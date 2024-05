V noči na sredo so se v končnici lige NBA izkazali košarkarji New Yorka in Denverja. Prvi so na krilih Jalna Brunsona, nekdanjega soigralca Luke Dončića pri Dallasu, ki je dosegel kar 44 točk, doma nadigrali Indiano (121:91) in v skupnih zmagah povedli s 3:2. Drugim je to na peti tekmi konferenčnega polfinala na zahodu proti Minnesoti (112:97) uspelo po ogromni zaslugi Nikole Jokića. Srb je pred tekmo prejel priznanje za MVP-igralca rednega dela sezone, nato pa z izjemno predstavo (40 točk, 13 asistenc, 7 skokov in niti ena izgubljena žoga) popeljal branilce naslova do popolnega preobrata v seriji. Denver, ki je z Minnesoto že zaostajal z 0:2, zdaj vodi s 3:2.

V dvorani Ball Arena, kjer se je zbralo 19.992 gledalcev, so branilci naslova iz Denverja premagali Minnesoto (112:97). Čeprav so konferenčni polfinale začeli pod pričakovanji in na domačem parketu dvakrat pokleknili s Timberwolvesi, so v nadaljevanju pokazali bistveno več. Najprej so dvakrat pokvarili načrte Minnesoti v gosteh, izenačili na 2:2, v noči na sredo pa so prvič premagali volkove še na domačih tleh in v skupnih zmagah povedli s 3:2.

Vrhunci dvoboja v Denverju:

Na dvoboju je blestel zlasti Nikola Jokić, ki je ob odličnem metu iz igre 15/22 prispeval 40 točk, 13 asistenc in 7 skokov, pri tem pa ni izgubil niti ene žoge. S tem je postal šele drugi košarkar v zgodovini končnice lige NBA, ki je na tekmi dosegel vsaj 40 točk in 10 asistenc, obenem pa tekmo v statistični rubriki izgubljenih žog končal z ničlo. Pred njim je ta podvig v play-offu uspel le še Chrisu Paulu.

Komisar lige NBA Adam Silver je pred začetkom pete tekme konferenčnega polfinala med Denverjem in Minnesoto Nikoli Jokiću izročil priznanje za MVP-igralca rednega dela sezone. Srbski as ga je prejel že tretjič v zadnjih štirih sezonah. Foto: Reuters

Pri prvakih lige NBA, za katere je stiskal pesti tudi poškodovani slovenski reprezentant Vlatko Čančar, so se v napadu izkazali še Aaron Gordon (18 točk, 10 skokov in 5 asistenc), Jamal Murray (met iz igre 7/14, vrgel ni niti ene trojke) in Kentavious Caldwell-Pope (met za tri točke 4/5) sta jih pristavila 16, rezervist Christian Braun pa 10.

The #KiaMVP walks off after dropping 40 and taking a 3-2 series lead 🃏#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/PiklscuTul — NBA (@NBA) May 15, 2024

Gostje iz Minneapolisa so pogrešali večji prispevek mladega zvezdnika Anthonyja Edwardsa, ki je ob skromnem metu iz igre 5/15 dosegel 18 točk. Ni bil prvi strelec svoje ekipe. Karl-Anthony Towns je dvoboj, v katerem je Denver dobil prav vse štiri četrtine, sklenil pri 23 točkah, francoski center Rudy Gobert, ki je prejel priznanje za najboljšega obrambnega igralca lige, je dodal dvojni dvojček (18 točk in 11 skokov), mejo 10 točk pa je presegel še Nickeil Alexander-Walker (14).

Brunson popeljal New York na prag konferenčnega finala

Kratkohlačniki iz New Yorka so obnoreli navijače v kultni dvorani Madison Square Garden z izjemno predstavo proti Indiani. Peto tekmo konferenčnega polfinala so dobili kar za 30 točk. Zmagali so z 121:91 in si priigrali prvo zaključno žogico za napredovanje v konferenčni finale. Najboljši igralec je bil Jalen Brunson. Nekdanji soigralec Luke Dončića, s katerim ga veže veliko prijateljstvo, je ekipi nekdanjega trenerja Dallasa Ricka Carlisla nasul kar 44 točk. Že petič v letošnji končnici je presegel mejo 40 točk in New York približal napredovanju med najboljše štiri, s katerim so se lahko Knicks nazadnje pohvalili leta 2000.

Vrhunci dvoboja v New Yorku:

Poleg Brunsona, ki je v letošnjem glasovanju za MVP igralca rednega dela sezone zasedel peto mesto in iz igre metal 18/35, sta pomemben delež pri preprečljivi zmagi prispevali še Josh Hart (18 točk in 11 skokov), Alec Burks (18), Isaiah Hartenstein (7 točk in 17 skokov, od tega kar 12 v napadu) ter Deuce McBride (17 točk), ki se je zaradi številnih poškodb v moštvu Knicksov znašel v začetni postavi.

Jalen Brunson je že v prvem polčasu dosegel 28 točk in popravil klubski rekord. Foto: Reuters

Brunson, ki si je na drugi tekmi serije proti Indiani poškodoval desno stopalo ter nato na naslednjih tekmah slabše metal iz igre (10/26 na tretji in 6/17 na četrti tekmi), je že v prvem polčasu prispeval kar 28 točk. S tem je postavil nov rekord franšize, kar se tiče dvobojev v končnici. Pri poražencih, ki v letošnji končnici še niso izgubili na domačem parketu, je največ točk (22) dosegel Pascal Siakam. Myles Turner jih je dodal 16, prvi zvezdnik kluba Tyrese Haliburton pa "zgolj" 13.

Dončićev Dallas po tretjo zmago v četrtek ob 3.30

Slovenski ljubitelji košarke si bodo znova navijali budilke za zgodnje četrtkove jutranje ure, ko čaka Dallas Mavericks z Luko Dončićem na čelu gostovanje v Oklahoma Cityju.

Bi se lahko ponovil scenarij iz serije prvega kroga med Dallasom in LA Clippers? Tudi takrat je Luka Dončić izgubil prvo in četrto tekmo, a nato napredoval s skupnim rezultatom 4:2. Foto: Guliverimage

Serija med prvimi nosilci zahodne konference in četrtopostavljenimi telički iz Teksasa je po zadnji zmagi OKC v Dallasu izenačena na 2:2. Peti dvoboj serije se bo v noči na četrtek začel malce po 3.30 po slovenskem času.

Liga NBA, 14. maj: