Minnesota na krilih Edwardsa ugnala Denver

Košarkarji Minnesote Timberwolves so v prvi tekmi polfinala na zahodu ugnali Denver Nuggets s 106:99 in povedli v seriji. S 43 točkami je pri gostih blestel Anthony Edwards, domačim pa ni pomagala niti nova izjemna predstava Nikole Jokića, ki je bil znova zelo blizu trojnega dvojčka. Luko Dončića z Dallasom začetek serije z Oklahomo čaka v noči na sredo.

Liga NBA je v noči na nedeljo ponudila le en dvoboj, v katerem je Minnesoti uspelo ujeti prvi brejk v seriji, saj je slavila na gostujočih tleh. Tekmo so bolje odprli gostje, ki so na uvodu povedli z 9:0. Denver je nato strnil svoje vrste in do konca prvega dela igre izid preobrnil ter odšel na odmor z dvema točkama prednosti. Izenačen dvoboj smo nato spremljali vse do konca srečanja, saj do zadnje četrtine nobena ekipa ni vodila več kot za sedem. Minnesota si je ključno prednost priborila minuto in pol pred koncem srečanja, ko je z delnim izidom 8:0 pobegnila na plus 11 in tekmo mirno pripeljala do konca.

Poleg Edwardsa so bili pri Minnesoti dvomestni še Karl-Anthony Towns z 20 točkami, Naz Ried s 16 in Mike Conely, ki je 14 točkam dodal tudi deset asistenc. Pri domačih je Jokić zbral 32 točk, osem skokov in devet asistenc, Michael Porter Jr. se je ustavil pri 20, Jamal Murray pa pri 17 točkah. Serija se bo, s še eno tekmo v Denverju, nadaljevala v noči na torek.

Jokić bi za MVP izbral Dončića

Z veliko nestrpnostjo pa vsi ljubitelji košarke čakajo tudi, kdo bo najkoristnejši igralec rednega dela sezone. Jokić je že med sezono na vprašanje, koga bi izbral za dobitnika priznanja MVP, odgovoril, da bi bil to slovenski virtuoz Luka Dončić: "Luka bi si stoodstotno zaslužil nagrado MVP. A o tem, bodimo iskreni, ne odločam jaz." Sta velika prijatelja. V prvem krogu sta s svojima kluboma izločila zvezdniški zasedbi iz mesta angelov, Lakers in Clippers. Zdaj bi se lahko, če bi odpravila še eno oviro, srečala v konferenčnem finalu. Prvič bi se zgodilo, da bi se medsebojno pomerila velika prijatelja Jokić in Dončić, dva izmed treh finalistov v boju za priznanje MVP sezone. Tretji kandidat je Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander, ki blesti pri Oklahoma Cityju in je v prvem krogu zlahka odpravil New Orleans.

Luki Dončiću je za napredovanje v drugi krog končnice po zadnji zmagi nad LA Clippers čestital tudi nekdanji soigralec Boban Marjanović. Foto: Reuters

Za razliko od Kiddove čete se je lahko pred konferenčnim polfinalom dobro spočil, zdaj pa bo imel opravka z najbolj razigranim dvojcem v ligi NBA LuKai. Sestavljata ga Luka Dončić in Kyrie Irving, ki prvič nastopata skupaj v končnici lige NBA in jima gre za zdaj zelo dobro. Če bo Ljubljančan do srede odpravil še bolečine v kolenu in zdravstvene težave zaradi viroze, bo v seriji med Thunder in Mavericks, kjer imajo prednost domačega igrišča košarkarji Oklahoma Cityja, še kako zanimivo.

Liga NBA, 4. maj:

Liga NBA, prvi krog končnice: Vzhodna konferenca:

Boston Celtics (1) – Miami Heat (8) /4:1/

Cleveland Cavaliers (4) – Orlando Magic (5) /3:3/

Milwaukee Bucks (3) – Indiana Pacers (6) /2:4/

New York Knicks (2) – Philadelphia 76ers (7) /4:2/ Zahodna konferenca:

Oklahoma City Thunder (1) – New Orleans Pelicans (8) /4:0/

Los Angeles Clippers (4) – Dallas Mavericks (5) /2:4/

Minnesota Timberwolves (3) – Phoenix Suns (6) /4:0/

Denver Nuggets (2) – Los Angeles Lakers (7) /4:1/ // izid v zmagah, igrajo na štiri zmage

Drugi krog končnice, tekme Dallasa: Prva tekma, sreda, 8. maj:

3.30 Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks Druga tekma, petek, 10. maj:

3.30 Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks Tretja tekma, sobota, 11. maj:

21.30 Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder Četrta tekma, torek, 14. maj:

3.30 Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder Morebitna peta tekma, sreda, 15. maj/četrtek, 16. maj:

(ura še ni znana) Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks Morebitna šesta tekma, nedelja, 19. maj:

2.30 Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder Morebitna sedma tekma, torek, 21. maj:

2.30 Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks