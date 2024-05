Luka Dončić po dveh krogih končnice med prvo peterico

Ameriška medijska mreža ESPN je v ponedeljek objavila seznam 12 najboljših igralcev, ki so se po njenem mnenju najbolj izkazali v dosedanjih dveh krogih končnice severnoameriške košarkarske lige NBA. Med izbranimi je tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je v izboru zasedel peto mesto. ESPN pri tem izpostavlja, da je Dončić eden najboljših košarkarjev končnice tudi takrat, ko igra pod svojim povprečjem.

Ob porazih svojega moštva proti Oklahomi je sicer dosegel manj kot 20 točk, a je svojo statistiko izboljšal s trojnim dvojčkom v ključni peti in šesti tekmi. Po navedbah ESPN je njegov delež zadetih metov iz igre približno pet odstotnih točk pod povprečjem lige v končnici, medtem ko je v ostalih košarkarskih elementih še vedno pri svojih običajnih vrednostih.

Dallas Mavericks se bodo v tretjem krogu končnice prvenstva pomerili z najboljšim obrambnim moštvom lige Minnesoto Timbewolves, kar bi za slovenskega košarkarskega virtuoza znalo predstavljati kar precejšen izziv. Toda omenjeni medij ob tem izpostavlja, da je Dončić izziv za vsako obrambo, tudi za najboljšo v ligi. Dončić je v povprečju proti Minnesoti v tej sezoni dosegal 36,5 točke na tekmo in 10,5 asistence.

Zmagovalec konferenčnega finala zahoda se bo v finalu končnice lige NBA pomeril z boljšim iz finalnega obračuna na vzhodu med Bostonom in Indiano.

Kvartet pred Dončićem

Po statističnih količnikih so se pred Dončićem zvrstili še Jayson Tatum (Boston Celtics), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Shai Gilgeous Alexander (Oklahoma City Thunder) in Nikola Jokić (Denver Nuggets). Foto: Reuters

Idealno dvanajsterico sestavljajo še Derrick White (Boston Celtics), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Jalen Williams (Oklahoma City Thunder), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Kyrie Irwing (Dallas Mavericks), Jalen Brunson (New York Knicks) in Karl Anthony Towns (Minnesota Timberwolves).

Več meril

ESPN je omenjeno razvrstitev opravil na podlagi meril, kot so merjenje učinkovitosti igralca v obrambi in napadu v primerjavi s povprečjem lige, prispevek k deležu skupnih zmag ekipe, prispevek k razliki v točkah in splošna učinkovitost igralčeve igre.

ESPN je razglasil tudi najboljšo peterko novincev v ligi, ki jo sestavljajo Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Chet Holmgren (Oklahoma), Brandon Miller (Charlotte Hornets), Jaime Jaquez Jr.(Miami Heat) in Brandin Podzieminski (Golden State Warriors).

Drugo peterko novincev sestavljajo še Dereck Lively II (Dallas Mavericks), Amen Thompson (Houston Rockets), Keyonte George (Utah Jazz), Cason Wallace (Oklahoma City Thunder) in GG Jackson (Memphis Grizzlies).