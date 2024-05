Kakšen bo odgovor Denverja? Začenja se tudi v New Yorku.

Z nedeljsko zmago Clevelanda nad Orlandom so v ligi NBA postali znani vsi udeleženci drugega kroga končnice lige NBA. V noči na torek bosta na sporedu dve tekmi. Minnesota Timberwolves bodo skušali še drugič presenetiti prvake Denver Nuggets, ki so klonili na prvi tekmi. V Madison Square Gardnu pa se bo začela serija med New York Knicks in Indiana Pacers.