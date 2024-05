Branilci naslova Denver Nuggets so zapravili prvo zaključno žogo za preboj v konferenčni finale. Četrto zmago v seriji z Minnesoto so v noči na petek lovili v gosteh, kjer pa so bili tako nadigrani in nebogljeni, da so doživeli hud poraz. Timberwolves so na krilih Anthony Edwardsa (27 točk) in izjemne obrambe pomendrali prvake (115:70). Tako bo o finalistu zahodne konference, ki se bo pomeril z boljšim iz serije med Dončićevim Dallasom in Oklahomo Cityjem (trenutni rezultat 3:2), odločala sedma tekma v Denverju.