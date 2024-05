Jason Kidd: Vseeno nam je, kaj si mislite

Po letu 2022 bodo košarkarji Dallas Mavericks še drugič v treh sezonah zaigrali v konferenčnem finalu lige NBA. Stičišče sezone, v kateri so Mavsi nato izgubili proti kasnejšim prvakom Golden State Warriors, poleg Luke Dončića v zasedbi Teksasa predstavlja še Jason Kidd. Ta je v zadnji sezoni tako kot njegova ekipa prešel čez vzpone in padce. Potem ko so ga številni košarkarji analitiki in navijači Dallasa v začetku letošnjega koledarskega leta že postavljali pred vrata American Airlines centra in mu pakirali kovčke, je ta nato v navezi z Nicom Harrisonom in ostalim vodstvom kluba ustvaril in skoval ekipo, ki je po lanski ponesrečeni sezoni letos ena izmed najboljših štirih zasedb v ligi.

Kidd drugič v tretjem poskusu

Tako leta 2022 kot letos je zasedba Dallasa na poti do zadnjega dejanja zahodne konference izločila prvo ekipo rednega dela. Kidd, ki je bil večkrat tarča kritik, je tako v svoji tretji sezoni na čelu Dallasa še drugič prišel do konferenčnega finala. 51-letni nekdanji košarkar je ravno z Dallasom leta 2011 osvojil naslov prvaka, deset let kasneje pa se je iz zasedbe Los Angeles Lakers, kjer je dve sezoni deloval kot pomočnik Franka Vogla, kot glavni trener usedel na trenerski stolček svojega nekdanjega kluba, na katerem je zamenjal Ricka Carlisleja. Ta je pred tem kar trinajst sezon poveljeval igri Dallasa. Takrat je prišlo tudi do "usodne" menjave na položaju generalnega direktorja, kjer je Donnieja Nelsona zamenjal že prej omenjeni Nico Harrison.

Slavje v American Airlines centru po uvrstitvi v finale zahodne konference. Foto: Reuters

"Nikakor nočem biti na kakršen koli način nespoštljiv, Rick Carlisle je pred tem do leta 2021 naredil najbolje, kar je lahko, z ekipo kot jo je imel. Zdaj gradimo kulturo tega kluba. Morali smo se naučiti, kaj pomeni zmagovati. Lani je bilo leto učenja in gradnje, normalno je, da ne more biti vsako leto sezona za osvojitev šampionskega prstana. To ni šport. Nico Harrison je opravil odlično delo, postavil je delčke mozaika, ki se res ujamejo skupaj, a so potrebovali čas. In včasih človek potrebuje samo to – čas. Včasih tega ni in delamo prehitre zaključke, da je nekdo zanič ali da nečesa ne zmoremo," je po zmagi v seriji nad Oklahomo City Thunder s 4:2 dejal Kidd.

"Na našo srečo se je velika večina javnosti motila in to je zdaj povsem v redu. Naš cilj je osvojiti šampionski prstan in to bomo skušali doseči. Tega včasih vi ne vidite, a lepota vsega tega je, da nam je vseeno, kaj si mislite, ker se ne obremenjujemo s tem, kaj se o nam piše in govori. Mi smo tu samo z namenom, da igramo košarko. Verjamemo, da nam lahko uspe, a je težko. Res težko, a to je lepota športa in življenja, da je za vsako stvar potrebno vložiti trud in garanje. Naša kultura je zaupanje in uživanje v igri. Pomembno je, da popravimo naše napake in odgovorimo na napake ljudi, ki nas podcenjujejo. To je trenutno lepota te ekipe Mavericksov," je povedal Kidd.

Dereck Lively II in P. J. Washington sta bila dva izmed ključnih členov za zmago na šesti tekmi. Foto: Reuters

Ključne poteze in menjave v pravih trenutkih

Kiddova trenerska miselnost je v preteklih letih prejela pošten delež kritik. Celo Dončićeva faza medenih tednov se je začela zmanjševati z vprašanji o tem, ali stil, ki ga želi gojiti Kidd, vodi do zmag. Tudi potezi, kot sta bili vključitev Irvinga in Washingtona, sta bili v ligi močno kritizirani. Na udaru je bila tudi priključitev Derricka Jonesa Jr., ki pred tem nikakor ni našel svojega mesta v ligi NBA. A ekipa Dallasa je kritikom pokazala svojo moč.

Mavsi so v zadnjih mesecih na krilih zvezdniškega dvojca Dončić-Irving, globine in na novo odkrite žilavosti v obliki Washingtona, Livelyja, Jonesa in Daniela Gafforda v tej sezoni, dokazali, da imajo tudi trenerja, ki ve, kaj je potrebno, da je ekipa najboljša, ko je to najbolj potrebno. O tem je spregovoril tudi Irving. "Trener Kidd nam zelo olajša delo," je dejal Irving. "Nanj se oziramo v ključnih trenutkih, v nekaterih težkih trenutkih skozi tekmo. Ohrani svojo mirnost, zna poskrbeti, da ostanemo pripravljeni in sprejmemo prave odločitve," je bil jasen Irving.

Kyrie Irving je bil po zmagi nad OKC precej čustven, leta 2016 je s Clevelandom osvojil šampionski prstan. Foto: Reuters

"Vesel sem, da imamo v ekipi tako Kyrieja kot Luko. Igralca, kot je Kai, je potreboval Luka, potrebovala ga je celotna ekipa. Res gremo tekmo za tekmo. Vsi v ekipi, od štaba do igralcev verjamemo v uspeh. Gre za res odlično ekipo fantov, ki se veliko druži tudi izven parketa, vidi se, da uživajo. Premagati prvo ekipo zahoda ni enostavno, marsikdo ni verjel v naš uspeh, a nam je uspelo. Tudi v finalu ne bomo favoriti in nič zato, pomembno je samo, da najdemo način za zmago, tekmo za tekmo," pa je bil samozavesten Kidd, ki je nekaj besed namenil tudi Dončiću.

"Izjemno je, da je Luki uspelo dvakrat v treh letih v konferenčni finale. Njegov talent ne pozna meja, je eden najboljših košarkarjev na svetu, a včasih se premalo zavedamo, da ni dovolj samo en košarkar, da te popelje na cilj. Pomembna je ekipa in Luka ima trenutno ekipo, v katero verjame. Kot sem rekel, v zaključku tekme, bi si lahko vzel met, pa je videl, da je P. J. odprt, se odločil pravilno in tekmo smo pripeljali v svojo korist. Glede na njegovo fizično stanje se vidi, da pušča na parketu prav vse. Mislim, da v drugem polčasu ni dobil nič počitka. Košarko igra na pravi način na res visokem nivoju," je svojega varovanca pohvalil Kidd.

"Lukov talent ne pozna meja, je eden najboljših košarkarjev na svetu, a včasih se premalo zavedamo, da ni dovolj samo en košarkar, da te popelje na cilj," je dejal Kidd. Foto: Guliverimage

"Na preizkušnji je bilo naše zaupanje"

Strateg Dallasa je sicer v prvi plan vnovič postavil ekipno predstavo svojih košarkarjev, ki so se v šesti tekmi vrnili po zaostanku 17 točk. "V tej seriji z Oklahomo City je bilo na preizkušnji naše zaupanje, a je ta ekipa dokazala veliko mero zrelosti in zaupanja. V različnih trenutkih so zablesteli različni košarkarji. To nista bila vedno Luka in Kyrie, tudi tokrat je Luka zaupal P. J. in mu podal žogo, ta pa je nato iz prostih metov odločil tekmo. Strokovni štab je pripravil odličen načrt za tekmo, fantje pa so ga na parketu unovčili," je dejal Kidd.

"Med polčasom smo govorili predvsem o izgubljenih žogah. Potem pa smo govorili tudi o zaupanju in o tem, da moramo igrati hitreje, nato pa smo v tretji četrtini začeli z delom. Všeč mi je bilo, kako so stvari potekale med polčasom, da smo se pogovorili in fantje so na to odgovorili na parketu. Gremo tekmo za tekmo, potem pa bomo videli," je še dodal Kidd.

