njegova ekipa v prvem polčasu zaostajala že 18 točk, nato pa prišla do odmevnega podviga in druge zmage v seriji.

"Pridi in zapleši z mano, Rudy. O moj bog!" je na Twitterju po zadnji akciji Dallasa in zadeti trojki Luke Dončića nad najboljšim obrambnim košarkarjem lige NBA Rudyjem Gobertom zapisal košarkar Atlante Trae Young. Tako kot že mnogokrat do zdaj je tudi danes glavna tema pogovorov v športnem svetu čez lužo Luka Dončić, ki je s predstavo na drugi tekmi z Minnesoto naravnost navdušil. Slovenec je še četrtič na zadnjih petih tekmah dosegel trojni dvojček, ob tem pa dopolnil in dokončal bero vseh klubov NBA, proti katerim je v svoji karieri vpisal trojni dvojček. Kot zadnja se je tako seznamu pridružila še Minnesota in – kot se spodobi – je Dončić seznam sklenil na prav poseben način.

Zaključek tekme:

Barkley: Dallas bo pometel z Minnesoto Po tekmi se je z zelo drzno napovedjo v središču dogajanja znova znašel Charles Barkley. "To bo metla Dallasa. Nič ne morejo več storiti drugače, to sem poudaril že pred tekmo. Dallas je danes zadeval in je tekmec, ki Minnesoti res ne odgovarja. Prepričan sem, da bi Denver porazil Mavse, tako pač je v serijah na štiri dobljene tekme. Volkovi nimajo nobene možnosti," je še dejal Barkley, ki je v studiu oddaje Inside the NBA skupaj s Shaquillom O'Nealom, Erniejem Johnsonom, Kennyjem Smithom in gostujočim komentatorjem Draymondom Greenom gostil tudi Dončića. "Luka, si eden najboljših košarkarjev na svetu. Verjetno ni košarkarja na svetu, ki bi te lahko ustavil, a v tej akciji si si že pred tem ustvaril toliko prostora, da si imel na koncu odprt met," je tekmeca pohvalil član Golden Stata Green. Za nekaj smeha je znova poskrbel tudi Shaq, ki je v preteklosti že večkrat skušal z Luko govoriti v slovenskem jeziku. "Spasiba, spasiba (hvala, hvala v ruskem jeziku, op. p.) je tokrat na koncu dejal Dončiću, ki se je ob ponesrečenem poskusu Shaqa le nasmejal. Shaq saying “Thank You, Thank You” in Russian to Luka Doncic pic.twitter.com/QXIJ41whIy — Ari Alexander (@AriA1exander) May 25, 2024

Ozadje odločilne trojke

Proti volkovom je dosegel 32 točk, deset skokov in 13 asistenc, še posebej pa so odmevale zadnje tri točke 25-letnega Ljubljančana, ki je v zadnjem napadu Mavsov zadel trojko za veliko zmago. Dončić je po minuti odmora 13 sekund pred koncem dobil žogo, nato pa odigral ena na ena z Rudyjem Gobertom. Francoz je ob preigravanju in potezah Dončića lahko le nemočno zaplesal, Luka pa je nato s step backa žogo spravil v koš, zatem pa nekaj krepkih povedal tako Francozu kot gledalcem v Target Centru.

"Nikoli se ne odločim pred začetkom napada, kaj bomo odigrali, vedno počakam, da vidim, kako bo stala obramba. Nisem pričakoval, da bodo prevzemali v obrambi, mislil sem, da bova z Livelyjem odigrala pick'n'roll, pa se je odvilo drugače. Pomembno je brati obrambo. S trenerjem se nismo nič kaj veliko pogovarjali o tem, ali bomo metali za dve ali tri. Ne morem odgovoriti, kdaj in kako sem se odločil za met za tri. Videl sem nekaj prostora in si pripravil prostor za step back. To je vse," je zadnjo akcijo orisal Dončić, ki je Gobertu po sproženem metu v navalu čustev in adrenalina ter spremljavi psovk sporočil, da ga ta ne more kriti.

Dončić je zadel pet trojk iz 13 poskusov. Foto: Reuters

"Nisem rekel tega, govoril sem nekaj v slovenščini," je v smehu svoj odziv ob zadeti trojki in besedah, ki jih je namenil Rudyju Gobertu dejal Dončić. A drama, ki jo je prinesla druga tekma v seriji z Minnesoto se po trojki Dončića še ni končala. V zadnjih treh sekundah so imeli napad še volkovi, do meta za tri pa je prišel Naz Reid, ki je bil prvo ime Minnesote na drugi tekmi. Zadel je kar sedem trojk iz devetih poskusov, a je bil pri zadnji, ki bi gostiteljem pričarala zmaga, nenatančen. "Oh, sploh nočem govoriti, o tem poskusu Reida. V tistem trenutku sploh nisem nič razmišljal, mislil sem, da bom omedlel," je dogajanje na parketu orisal Dončić.

Slab začetek, sanjski konec

Druga tekma v seriji z Minnesoto je ponudila z vsem, kar ima košarka za ponuditi. Dallas je srečanje slabo odprl, sploh v drugi četrtini gostje niso bili kos Minnesoti, ki si je hitro priigrala prednost 18 točk razlike. A že zadnje minute prvega polčasa so nakazale na dejstvo, da se Dallas ne misli kar tako predati. V enakem slogu so Mavs po glavnem odmoru tudi nadaljevali, počasi, a vztrajno topili prednost, nato pa v zadnji četrtini na krilih Dončića in nato še Kyrieja Irvinga postavili piko na i šampionskemu povratku.

"Kot vedno pravim, pomembno je, da smo ostali skupaj, da smo igrali z veliko mero energije. V enem izmed trenutkov smo zaostajali 18 točk na gostovanju, tako da je malce noro, kakšen povratek nam je uspel. Verjeli smo v to. Med polčasom smo govorili o zadnjih treh, štirih minutah prvega polčasa, ko smo igrali z veliko več energije. Iz teh minut smo črpali navdih za drugi polčas," je dejal Dončić.

Na začetku zadnje četrtine je voz Dallasa potegnil Kyrie Irving. Foto: Guliverimage

Ta je imel v začetku srečanja znova vidne težave z desnim kolenom, zaradi katerega je nekajkrat odšepal v garderobo. "To tekanje sem in tja je bilo zaradi mojega kolena. Ne glede na moje stanje bom igral, ni važno. Smo v super položaju, a kot vedno pravim, naredili nismo še nič. To je šele druga zmaga v seriji. Zdaj moramo razmišljati samo o naslednji tekmi, to je vse," je še dodal Dončić.

Irving: Luka nas je danes nosil

25-letni slovenski kapetan si je po veliki zmagi znova padel v objem s Kyriejem Irvingom, ki je bil z 20 točkami na koncu drugi strelec Dallasa. "Nikoli ne vemo, komu bo pripadel zadnji met ali zadnja akcija. Kyrie mi je rekel, da je tu, če ga bom potreboval, pa se mi je odprl prostor. Naslednjič me bodo verjetno podvajali, pa bo tu spet prostor za Kyrieja. Takšne tekme pokažejo, da imamo pravo mero samozavesti in da smo res prava ekipa," je o soigralcu dejal Dončić.

Irving je ob vstopu v zadnjo četrtino zadel dve zelo pomembni trojki. Ti sta Dallas dokončno popeljali do priključka s tekmecem, ki ga je nato dokončno pokončal Dončić. "Luka nas je danes nosil. To je tisto, o čemer govorim čas, to je izjemen pokazatelj njegovega vodenja. Vsak je prispeval svoj delež in to je tisto, kar smo potrebovali na teh dveh gostovanjih. Luka je bojevnik, zanj me nikoli ne skrbi, ker vem, da bo vedno opravil svoje. Če imaš njega na parketu, potem ima tvoja ekipa velike možnosti za zmago. Ves čas je opravljal levji delež v naši igri, a povedal sem mu, da sem tu zanj, ko me bo potreboval. In mislim, da me je tudi njegova predstava motivirala za uvod v zadnjo četrtino," je bil jasen Irving, ki je sicer v zaključku zgrešil dva pomembna prosta meta, ki pa na srečo Dallasa na koncu nista bila ključna. "Oče, oprosti, naslednjič jih bom zadel," je v smehu dejal Irving.

Foto: Reuters

Kidd: Vedeli smo, kaj prihaja

Dogajanje v zaključku tekme je navdušilo tudi stratega Dallasa Jasona Kidda, ki je 47 sekund pred koncem ob zaostanku Dallasa s 106:108 in boju Irvinga z McDanielsom in dosojeni žogi za Minnesoto zahteval ogled posnetka, po katerem je žoga pripadla Mavsem. Zatem pa je 13 sekund pred koncem vzel še minuto odmora, ki je zatem prinesla trojko Dončića.

"Ko je Luka dobil žogo, smo mu hoteli ustvariti prostor in priložnost, da naredi tisto, kar zna najbolje. Luka obožuje takšne trenutke, nikoli ne beži od odgovornosti. Med tekmo je veliko prodiral, tako da je bil verjetno Gobert na to pripravljen. Luka je bil izvrsten skozi celotno tekmo, fante je držal skupaj, njegova energija je bila odlična. Luka je poseben. Pred zadnjim napadom smo se pogovarjali o zaključku, a ko je bila žoga v rokah Luke in je začel plesati z Rudyjem smo videli, da prihaja met iz step backa, ostalo pa je zgodovina," je dejal Kidd, ki je bil manj zadovoljen s predstavo svojih varovancev v prvem polčasu.

"Minnesota je bila v prvem polčasu zelo agresivna in izkoristila, da nismo bili na nivoju, na kakršnem smo v tej končnici že bili. Med polčasom smo imeli odličen pogovor, našli smo energijo in prišli do velike zmage v gosteh," je še dodal strateg Dallasa.

Datumi prvega trojnega dvojčka LD77 proti vsaki ekipi lige NBA: 1. Milwaukee Bucks – 21.januar 2019 2. Toronto Raptors – 27. januar 2019 3. Charlotte Hornets – 6.februar 2019 4. Los Angeles Clippers – 25. februar 2019 5. New Orleans Pelicans – 19. marec 2019 6. Golden State Warriors – 23. marec 2019 7. Sacramento Kings – 26. marec 2019 8. Phoenix Suns – 9. april 2019 9. Los Angeles Lakers – 1. november 2019 10. Cleveland Cavaliers – 3. november 2019 11. New York Knicks – 8. november 2019 12. San Antonio Spurs – 18. november 2019 13. Detroit Pistons – 12. december 2019 14. Chicago Bulls – 6. januar 2020 15. Houston Rockets – 31. julij 2020 16. Orlando Magic – 9. januar 2021 17. Indiana Pacers – 20. januar 2021 18. Denver Nuggets – 25. januar 2021 19. Atlanta Hawks – 10. februar 2021 20. Washington Wizards – 1. maj 2021 21. Memphis Grizzlies – 14. januar 2022 22. Oklahoma City Thunder – 17. januar 2022 23. Portland Trail Blazers – 26. januar 2022 24. Philadelphia 76ers – 4. februar 2022 25. Brooklyn Nets – 27. oktober 2022 26. Utah Jazz – 6. december 2023 27. Boston Celtics – 22. januar 2024 28. Miami Heat – 7. marec 2024 29. Minnesota Timberwolves – 24. maj 2024

