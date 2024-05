Budenholzer bo novi trener Phoenix Suns

Mike Budenholzer bo na klopi sonc zamenjal Franka Vogla, ki je službo izgubil v četrtek, po eni sezoni na klopi Phoenixa. Po poročanju ESPN in The Athletica bo Budenholzer sklenil petletno pogodbo vredno več kot 50 milijonov dolarjev (46 milijonov evrov).

Domačin v Arizoni, prihaja namreč iz mesteca Holbrook, je bil leta 2021 trener Milwaukee Bucks in je takrat v finalu lige NBA po zaostanku z 0:2 premagal prav Phoenix.

Mike Budenholzer has agreed on a five-year, $50-plus million deal to become the Suns new head coach, per @ShamsCharania pic.twitter.com/F4R62bT4lS — Bleacher Report (@BleacherReport) May 10, 2024

Phoenix sicer še nikoli ni osvojil naslova prvaka, trikrat v 56 sezonah se je prebil do finala. To bo zdaj skušal popraviti Budenholzer, ki bo pod okrilje vzel trio zvezdnikov Kevina Duranta, Devina Bookerja in Bradleyja Beala. A pod Voglom se ti še niso tako dobro ujeli, redni del sezone so končali z izkupičkom 49 zmag in 33 porazov, nato pa so v prvem krogu končnice hitro izpadli proti Minnesoti.

Budenholzer je bil sicer odpuščen pri Milwaukeeju po petih sezonah leta 2023 in v lanski sezoni ni vodil nobene ekipe. Pred tem je vodil tudi Atlanto Hawks med letoma 2013 in 2018, skozi deset sezon pa je nabral 484 zmag in 317 porazov.

Preberite še: