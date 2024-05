Ko gre vse narobe in jo Dončiću zagode še gledalec #video

Prva tekma serije med Oklahoma Cityjem in Dallasom se ni razpletla po pričakovanjih Luke Dončića. Prvi nosilci zahodne konference so izkazali svojo moč in z odlično igro v obrambi omejili njegov prispevek. Da to ne bo njegov večer, je nakazal že pripetljaj z začetka srečanja, ko mu je ponagajal gledalec. Sedel je ob igrišču in se žoge, namesto da bi mu jo izročil, kot pravi navijači Oklahoma Cityja zvito znebil. In s tem preprečil hitro akcijo Dallasa.

Košarkarji Oklahoma City Thunder letos še niso izgubili v končnici lige NBA. V prvem krogu so pometli z oslabljenim New Orleansom, ki je pogrešal poškodovanega Ziona Williamsona, zdaj pa so vpisali še prvo kljukico v seriji z Dallasom in se vpisali v zgodovino tekmovanja kot najmlajša ekipa, ki je dobila tekmo konferenčnega polfinala.

Prvi nosilci so doma prepričljivo, končni rezultat je znašal 117:95 (+22), odpravili Maverickse, ki imajo v svojih vrstah najbolj razigrani strelski dvojec lige NBA. Oklahoma Cityju je uspel izjemen dosežek, saj so učinek Kyrieja Irvinga in Luke Dončića omejili na 20 oziroma 19 točk, 25-letnega Ljubljančana, najboljšega strelca rednega dela lige NBA, pa s tesnim pokrivanjem tako utrudili, da je iz igre zadel le 6 od 19 metov.

Vrhunci dvoboja v Oklahoma Cityju:

Gostom marsikaj ni šlo po načrtih, da to ne bo njihov večer, pa je simbolično nakazal že pripetljaj iz uvodnih minut. Takrat se je Luki Dončiću ponudila priložnost, da bi s hitro izvedbo avta soigralce popeljal v protinapad. Namera pa se mu je hitro ponesrečila, saj se je zapletlo že pri žogi. V rokah jo je držal eden izmed gledalcev, ki domače dvoboje spremlja tik ob igrišču.

Slovenski as je pričakoval, da mu jo bo izročil, a se je uštel. Gledalec se je odzval zvito in v slogu pravega navijača gostom preprečil izvedbo hitre akcije. Žoge sploh ni izročil Dončiću, ampak jo vrgel v nasprotno smer. Eden izmed najboljših košarkarjev na svetu ni skrival razočaranja, njegov odziv pa je zaokrožil po spletu in hitro postal viralen.

Kako je gledalec na tekmi ponagajal Luki Dončiću:

This Thunder fan got the out of bounds ball & didn’t give it to Luka Doncic… he threw it away instead 😂💀



Luka’s reaction! 😂 pic.twitter.com/uX7NvCt26q — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) May 8, 2024

Vse skupaj se je dogajalo še na začetku dvoboja, ko je bil rezultat še izenačen. V nadaljevanju so gostitelji vztrajno in temeljito povečevali prednost. Dallas je sedem minut pred koncem tretje četrtine še zadnjič resneje zapretil, se približal na 65:66, nato pa je Oklahoma City na krilih izjemno natančnih metov za tri točke dokončno ušla Kiddovi četi in vpisala prvo zmago v seriji.

Trener Oklahome: Dort je kot bojevnik

Lu Dort je Luki Dončiću povzročal veliko težav. Foto: Reuters Dončić je izgubil zvezdniški dvoboj s Shaijem Gilgeousom-Alexandrom (29 točk, 9 skokov in 9 asistenc). Dosegel je zanj "skromnih" 19 točk ob izrazito slabem metu iz igre (6/19), od osmih metov za tri točke zadel le enega, hkrati pa izgubil še pet žog. To je bila predstava, ob kateri je zbledelo devet njegovih asistenc (Oklahoma City jih je dosegla kar 29, kar je njen rekord v končnici), še bolj se je izrazil obrambni prispevek Luguentza Dorta, ki je bil večino srečanja zadolžen za pokrivanje Dončića in mu ni pustil dihati. Občasno sta ga pokrivala še novinec Cason Wallace in mladi center Chet Holmgren.

Trener Mark Daigneault, po rednem delu izbran za najboljšega v ligi, je Dorta pohvalil: "Je kot bojevnik. Dončić je res zahteven za pokrivanje. Je odličen igralec, ki danes ni imel najboljše predstave, a bo igral še boljše. Lu (Luguentz) mu je otežil delo. Vsa naša ekipa mu ga je," je bil 39-letni Američan ponosen na svoje varovance.

Luka Dončić je prekinil niz 24 tekem v končnici lige NBA, na katerih je vselej dosegel vsaj 20 točk. Foto: Reuters

Po visoki zmagi pa noče zganjati nobene evforije. Ravno nasprotno. V noči na petek pričakuje povsem drugačno pesem. "Pričakujem, da bo Dallas zaigral bolje. Zadnje, kar bi si lahko privoščili, je to, da bi podcenjevali tekmeca," bo skušal narediti vse, kar je v njegovi moči, da prepreči scenarij, ki je navijače Dallasa spravil v dobro voljo v seriji z LA Clippersi. Takrat sta Dončić in druščina vrnila udarec gostiteljem ter izenačila na 1:1, nato pa dobila serijo s 4:2 in napredovala.