Medtem ko večina slovenskih navijačev in ljubiteljev lige NBA nestrpno pričakuje šesto tekmo med Dallas Mavericks in Oklahomo City Thunder, ki bo v noči na nedeljo ob 2. uri zjutraj, pa je bilo danes vroče v Indianapolisu, kjer so Pacers v Gainbridge Fieldhousu s 116:103 premagali New York Knicks in prišli do odločilne sedme tekme v seriji.

Še tretjič zapored se je tekma med tema konkurentoma končala z dvomestno razliko, medtem ko je na prvih treh obračunih v seriji zmagovalec vedno slavil z razliko manjšo od desetih točk. Knicks, ki so v Indianapolisu izgubili še deveto zaporedno tekmo v play-offih, tudi tokrat nismo mogli računati na Juliusa Randla, ki je odsoten že dlje časa, prav tako pa so poškodovani OG Anunoby, ki se počasi vrača v pogon, Bojan Bogdanović in rezervni center Mitchell Robinson, za nameček pa je v zadnji četrtini iz igre moral še Josh Hart, za katerega so Knicks dejali, da ima težave z bolečinami v delu trebuha.

Vrhunci tekme:

Pacers so končnico drugega polčasa dobili z delnim izidom 16:7, prišli do vodstva z 61:48 in vodili vse do konca srečanja. Knicks so se v drugem polčasu približali na 56:61, a bližje niso mogli. Napram peti tekmi, na kateri je New York poteptal tekmeca s 30 točkami razlike, je tokrat Indiana odgovorila. Pacers so na koncu zbrali 12 skokov več od nasprotnika (47:35) in bili izrazito boljši tudi pri asistencah (35:20). Domači so zadeli skoraj 54 odstotkov vseh metov iz igre, New York Knicks na drugi strani le slabih 44.

Pascal Siakam je na koncu srečanje končal pri 25 točkah in sedmih skokih, Myles Turner je 17 točkam dodal sedem skokov. Pri Knicksih je bil znova najučinkovitejši Jalen Brunson z 31 točkami (11/26 met iz igre), Miles McBride je dodal 20 točk (4/6 za 3).

Jalen Brunson je bil z 31 točkami najboljši strelec tekme. Foto: Guliverimage

Odločilna sedma tekma bo na sporedu v nedeljo ob 21.30 po slovenskem času v Madison Square Gardnu. Še pred tem bodo v noči na nedeljo vse oči uprte v Dallas (2.00), kjer bodo domači Mavericks na čelu z Luko Dončićem na šesti tekmi gostili Oklahomo City Thunder in skušali zabeležiti še četrto zmago v seriji.

Liga NBA, 17. maj: