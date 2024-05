Košarkarji Dallas Mavericks imajo po peti tekmi konferenčnega polfinala lige NBA v svojih rokah prvo zaključno žogo za zaključek serije. Dallas je na petem srečanju z Oklahoma City Thunder slavil s 104:92 in tako v seriji povedel s 3:2 v zmagah. Luka Dončić je srečanje končal s trojnim dvojčkom – 31 točk, 10 skokov, 11 asistenc – in bil ključ do Dallasovega uspeha, po tekmi pa je bil razumljivo nasmejan kot že dolgo ne. Ob tem je odgovoril tudi na kritike in zgrešene napovedi Charlesa Barkleyja ter provokacije navijačev Oklahoma City.

Predstava Luke Dončića:

Nasmeh na obrazu Luke Dončića že dolgo ni bil tako velik, kot je bil po peti tekmi serije z Oklahoma City Thunder. Slovenec je navkljub vsem težavam s poškodbami pokazal eno svojih najboljših predstav v letošnji končnici, srečanje je končal s trojnim dvojčkom z 31 točkami, 10 skoki in 11 asistencami, navdušil pa je tudi s predstavo v obrambi. Z blokado konkurentu, ki ga je z drugim mestom prehitel v glasovanju za MVP rednega dela, Shaiu Gilgeousu-Alexandru pa je poskrbel tudi za eno najodmevnejših, če ne najodmevnejšo potezo na srečanju.

"Seveda ta blokada pomeni veliko. Boste videli, naslednje leto bom v najboljši obrambni peterki lige," se je šalil do ušes nasmejani Slovenec. "Če sem iskren, mu je žoga malce ušla iz rok, zato sem ga tudi lahko blokiral," je še dejal odlično razpoloženi Dončić, ki je na igrišču deloval povsem drugače kot na zadnjih tekmah. Tako kot vsa ekipa Dallasa je igral z veliko več energije in hitreje, kar je bil na koncu prevelik zalogaj za mlado zasedbo Oklahome.

Dončić je bil z 31 točkami prvi strelec tekme. Foto: Reuters

"Skušam samo igrati košarko, moj fokus je samo pri igri. Včasih pozabim, kako rad imam ta šport in kako rad počnem, kar počnem. Moj fokus je bil danes samo na igri in igrišču, nadel sem si nasmeh in igral. Nisem bil osredotočen, ali bom zadel za ena, dva ali tri, ampak da se na igrišču zabavam s soigralci. Namerno tudi nisem veliko govoril s sodniki, ker sem želel biti osredotočen res samo na igro, nisem se razburjal. Bil sem stari Luka z nasmehom na obrazu," je bil zadovoljen Dončić.

Seznam zdravstvenih težav in poškodb vse daljši in daljši

Poleg že znanih težav z desnim kolenom ima Ljubljančan težave tudi z levim, ki mu je v končnici ob padcih že večkrat zakrvavel, boli ga še levi gleženj, težave pa ima tudi s hrbtom in ahilovo tetivo na levi nogi. "Če bi bil to redni del sezone, bi Luka dobil vsaj dva tedna počitka. Trenutno ima od dve do tri ure terapij dnevno," so pred tekmo sporočili iz Dallasa. Tako kot po četrti tekmi je tudi tokrat ob omembi vseh zdravstvenih težav Dončić sarkastično odvrnil, da se počuti odlično, a je bil tokrat, razumljivo, v primerjavi z zadnjo tekmo ob tem veliko bolj nasmejan. "To je košarka. Ko nam gre, je odlično, ob zadnjih porazih sem imel občutek, da sem ekipo pustil na cedilu, a poskušam dati vse od sebe. Ni enostavno, a cilj je jasen," je še dodal Slovenec.

Dallas si je tako z veliko zmago priigral prvo zaključno žogo za uvrstitev v konferenčni finale, ki bi bil za Dončića drugi v karieri. Mavericks za zdaj stopajo po enaki poti kot v prvem krogu končnice, v katerem so s 4:2 na koncu opravili z LA Clippers. Slovenski kapetan je ob omembi scenarija s Clippersi, v katerem je Dallas povedel s 3:2, nato pa dobil tudi odločilno šesto tekmo, in mogoči ponovitvi scenarija vraževerno pljunil čez ramo in nasmejal novinarja. "To je moja stvar, tako to počnemo v Sloveniji, ko ti pot prekriža črna mačka," se je smejalo Slovencu. "Dobiti moramo eno izmed dveh naslednjih tekem. Vodimo 3:2, a vemo, da nismo naredili še ničesar, moramo dokončati naše delo in s trenutno miselnostjo zaigrati tudi doma," je dodal Dončić.

Dereck Lively je tekmo končal z 11 točkami (3/4 met iz igre, 5/6 prosti meti) in 10 skoki. Foto: Reuters

Dončić odgovoril Barkleyju

Ta je znova užival v sovražnem okolju Paycom Centra. Še pred srečanjem je sicer nekaj olja na ogenj s svojimi komentarji v oddaji Inside the NBA na TNT prilila legenda lige NBA Charles Barkley, ki je dejal, da bo OKC na peti tekmi Dallas odpihnil s parketa, s svojo napovedjo pa na koncu povsem zgrešil. In kaj je na vse skupaj odgovoril Dončić? "Uf, sr.... (smeh, op. p.). Ne vem, kaj bi mu odvrnil. Res rad gledam to oddajo, obožujem vse štiri komentatorje in res ne zamudim dogajanja po nobeni tekmi. Mogoče lahko Charles pred naslednjo tekmo reče enako, da bomo zmagali na enak način. Pozdrav vsem štirim fantom v studio in tudi gostu Draymondu Greenu," se je smejalo Dončiću.

A Barkleyjeve besede niso bile edine, ki so dodatno motivirale predstavo Slovenca, temveč so jo tudi provokacije navijačev Oklahoma City. "To naravnost obožujem. Obožujem, ko navijači skandirajo 'Luka je zanič', to me spodbudi, da sem še boljši," je dejal Dončić. Dva izmed navijačev domače zasedbe sta si celo napravila majici s podobo Dončića z dudo v ustih. "Tega nisem videl. Videti je, da me obožujeta, ker sta kupila majice, si nadela nanje mojo sliko, odlično."

Dončić je tako na najboljši možen način odgovoril kritikom. Do te tekme je v končnici v obračunih z OKC na štirih tekmah v povprečju dosegal 22 točk na tekmo, kar je bilo daleč najmanj od vseh sedmih serij končnice do zdaj v njegovi karieri, iz igre pa je metal z 39-odstotno uspešnostjo, kar je prav tako najslabši izkupiček v njegovi karieri. Obe statistični prvini je na petem obračunu krepko presegel, močno pa se je celotna zasedba Dallasa izboljšala tudi pri izvajanju prostih metov. Njihov odstotek izkoristka prostih metov v končnici (69,3 odstotkov) je bil pred peto tekmo najslabši v ligi, tokrat so jih Mavsi zadeli deset v trinajstih poskusih.

OKC prvič pod mejo sto doseženih točk

Dallas, ki v tej končnici še ni izgubil dveh tekem zapored, je na gostovanju znova opravil odlično delo v obrambi, tekmeca pa je prvič v seriji z 92 prejetimi točkami pustil pod mejo sto doseženih točk. "Mislim, da smo spet opravili odlično delo v obrambi, a smo popravili še nekaj zadev in malenkosti z zadnje tekme. V prvih minutah so pridobili preveč napadalnih skokov, kar nam je nato uspelo popraviti. Ob tem smo igrali z veliko energije, hitro in s pravim ritmom. Hkrati smo po zadnjem porazu pokazali našo miselnost. Vedeli smo, da smo zadnjo tekmo izpustili iz rok zaradi lastnih napak. Play-off je dolga serija, štiri zmage so veliko, zato je pomembno, da greš tekmo po tekmo," je dodal Dončić.

Luju Dortu tokrat ni uspelo zaustaviti razpoloženega Slovenca. Foto: Guliverimage

Tretji trojni dvojček v končnici

Slovenec je še tretjič v letošnji končnici zabeležil trojni dvojček, še enkrat več je navduševal z asistencami, ob hitri igri je s podajami v protinapade in alley-oope zaposloval svoje soigralce. "Vesel sem, da imamo visoke fante pod košem, tako da žogo samo mečem v zrak. Jones s svojim odrivom ni iz tega sveta, česa takšnega še nisem videl, ob tem pa še zadeva trojke, tako da je res odličen košarkar. Vsi, ki so stopili na parket, so prispevali svoje, brez njih ne bi uspelo. Igramo kot ekipa, zmagujemo kot ekipa in smo ekipa tudi, ko izgubimo. Ta ekipa je res posebna, skupaj smo šele pet mesecev in se res zabavamo. V pravih trenutkih smo zaključevali pravilno, imeli smo res malo ponesrečenih poskusov in mislim, da smo opravili res dobro," je še dodal Dončić, ki je svoje tokrat ves čas prispeval tudi zunaj parketa, ko je ves čas spodbujal soigralce in skrbel za pozitivno sliko.

"S Kyriejem sva vodji na parketu, tudi ko so bili oni v nizu, smo ostali skupaj. Tudi v zadnji četrtini, ko je bilo najtežje, sploh ko igraš v gosteh, smo opravili svoje. Veliko smo komunicirali, podpirali eden drugega in to je glavno," je prepričan Dončić, s tem pa se je strinjal tudi Irving, ki je tokrat prispeval 12 točk, nekaj od teh v ključnih trenutkih. "Videlo se je, da igramo svobodno, da se zabavamo. Cenili smo priložnost, ki jo imamo, eden drugega smo navdajali s pozitivno energijo, to nas krasi že vse od All Star odmora. To je ena najtežjih končnic, v katerih sem igral, zato je naš fokus izjemno pomemben, vemo pa, da nam ne more uspeti brez prave povezave in energije, o tem se veliko pogovarjamo. Ponosen sem na vse fante," je še dodal Irving.

Mavericks se bodo zdaj iz Oklahome podali na kratko pot nazaj do domačega Dallasa, kjer se bodo znova zaprli v dvorano in pripravili na morda že odločilno peto tekmo v seriji, ki bo v noči na nedeljo ob 2. uri po slovenskem času.

Preberite še: