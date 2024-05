V noči na četrtek so v ligi NBA razglasili najkoristnejšega igralca rednega dela sezone, to je postal srbski košarkar in član Denver Nuggets Nikola Jokić, ki je v glasovanju prehitel drugouvrščenega Shaija Gilgeousa-Alexandra in tretjega Luko Dončića. Zatem pa so v edini tekmi dneva na parket stopili košarkarji New York Knicks in Indiane Pacers, v Madison Square Gardnu so s 130:121 slavili Knicks, ki so tako povedli z 2:0 v zmagah.

Jalen Brunson se je vrnil po poškodbi desnega stopala in dosegel 24 od svojih 29 točk v drugem polčasu, s čimer je New York Knicks v sredo zvečer popeljal do zmage s 130:121 nad Indiano Pacers za vodstvo z 2:0 v polfinalu vzhodne konference. Ob obletnici dramatičnega prihoda Willisa Reeda iz garderobe pred sedmo tekmo finala lige NBA leta 1970, s katerim je Knickse popeljal do njihovega prvega naslova, je Brunson obnorel gledalce v Madison Square Gardnu, ko je ob polčasu prišel na ogrevanje, potem ko zaradi težav z desno nogo ni igral celotno drugo četrtino, Pacers pa so se na glavni odmor podali s prednostjo 73:63.

Brunson na koncu sicer ni postal drugi košarkar v zgodovini lige NBA, ki bi na petih zaporednih tekmah končnice dosegel vsaj 40 točk, a je dodal pomemben doprinos k drugi zmagi New Yorka, ki je tako le še dve zmagi oddaljen od prvega finala vzhodne konference po letu 2000.

Tyrese Haliburton srečanja končal pri 34 točkah, zadel je sedem trojk iz enajstih poskusov. Foto: Guliverimage

Knicks so po rezerviranem prvem polčasu nato tretjo četrtino dobili s kar 36:18 in naredili odločilen korak k zmagi. Indiana se je sicer v zaključku nekajkrat približala, nazadnje je 1:23 pred koncem trojko za 118:124 zadel Aaron Nesmith, a je zatem s košem in nato še zadetim prostim metom po tehnični napaki in izključitvi trenerja Pacersov Ricka Carlisleja, ki se ni strinjal s sodniško odločitvijo, stvari zapečatil Brunson. Za Knickse sta po 28 točk prispevala Donte DiVincenzo (6/12 za 3) in OG Anunoby (4/7 za 3). Josh Hart je 19 točkam dodal še 15 skokov in sedem asistenc. Za Pacers je Tyrese Haliburton srečanja končal pri 34 točkah, zadel je sedem trojk iz enajstih poskusov, k temu dosežku pa je dodal še šest skokov in devet asistenc. Obi Topin je tekmo končal pri 20 točkah.

Naslednjo tekmo bosta ekipi odigrali v noči na soboto (1.00), ko se bo serija preselila v Gainbridge Fieldhouse v Indianapolis. Že noč na petek pa bo znova krajša za navijače Luke Dončića in Dallas Mavericks, saj bo ta na drugi tekmi drugega kroga končnice ob 3.30 gostoval pri Oklahomi City Thunder.

Liga NBA, 8. maj: