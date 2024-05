Luka Dončić v finalu proti Luki, ki je povezan s Slovenijo

V noči na četrtek se bo začel težko pričakovani finale zahodne konference med ekipama Dallas Mavericks in Minnesota Timberwolves. V obeh vrstah imajo svojega Luko. Teksašani zvezdnika lige NBA Luko Dončića, Volkovi pa Luko Garzo, ki je že bil v Sloveniji in je z njo posredno povezan.

Natanko pred enim letom smo lahko v Stožicah videli Luko Garzo, kako je spremljal dvoboj Cedevite Olimpije v četrtfinalu lige Aba proti moštvu FMP-ja, leto pozneje pa bo kot član Minnesota Timberwolves stal nasproti Luki Dončiću in Dallas Mavericks.

Finale zahodne konference med Dallasom in Minnesoto 1. tekma

23. maj ob 2.30 2. tekma

25. maj ob 2.30 3. tekma

27. maj ob 2.00 4. tekma

29. maj ob 2.30 Morebitna 5. tekma

31. maj ob 2.30 Morebitna 6. tekma

2. junij ob 2.30 Morebitna 7. tekma

4. junij ob 2.30

Njegov stric je Teoman Alibegović

Zakaj 25-letnega Luko Garzo sploh izpostavljamo, se boste vprašali. Ne zaradi dejstva, da ima enako ime kot slovenski košarkarski zvezdnik, ampak je tudi Garza povezan s Slovenijo.

Foto: www.alesfevzer.com

Njegov stric je namreč Teoman Alibegović, ki je bil dolgo časa najboljši strelec slovenske košarkarske reprezentance na uradnih tekmah (990 točk po statistiki Košarkarske zveze Slovenije). Nato ga je na prvem mestu nasledil Goran Dragić (1095 točk). A bo tudi njegov obstoj na vrhu kmalu ogrožen, saj iz ozadja namreč prihaja Luka Dončić z 855 točkami.

Zdaj je jasno, zakaj je Luka Garza pred letom obiskal Slovenijo, saj je spremljal bratranca Amarja Alibegovića v dresu Cedevite Olimpije.

Čeprav se je pred leti v mislih slovenskih košarkarskih navdušencev porajala misel o njegovem morebitnem nastopu za slovensko reprezentanco, potem ko je kazal odlične predstave v univerzitetni košarki, dejanske osnove ni bilo. Vendarle Luka ni neposredno povezan s Slovenijo, temveč le z Bosno in Hercegovino. S Slovenijo je torej povezan le prek strica, njegova mama Šejla, ki je nekoč tudi sama igrala košarko, pa je sestra Teomanove žene Lejle, ki prihajata iz BiH. Medtem ko je oče James Halm Američan.

Z Bosno streljaj od zaključnega turnirja olimpijskih kvalifikacij

In ker si je želel igrati za Bosno in Hercegovino, od koder prihaja mati, se je to tudi zgodilo leta 2023 v olimpijskih kvalifikacijah. V zadnjem krogu je Bosna izgubila s Poljsko z 72:76, ki bo igrala zaključne kvalifikacije na julijskem turnirju v Valencii, kjer bodo v skupini nasproti stale zasedbe Finske in Bahamov, favoritinja turnirja pa je jasno gostiteljica Španija, ki bo uvodni del igrala v skupini A.

Lani je z BiH obstal na zadnji stopnički predkvalifikacij za olimpijske igre v Parizu. Foto: Guliverimage

Luka, ki meri v višino 208 centimetrov in igra na mestu centra, je zaključni dvoboj s Poljsko zaigral v prvi postavi, v 22 minutah igre pa se je zaustavil pri osmih točkah.

Zanimivi sta njegova košarkarska zgodba in njegova pot do lige NBA. V zadnji sezoni igranja univerzitetne košarke za Iowo je bil izbran za najboljšega košarkarja. V povprečju je dosegal 24,1 točke in 8,7 skoka na tekmo ter še drugič postal igralec leta po izboru Sporting News Player. S tem je po Michaelu Jordanu postal prvi košarkar s tovrstnim podvigom.

V ligo NBA prek Detroita

V ligo NBA je navkljub vsemu vstopil skozi stranska vrata, saj so ga leta 2021 na naboru Detroit Pistons izbrali šele v drugem krogu kot 52. V krstni sezoni je v povprečju igral 12,2 minute ter dosegal 5,8 točke in 3,1 skoka na tekmo. Najboljšo predstavo je sprva prikazal proti San Antonio Spurs. Ne glede na to, da je dosegel 20 točk, zbral 6 skokov, po koncu dvoboja ni bil zadovoljen, saj so Spurs tisto tekmo dobili s 144:109.

Zadnji sezoni je član Minnesota Timberwolves. Foto: Guliverimage

Nekaj dni pozneje je imel proti istemu tekmecu razlog za dvojno veselje. Dosegel je prvi dvojček – 20 točk in 14 skokov – Detroit pa je premagal Spurse s 117:116.

Pri Minnesoti dobil odlično izhodišče za učenje pri Townsu in Gobertu

Na koncu sezone so se Pistons odločili, da ne podpišejo pogodbe z njim, in postal je prosti igralec. Poleti 2022 je nato sledil podpis z Minnesoto Timberwolves. Prav veliko se v zadnjih dveh letih ni naigral, kar je razumljivo, saj ima ob sebi dva centra v Karlu Townsu in Rudyju Gobertu, a se je od njiju na treningih veliko naučil, kar vedno poudarja. Po načinu igre sta namreč povsem drugačna tipa košarkarjev.

Bo dobil priložnost proti Dallas Mavericks? Foto: Guliverimage

Pred dobrim mesecem je bila njegova pogodba spremenjena v standardno pogodbo NBA, kar mu je omogočilo, da zaigra za Minnesoto v končnici. Podpis se je zgodil dan po tekmi s Toronto Raptors, proti katerim je dosegel 16 točk v devetih minutah.

V končnici je nato zaigral na petih tekmah. V prvem krogu s Phoenix Suns enkrat tri, drugič dve minuti in dosegel skupno pet točk, proti Denverju pa na treh tekmah skupno dosegel 18 točk, od tega dvakrat po osem.

Zdaj je prišel na vrsto čas, da se zoperstavi slovenskemu Luki. V letošnji sezoni je Garza le enkrat zaigral proti Dallasu, vendar takrat Dončića ni bilo v postavi - v petih minutah igre je dosegel 8 točk. Sta pa se ekipi pomerili v predsezoni v Abu Dabiju, kjer sta bila na obeh tekmah na parketu oba Lukata, obakrat pa je šla zmaga v vrste Minnesote. S 3:1 v zmagah je bila uspešnejša tudi v rednem delu lige NBA.

A bo zgodba finala zahodne konference povsem drugačna, saj ima tudi Dallas spremenjeno zasedbo ter kakovostna centra v Derecku Livelyju II in Danielu Gaffordu, po poškodbi rame pa bi lahko zaigral tudi Maxi Kleber.