Se Jokić in kolegi še lahko poberejo po takšnem zaostanku?

V noči na soboto bosta v košarkarski ligi NBA na sporedu dve tekmi. New York Knicks bodo najprej gostili Indiana Pacers, na drugi tekmi se bosta pomerila Minnesota Timberwolves in Denver Nuggets.

New York Knicks gostujejo pri Indiana Pacers v drugem krogu vzhodne konference, potem ko vodijo z 2:0 v zmagah. New York so zadnjo tekmo dobili s 130:121. Na tekmi je Jalen Brunson dosegel 29 točk, medtem ko je Tyrese Haliburton za Indiano dosegel 34 točk.

Minnesota Timberwolves bo v drugem krogu zahodne konference gostila aktualne prvake Denver Nuggets. Minnesota vodi z 2:0 v zmagah. Denver je izgubil obe domači tekmi, zdaj pa jih čakajo dve težki gostovanji. Minnesota je zadnje srečanje visoko dobila s 106:80. Na tekmi je blestel Anthony Edwards, ki je dosegel 27 točk, medtem ko je bil pri Denverju z 20 točkami najboljši Aaron Gordon. Za Nikolo Jokića bo to prva tekma, potem ko je pred dnevi še tretjič postal najboljši košarkar rednega dela lige NBA (MVP).

Oklahoma City Thunder in Dallas Mavericks bosta naslednjo tekmo igrala že v soboto ob 21.30.

Liga NBA, 10. maj:

Liga NBA, drugi krog končnice: Zahodna konferenca: Oklahoma City Thunder (1) – Dallas Mavericks (5) /1:1/

Denver Nuggets (2) – Minnesota Timberwolves (3) /0:2/ Vzhodna konferenca: Boston Celtics (1) : Cleveland Cavaliers (4) /1:1/

New York Knicks (2) – Indiana Pacers (6) /2:0/ // Izid v zmagah, igrajo na štiri zmage.

Preberite še: