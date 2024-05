Še četrta zmaga za gostujočo ekipo? Jokić jo potrebuje.

Minnesota Timberwovles so imeli po rednem delu sezone 58 zmag, eno več od Denver Nuggets. Jasno je bilo, da bo ta dvoboj v končnici zelo izenačen. Prvo tekmo so košarkarji iz Minneapolisa dobili za sedem točk, preostali dve pa sta bili precej manj tesni. Timbervolwes so z 2:0 povedli po zmagi s 106:80, Nuggets pa v petek znižali na 1:2 z zmago 117:90. Vse tri tekme so se torej končale z zmago gostujoče ekipe. Se bo tudi četrta?

Liga NBA, 12. maj: