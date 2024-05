V napadu je že dolgo med najboljšimi. V tej sezoni ni boljšega strelca v ligi NBA od Luke Dončića, ki igra košarko svojega življenja. Da je na poti do nečesa veličastnega, nakazuje tudi v končnici. V playoffu je preskočil že dve oviri. Čeprav je imel Dallas opravka z neugodnima tekmecema, tako LA Clippers kot prvi nosilec Oklahoma City sta računala na prednost večjega števila tekem na domačem igrišču, ju je izločil. Obakrat po enakem scenariju s 4:2 v zmagah.

Irving in Dončić zamenjala vlogi

Zdaj ko se v konferenčnem finalu meri z Minnesoto, ta je serijo poprej izločila branilce naslova Denver Nuggets, diši po novem uspehu Dallasa. Mavericks so serijo odprli z navdušujočo predstavo in zmago s 108:105, pri kateri je imel glavno vlogo dvojec LuKai. Tokrat sta si izmenjala vlogi. Kyrie Irving, ki ponavadi začne polniti koš tekmeca v drugem polčasu, se je tokrat izkazal v prvem delu srečanja, LD77 pa se je prebudil v odločilni zadnji četrtini, v kateri je dosegel kar 15 od skupno 33 točk. To pa še zdaleč ni bilo vse. Dončić je pomagal soigralcem do zmage tudi z zavzeto in kakovostno igro v obrambi. Z njimi ni skoparil zlasti v zadnjih minutah, ko se je lomil rezultat in se je odločilo o zmagovalcu.

Q: "... want to ask you about the couple defensive stops you got there late"

Luka: "OH!"

Q: "The all defensive teams came out and you didn't get a vote... I don't know if you're surprised by that"

Luka: "Next year" pic.twitter.com/Ind885Vnqt — CJ Fogler account may or may not be notable (@cjzero) May 23, 2024

Ko so ga o tem povprašali na novinarski konferenci po tekmi, je Luka sarkastično zavzdihnil in hlinil presenečenje. Tekmo so odigrali namreč le dan po tem, ko so postali znani rezultati najboljših obrambnih igralcev sezone. V glasovanju ni prejel točke prav nihče iz Dallasa, Minnesota pa je imela na drugi najboljšega izmed vseh (Rudy Gobert), Jaden McDaniels, ki je večino tekme pokrival Dončića, pa je bil uvrščen v drugo najboljšo obrambno peterko. Ko ga je na glasovanje opozoril novinar in ga vprašal, ali ga je to presenetilo, je Dončić odgovoril, da bo drugače prihodnje leto, in se nasmehnil.

Vrhunci dvoboja med Minnesoto in Dallasom:

V prihodnji sezoni tako pričakuje, da bo v glasovanju za igralce, ki so izstopali v obrambni igri, prejel vsaj kakšno točko. Že večkrat je predstavnikom sedme sile očital, zakaj ne opazijo tudi njegovega prispevka v obrambi, ampak le tistega v napadu. Podobno je bilo tudi po znameniti blokadi, ki jo je na peti tekmi konferenčnega polfinala dal prvemu zvezdniku OKC Shaiu Gilgeousu-Alexandru.

Ko jih je pokrival Dončić, so zadeli le 90 od 216 metov

Dokaz več o tem, na kako visoko raven je Dončić povzdignil igro v obrambi, prinaša statistični posladek, v katerem prednjači v ligi NBA. V tej končnici je namreč tekmece takrat, ko jih je pokrival, onemogočal do te mere, da so bili uspešni le 41,7-odstotno (90 od 216). To je najnižji odstotek izmed vseh igralcev, ki so jim tekmeci med pokrivanjem vrgli na koš vsaj 200-krat.

Players are shooting 90-216 (41.7 FG%) when guarded by Luka Doncic this playoffs.



That’s the lowest FG% when guarded by ANY player this playoffs. 🔒🔒🔒 pic.twitter.com/mfSg4jlP0i — NBA World (@NBAW0RLD24) May 23, 2024

Kar zadeva napad, je Dončić, ko nastopa na tekmah konferenčnega finala, najboljši. V zgodovini tekmovanja ni košarkarja, ki bi dosegal tako veliko točk. Dončićevo povprečje, dosegel ga je na tekmah proti Golden Statu (2022) in Minnesoti (2024), znaša 32,2 točke, naslednji na večni lestvici pa je z dobro točko zaostanka legendarni Michael Jordan. Z njim je komaj 25-letnega Dončića primerjal tudi Skip Bayless. Ameriški košarkarski analitik in komentator, ki je v zadnjih letih namenjal Slovencu zelo ostre kritike in vselej poveličeval druge kandidate, je izjemno predstavo Dončića v zadnji četrtini, v kateri je Minnesoti dal kar 15 točk, hkrati pa se izkazal tudi v obrambi, opisal za jordanovsko.

.@RealSkipBayless says Luka Dončić’s 4th quarter play on the road and in Game 1 is Jordan-esque 👀 pic.twitter.com/4nGB5uTIbh — UNDISPUTED (@undisputed) May 23, 2024

Povezavo med Jordanom in Dončićem je šaljivo iskal tudi trener Dallasa Jason Kidd. "Verjetno se razlog skriva v košarkarskih copatih. To so posebni copati. Michael Jordan ima posebne copate, Luka ima posebne copate … Posebni igralci ustvarjajo posebne predstave in pogosto tega ne počnejo na napadalni polovici," je pohvalil Dončićev učinek v obrambi. V primerjavi z mnogimi, ki še vedno podcenjujejo ta Dončićev prispevek.

Luka Dončić, ki se še vedno spopada z zdravstvenimi težavami, a jih junaško prenaša, bo v noči na soboto v Minnesoti lovil drugo zmago Dallasa v konferenčnem finalu. Foto: Reuters

Druga tekma konferenčnega finala med Minnesoto in Dallasom bo na sporedu v noči na soboto. Začetek dvoboja bo znova ob 2.30 po slovenskem času.